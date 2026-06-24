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Сашо Кадиев се прибра от Китай и отиде директно при майка си (ВИДЕО)

Сашо Кадиев се прибра от Китай и отиде директно при майка си (ВИДЕО)

24 Юни, 2026 12:01 863 19

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  • актьор-
  • храна

Водещият показа как се радва на майчините си гозби веднага след завръщането от екзотичното пътуване с дъщеря му Кати

Сашо Кадиев се прибра от Китай и отиде директно при майка си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След завръщането си от екзотичното пътуване до Китай телевизионният водещ Сашо Кадиев избра първо да посети най-важното за него място – дома на майка си, актрисата Катето Евро. В пътуването до азиатската държава той беше придружен от дъщеря си Кати, а веднага след кацането в България се отправи към бащиния дом, както самият той казва в първото си видео в социалните мрежи след завръщането.

"Откъдето и да си дойде човек вкъщи, при майка си, която в момента ми прави шницели, каза Сашо Кадиев и продължава: ...ами то няма по-хубаво!"

Актрисата пък с радост посрещна сина си с любимите му домашно приготвени ястия. Тя показа как приготвя домашни шницели с картофено пюре. Докато се трудеше над печката Катето Евро каза: "Ти си се измъчил в Китай. Като гледам колко вкусно сте си яли с Кати...", но Сашо бързо я прекъсна: "Не е така, майко, като видях какво Ивчето яде и си викам: Тръгвам от тука!"

Сашо Кадиев благодари на майка си за грижите, които тя полага за бъдещата майка в негово отсъствие, като призна, че внимателно е следял какво се сервира у дома дори от другия край на света.

Само ден по-рано Катерина Евро публикува в социалните мрежи видео, в което показва как приготвя разнообразни домашни специалитети за снаха си. Сред ястията бяха супа със скариди, спанак с ориз и свинско филе по френски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сашо Кадиев

    8 0 Отговор
    Мамо, мамо водя ти зет!Ама защо ревеш?

    12:02 24.06.2026

  • 2 Сила

    23 0 Отговор
    Не разбирам защо тези хора са навсякъде в медийното пространство в БГ то и всички медии да длъжни да ни информират ежедневно за техните социални , сексуални , битови , финансови и дегенеративни проблеми ???!!!???

    12:05 24.06.2026

  • 3 Тъпанарско поведение

    7 0 Отговор
    Следил
    Дошъл ,ял
    И дали ще поумнее?

    12:06 24.06.2026

  • 4 1234

    14 0 Отговор
    леле колко ценна информация , факти имате сериозни проблеми

    Коментиран от #13

    12:09 24.06.2026

  • 5 00014

    5 0 Отговор
    И на двамата .... и на авторката ....

    Коментиран от #14

    12:11 24.06.2026

  • 6 Някой си

    2 0 Отговор
    Да суче ли?

    12:16 24.06.2026

  • 7 Трайчо

    12 0 Отговор
    И какво го интересува българския народ къде отишъл Сашо, като се върнал от Китай???

    12:16 24.06.2026

  • 8 Бабите от Блока

    5 0 Отговор
    България е ЕКЗОТИЧНА!!!
    А не пътуването на син мамин.
    ФАКТ.

    12:20 24.06.2026

  • 9 световна новина

    4 0 Отговор
    един от територията се прибрал в територията!

    12:20 24.06.2026

  • 10 бай Шиле

    13 0 Отговор
    Стига сте ги показвали тези паразити. Никой не се интересува от техните изцепки.

    12:22 24.06.2026

  • 11 идиоти вън

    6 0 Отговор
    Ох, в повечко ми идват тия нахални боклуци!!!!

    12:29 24.06.2026

  • 12 Имало е

    1 0 Отговор
    Цени гени 🤮 потрес

    12:33 24.06.2026

  • 13 4321

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Също ,като монархията,чийто флаг са забили пред...името си...

    12:36 24.06.2026

  • 14 41000

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "00014":

    На последната само на два пръста под черните и очила...

    12:38 24.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стих

    1 0 Отговор
    Мамето си гушна Сашето и му сложи пелени,после го покри с одеалце на легълцето,попя му и го приспа.Таквизи ми ти работи.

    12:44 24.06.2026

  • 17 Сталин

    1 0 Отговор
    Отишъл при майка си пикльото да му смени памперса

    12:46 24.06.2026

  • 18 Оххх

    0 0 Отговор
    бе маме.... Не се нахока, по тоя свят.

    12:46 24.06.2026

  • 19 Сталин

    1 0 Отговор
    Нация от социални инвалиди

    12:50 24.06.2026