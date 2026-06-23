„Ергенът: Марс и Венера“ - за пръв път мъж и жена ще търсят любовта едновременно

След пет сезона на романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати, „Ергенът“ се завръща с нова глава в своята история. В новото издание bTV ще представи „Ергенът: Марс и Венера“ – предаване, което ще разкаже две паралелни истории в търсене на любовта.
Един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на голямата любов. Всеки от тях ще има собствено романтично приключение, изпълнено с вълнуващи срещи, силни емоции и съдбоносни избори.
Той ще отвори вратите на своето имение за дами, готови да го впечатлят и да спечелят сърцето му. Тя ще посрещне господа, които вярват в любовта и са готови да се борят за нейното внимание.
Кастингът за „Ергенът: Марс и Венера“, насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен на btv.bg. За първи път в рамките на един сезон кандидатите ще могат да се включат в две различни романтични истории – като дами, които желаят да срещнат своя Ерген, или като господа, готови да се борят за сърцето на една жена.
Очаквайте срещата на Марс и Венера там, където пътищата им винаги са се пресичали – в търсенето на любовта, обещават от bTV.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
16:01 23.06.2026
2 шоу за лапнишарани
16:01 23.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Роселина петковя
16:08 23.06.2026
6 Сийка
16:12 23.06.2026
7 🦁ЩЩД🦁
17:13 23.06.2026