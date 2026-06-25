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Рецепта на деня: Рибен пай със сьомга, скариди и картофи
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Рибен пай със сьомга, скариди и картофи

25 Юни, 2026 10:05 487 7

  • рибен пай-
  • сьомга-
  • скариди-
  • картофи-
  • британска кухня-
  • какво да сготвя

Рибният пай е класика в британската домашна кухня

Рецепта на деня: Рибен пай със сьомга, скариди и картофи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 1 кг
  • филе от сьомга без кожа - 500 г
  • почистени скариди - 250 г
  • пресен спанак - 150 г
  • пресен магданоз - 1/2 връзка
  • прясно мляко - 500 мл
  • готварска сметана - 150 мл
  • краве масло - 60 г
  • брашно - 2 с.л.
  • зехтин - 1 с.л.
  • лимонов сок - 1 с.л.
  • сол - 1 1/2 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри кубчета и се слагат в тенджера със студена подсолена вода. Варят се около 18-20 минути, докато омекнат напълно и лесно се пробождат с вилица.

Отцеждат се добре, връщат се за кратко в топлата тенджера, за да се изпари излишната влага, след което се намачкват с 30 г масло, малко сол и черен пипер. Пюрето трябва да остане леко грубо, за да образува апетитна златиста коричка при печене.

Фурната се загрява на 200 градуса. Сьомгата се нарязва на едри хапки, а скаридите се подсушават с кухненска хартия. Това помага плънката да не стане водниста.

Спанакът се измива и се отцежда добре, а магданозът се нарязва на ситно.

В дълбок тиган или широка касерола се загрява зехтинът. Спанакът се добавя и се задушава за 2-3 минути, само докато спадне обемът му. Изважда се и се оставя настрана.

В същия съд се разтопява останалото масло, добавя се брашното и се разбърква около 1 минута на умерен огън, без да потъмнява.

Прясното мляко се налива постепенно при постоянно разбъркване, за да се получи гладък сос. Добавя се сметаната и сосът се готви още 4-5 минути, докато леко се сгъсти. Подправя се със сол, черен пипер и лимонов сок. Накрая се прибавят спанакът и магданозът.

Сьомгата и скаридите се разпределят в подходяща форма за печене. Заливат се с топлия сметанов сос и се разбъркват внимателно, така че парчетата риба да останат цели. Отгоре се разпределя картофеното пюре на неравни купчинки или се разстила с вилица. Неравната повърхност се запича по-красиво и става по-хрупкава.

Рибният пай се пече в загрятата фурна около 25-30 минути, докато сосът започне да къкри по краищата, а картофената коричка стане златиста. Ако е нужно, последните 3-4 минути може да се включи горен реотан, но ястието трябва да се наблюдава, за да не прегори.

След изваждане от фурната паят се оставя да почине 8-10 минути. Така сосът леко се стяга и порциите се сервират по-лесно. Поднася се топъл, с пресен магданоз, зелена салата или резени лимон, пише gotvach.bg.


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