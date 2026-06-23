Ивана опроверга слуховете за Стояна: Ние все още се чуваме и си говорим за музика

Слуховете за обтегнатите отношения между Ивана и дългогодишната ѝ сценична партньорка Стояна за пореден път се оказаха силно преувеличени. Фолк звездата категорично отрече твърденията, че парите са станали причина за дистанцията помежду им.

„Със сестра ми Стояна никога не сме се карали за пари. Това е най-малкото нещо, което може да ни раздели. Ние се чуваме, говорим си за музика и за нормалните неща“, поясни Ивана.

Певицата коментира и впечатляващата си промяна във визията. След години битка с килограмите и проблемите с щитовидната жлеза, днес тя признава, че е успяла да остави този труден период зад гърба си, пише Шоу Блиц.

„Свалих килограми по трудния начин. Опитвам се да спортувам. Не съм ползвала пептиди, аз съм традиционен човек“, сподели Ивана.

Изпълнителката признава, че въпреки огромната си кариера остава здраво стъпила на земята.

„Майка ми и баща ми винаги са ми казвали да не забравям откъде съм тръгнала. Даже на моменти бих казала, че страдам от недостиг на самочувствие“, призна тя.

За звездата най-важна остава връзката с публиката, а не финансовият успех.

„Аз ще си взема хонорара вечерта, но какво ще ми кажат хората ми е по-ценно. Връзката с публиката ми е най-важна“, категорична е Ивана.

Певицата коментира и една от най-обсъжданите си песни – „Квартална кръчма“, която често е била тълкувана буквално заради текста „бясно карай на червено“, пише Woman.bg.

„И до днес обяснявам на младите, че това е метафора. Спазвам правилата за движение и никога не съм насърчавала опасното шофиране“, подчерта тя, допълвайки, че най-редовно сигнализира на полицията за джигити на пътя. Честите участия и пътувания из страната ѝ позволяват да засече десетки шофьори, които се движат опасно, карат с висока скорост и застрашават останалите участници в движението, заради което Ивана редовно звъни на 112.

Предстоящият концерт „Шампанско и сълзи“ също не е избран случайно като заглавие. Според Ивана именно тази дуалност описва най-точно живота.

„Трябва да си позволим да бъдем и тъжни, и гневни, и да страдаме. Животът е шампанско и сълзи“, казва философски певицата.