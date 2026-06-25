Филип Буков се ядоса на нагли крадци (ВИДЕО)

Филип Буков беше изненадан особено неприятно от крадци в София. Актьорът даде воля на яда си в социалните мрежи с видео, в което сподели, че каската на мотора му е била открадната.
„Някой ... ми е откраднал каската на мотора. Ако на нея пише „Sorry, girls, I'm gay“, да знаете, че е моята“, каза в типичния си стил Филип Буков очевидно раздразнен, но и с доза хумор.
Филип Буков е известен с любовта си към моторите, макар из столицата да се придвижва с удобен мотопед, и често споделя кадри от своите пътувания из София. Нееднократно е признавал, че предпочита две колела пред четири, особено когато трябва да се справя с натоварения столичен трафик.
Актьорът дори често се шегува с колегата си Юлиан Вергов за моторджийски състезания, а феновете му добре знаят, че моторът е сред големите му страсти извън снимачната площадка.
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