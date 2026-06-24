Сашо Кадиев се прибра от Китай и отиде директно при майка си (ВИДЕО)

След завръщането си от екзотичното пътуване до Китай телевизионният водещ Сашо Кадиев избра първо да посети най-важното за него място – дома на майка си, актрисата Катето Евро. В пътуването до азиатската държава той беше придружен от дъщеря си Кати, а веднага след кацането в България се отправи към бащиния дом, както самият той казва в първото си видео в социалните мрежи след завръщането.
"Откъдето и да си дойде човек вкъщи, при майка си, която в момента ми прави шницели, каза Сашо Кадиев и продължава: ...ами то няма по-хубаво!"
Актрисата пък с радост посрещна сина си с любимите му домашно приготвени ястия. Тя показа как приготвя домашни шницели с картофено пюре. Докато се трудеше над печката Катето Евро каза: "Ти си се измъчил в Китай. Като гледам колко вкусно сте си яли с Кати...", но Сашо бързо я прекъсна: "Не е така, майко, като видях какво Ивчето яде и си викам: Тръгвам от тука!"
Сашо Кадиев благодари на майка си за грижите, които тя полага за бъдещата майка в негово отсъствие, като призна, че внимателно е следял какво се сервира у дома дори от другия край на света.
Само ден по-рано Катерина Евро публикува в социалните мрежи видео, в което показва как приготвя разнообразни домашни специалитети за снаха си. Сред ястията бяха супа със скариди, спанак с ориз и свинско филе по френски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сашо Кадиев
12:02 24.06.2026
2 Сила
12:05 24.06.2026
3 Тъпанарско поведение
Дошъл ,ял
И дали ще поумнее?
12:06 24.06.2026
4 1234
Коментиран от #13
12:09 24.06.2026
5 00014
Коментиран от #14
12:11 24.06.2026
6 Някой си
12:16 24.06.2026
7 Трайчо
12:16 24.06.2026
8 Бабите от Блока
А не пътуването на син мамин.
ФАКТ.
12:20 24.06.2026
9 световна новина
12:20 24.06.2026
10 бай Шиле
12:22 24.06.2026
11 идиоти вън
12:29 24.06.2026
12 Имало е
12:33 24.06.2026
13 4321
До коментар #4 от "1234":Също ,като монархията,чийто флаг са забили пред...името си...
12:36 24.06.2026
14 41000
До коментар #5 от "00014":На последната само на два пръста под черните и очила...
12:38 24.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стих
12:44 24.06.2026
17 Сталин
12:46 24.06.2026
18 Оххх
12:46 24.06.2026
19 Сталин
12:50 24.06.2026