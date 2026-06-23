Спряха работа по биографичния филм за Мадона заради съкратен бюджет

Мадона разкри, че дългоочакваният биографичен филм за живота ѝ е бил прекратен заради разногласия с Universal Studios относно бюджета на продукцията.

В интервю за списание Interview певицата заяви, че е работила близо две години по сценария и подготовката на проекта, включително по бюджета, кастинга и цялостната концепция на филма. По думите ѝ студиото не е било готово да осигури средствата, които според нея са били необходими за пресъздаването на нейната кариера и житейски път.

„Имах нужда от голям бюджет, защото животът ми не е обикновена история“, коментира 67-годишната изпълнителка. Тя допълни, че е предложила филмът да бъде заснет в Сърбия, където разходите биха били значително по-ниски, но идеята не е получила подкрепата на студиото.

Мадона трябваше не само да режисира продукцията, но и активно да участва в разработването на сценария. За главната роля беше избрана актрисата Джулия Гарнър след продължителен кастинг, включващ сериозни вокални и танцови прослушвания.

След като проектът с Universal отпада, певицата започва разговори с Netflix за създаване на лимитирана телевизионна поредица, базирана на живота ѝ. И тази идея обаче не се реализира. Според изпълнителката процесът по намиране на подходящ сценарист и шоурънър се е оказал значително по-сложен от очакваното.

Допълнително усложнение се оказват правата върху оригиналния сценарий, който остава собственост на Universal. По думите на Мадона тя не е могла да използва написания материал, освен ако не го откупи обратно срещу сума, която определя като прекомерно висока.

През последните години певицата неведнъж е подчертавала, че няма намерение да прави компромиси с визията си за проекта. Още през 2024 г. тя публично разкритикува холивудски продуценти, които според нея са настоявали историята да бъде смекчена и опростена.

Източници, близки до продукцията, твърдят, че една от основните причини за провала на филма са различията в творческата концепция. Докато Мадона е настоявала за по-суров и реалистичен разказ за живота си, студиото е предпочитало по-лека и комерсиална версия на историята.

Въпреки това изпълнителката не изключва възможността проектът да бъде реализиран в бъдеще. Според нейни близки биографичният филм остава сред приоритетите ѝ, макар че при евентуално възобновяване на работата може да се наложи нов кастинг.

Междувременно Мадона насочи вниманието си към музиката. На 3 юли излиза новият ѝ студиен албум „Confessions II“, който е първият ѝ мащабен музикален проект след „Madame X“ от 2019 г.

Певицата признава, че работата по новия албум е съвпаднала с труден период в личния ѝ живот, белязан от смъртта на брат ѝ Кристофър Чиконе и на мащехата ѝ Джоан Чиконе. Именно тези събития са повлияли силно на творческия процес.

„Историята започва със смърт и завършва със смърт, но между тях има цял един живот“, казва Мадона, сравнявайки темите в новия си албум със сценария на нереализирания биографичен филм.