Анна Кошко и Деян Донков канят на новия си спектакъл с еротични СНИМКИ

Анна Кошко и Деян Донков покачиха градусите в мрежата с провокативна фотосесия, в която останаха без дрехи. Поводът е премиерата на новия им театрален проект, а кадрите са меко казано интригуващи.

На черно-белите фотографии двамата позират по едвам забележимо бельо и тяло в тяло без почти никаква дистанция помежду им.

Минималистичната визия на фотосесията насочва фокуса изцяло към емоцията и химията между актьорите, които от известно време са двойка не само на сцената, но и в живота.

Почитателите на двойката не закъсняха с реакциите си. Мнозина определиха кадрите като смели, въздействащи и изпълнени с артистична енергия, докато други отбелязаха, че фотосесията изглежда повече като сцена от филм, отколкото като стандартна рекламна кампания.

Анна Кошко и Деян Донков вече неведнъж са доказвали, че работят успешно заедно на сцената. През последните месеци те се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в театралните среди, а всяка тяхна съвместна поява предизвиква интерес.

Двамата вече си партнираха в спектакъла „Последният час на Мерилин Монро“, където Анна Кошко се превъплъти в легендарната холивудска звезда, а Деян Донков освен режисьор беше и неин сценичен партньор, припомня Шоу Блиц.

Сега те загатват за новото си сценично начинание, което ще носи името "ЛЮБОВЪРТЕЖ", но все още не издават много подробности за него. Режисьор отново ще бъде Деян Донков, а премиерата е на 2 юли в ДКТ Пазарджик, както и на 20 юли в Театър "Сълза и смях", София.

Ако съдим от кадрите, то ще бъде емоционално, страстно и интензивно, но предстои да разберем.