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„Ергенът: Марс и Венера“ - за пръв път мъж и жена ще търсят любовта едновременно

„Ергенът: Марс и Венера“ - за пръв път мъж и жена ще търсят любовта едновременно

23 Юни, 2026 15:58 769 7

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Кастингът за „Ергенът: Марс и Венера“, насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен

„Ергенът: Марс и Венера“ - за пръв път мъж и жена ще търсят любовта едновременно - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След пет сезона на романтични срещи, емоционални решения и неочаквани обрати, „Ергенът“ се завръща с нова глава в своята история. В новото издание bTV ще представи „Ергенът: Марс и Венера“ – предаване, което ще разкаже две паралелни истории в търсене на любовта.

Един мъж и една жена ще поемат по своя път към откриването на голямата любов. Всеки от тях ще има собствено романтично приключение, изпълнено с вълнуващи срещи, силни емоции и съдбоносни избори.

Той ще отвори вратите на своето имение за дами, готови да го впечатлят и да спечелят сърцето му. Тя ще посрещне господа, които вярват в любовта и са готови да се борят за нейното внимание.

Кастингът за „Ергенът: Марс и Венера“, насочен както към жени, така и към мъже, вече е отворен на btv.bg. За първи път в рамките на един сезон кандидатите ще могат да се включат в две различни романтични истории – като дами, които желаят да срещнат своя Ерген, или като господа, готови да се борят за сърцето на една жена.

Очаквайте срещата на Марс и Венера там, където пътищата им винаги са се пресичали – в търсенето на любовта, обещават от bTV.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Дано такива,като Азис да не се окажат участващи в предаването.

    16:01 23.06.2026

  • 2 шоу за лапнишарани

    3 0 Отговор
    за пръв път мъж и жена ще търсят и правят кекс едновременно

    16:01 23.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Роселина петковя

    2 1 Отговор
    И аз искам да съм ергенка моля кандидатите да са само негри с голями ланговици 🐐🥳🤣😅

    16:08 23.06.2026

  • 6 Сийка

    2 0 Отговор
    А на ергенът Пешо ще бъде ли разрешено да дойде с гаджето си Жоро?

    16:12 23.06.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Старомодно ! То,при тая динамика на сатанизма и хомо двойките вече се старомодни.Дайте нещо по така,например девойка с магаре,или юнак с овца.Айде бе,БиТиВи медиа Груп, дерзайте!

    17:13 23.06.2026