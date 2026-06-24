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Анна Кошко и Деян Донков канят на новия си спектакъл с еротични СНИМКИ

Анна Кошко и Деян Донков канят на новия си спектакъл с еротични СНИМКИ

24 Юни, 2026 12:29 620 15

  • деян донков-
  • анна кошко-
  • актьори-
  • двойка-
  • театър-
  • еротични снимки

Новият проект на двойката се нарича "ЛЮБОВЪРТЕЖ"

Анна Кошко и Деян Донков канят на новия си спектакъл с еротични СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Анна Кошко и Деян Донков покачиха градусите в мрежата с провокативна фотосесия, в която останаха без дрехи. Поводът е премиерата на новия им театрален проект, а кадрите са меко казано интригуващи.

На черно-белите фотографии двамата позират по едвам забележимо бельо и тяло в тяло без почти никаква дистанция помежду им.

Минималистичната визия на фотосесията насочва фокуса изцяло към емоцията и химията между актьорите, които от известно време са двойка не само на сцената, но и в живота.

Почитателите на двойката не закъсняха с реакциите си. Мнозина определиха кадрите като смели, въздействащи и изпълнени с артистична енергия, докато други отбелязаха, че фотосесията изглежда повече като сцена от филм, отколкото като стандартна рекламна кампания.

Анна Кошко и Деян Донков вече неведнъж са доказвали, че работят успешно заедно на сцената. През последните месеци те се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в театралните среди, а всяка тяхна съвместна поява предизвиква интерес.

Двамата вече си партнираха в спектакъла „Последният час на Мерилин Монро“, където Анна Кошко се превъплъти в легендарната холивудска звезда, а Деян Донков освен режисьор беше и неин сценичен партньор, припомня Шоу Блиц.

Сега те загатват за новото си сценично начинание, което ще носи името "ЛЮБОВЪРТЕЖ", но все още не издават много подробности за него. Режисьор отново ще бъде Деян Донков, а премиерата е на 2 юли в ДКТ Пазарджик, както и на 20 юли в Театър "Сълза и смях", София.

Ако съдим от кадрите, то ще бъде емоционално, страстно и интензивно, но предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресия

    6 0 Отговор
    Струи от тези снимки, чак е неудобно да се гледат. С тези празни погледи, гледащи в нищото.

    12:31 24.06.2026

  • 2 После що никой не ходел на театър

    6 0 Отговор
    Толко сте се изхабили и толкова бе потенциал че ви остана единствено да се голищарите и така да привличате публика друг е въпросът каква ще е тази публика

    12:34 24.06.2026

  • 3 Дърт пръч

    4 0 Отговор
    Млада коза пръщаше 🤣

    12:37 24.06.2026

  • 4 в кратце

    4 0 Отговор
    Анна Кокошко и Деян Донков Ви канят на новия си порно-спектакъл.

    12:38 24.06.2026

  • 5 КАКТО КАЗА РАЛИН

    2 0 Отговор
    Цялата култура / в РБ / се върти около......НДК

    12:39 24.06.2026

  • 6 Запознат

    5 0 Отговор
    Ой дедка дедка ....

    12:39 24.06.2026

  • 7 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Щура работа. Порно-спектакли вече навлизат в театрите,а проституцията в България не е разрешена.

    12:40 24.06.2026

  • 8 Бай Желю русофили бургас

    1 0 Отговор
    Тоз Диян ще го катурна по корем,

    12:40 24.06.2026

  • 9 Бетито

    0 0 Отговор
    Ще продадем на баба апартаментите и всичко в конгокойн

    Коментиран от #11

    12:42 24.06.2026

  • 10 ван мaaмy

    1 0 Отговор
    Какъв УЖАССС само.... уважаеми зрители.

    12:43 24.06.2026

  • 11 Дедковеца брейка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бетито":

    Бети ела дедовото в войнството да ти калайдисам упинците

    12:44 24.06.2026

  • 12 поКУРко

    3 0 Отговор
    Рускиня набара ли те .... майка ти Жална! Огледайте се и вижте всички който се занимават с рускини на какъв Хал са! Динката я докара в Софето от провинцията тази бездарна имитаторка и я направи ИзвиЕстна само заради едното таковане! Никога не късно да станеш за резил са казали старите хора ... Динка, Динка!

    Коментиран от #13

    12:44 24.06.2026

  • 13 Кокошко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "поКУРко":

    Е украинка , но си плащансметката. И тя е придобила оребития вид, който имаше Радина, с черни сенки под очите от тормоз. Кармата винаги идва

    12:46 24.06.2026

  • 14 Чудесно съвпадение на

    1 0 Отговор
    интереси и съжителство

    12:50 24.06.2026

  • 15 ХХХ

    1 0 Отговор
    Грозновати са и двамата.

    12:51 24.06.2026