Сам Смит представя „My Guy“ – с любов към Ню Йорк

Сам Смит представя новия си сингъл "My Guy" – нежна, романтична и силно лична песен за любовта като близост, светлина и усещане за дом. Заедно с премиерата на сингъла мултиплатиненият артист, носител на GRAMMY®, BRIT, Golden Globe и Oscar, обявява и петия си студиен албум "Hazel Eyes", който ще излезе на 21 август.

"My Guy" е песен, която Сам Смит описва като такава, която е чакал цял живот да напише и изпее. Създадена в Ню Йорк с близки приятели, тя носи топлината на летен ден, споделен момент и онзи мек, почти кинематографичен блясък на любовта, когато всичко около нея за миг става по-тихо. В свят, който често изглежда студен и дистанциран, "My Guy" търси точно обратното – човешка близост, нежност и усещане за присъствие.

Песента е посветена и на Ню Йорк – градът, който Сам Смит днес нарича свой дом. "My Guy" звучи като модерна любовна приказка без излишен драматизъм: откровена, чувствена и светла, с фокус върху гласа на Сам и способността му да превръща личното преживяване в универсална емоция.

Новият сингъл е част от предстоящия албум "Hazel Eyes" – проект, писан в продължение на повече от три години с малък кръг от близки сътрудници. Сред тях са дългогодишният творчески партньор на Сам Смит – Саймън Алдред, канадската инди-поп артистка Feist, както и мултиинструменталистът и композитор Shahzad Ismaily, работил с имена като Йоко Оно и Деймиън Райс. Част от записите са реализирани в легендарното студио Electric Lady Studios в Ню Йорк.

Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC

В "Hazel Eyes" Сам Смит изгражда богат звуков свят, в който се срещат барок поп, британски фолк, outlaw country, left-field R&B и класическата емоционална сила на неговия глас. Албумът е романтичен, откровен и зрял – портрет на артист, който не просто изпява песните си, а ги води от първата идея до финалния им образ като автор и продуцент.

Публиката вече получи първи досег до новия период на Сам Смит чрез серията концерти To Be Free – специални резиденции, които започнаха в историческата зала Warsaw в Бруклин и продължиха в Castro Theatre в Сан Франциско. В тези концерти Сампредставя както обичани свои хитове, така и неиздадени песни от новия албум. На сцената към него се присъединяват и специални гости, сред които Hozier, Ed Sheeran, Brandi Carlile, SIENNA SPIRO и Kim Petras.

Сам Смит е един от най-успешните артисти на своето поколение. Носител е на пет награди GRAMMY®, има два рекорда на Guinness World Records, над 64 милиона албумни продажби, 392 милиона сингли и повече от 57 милиарда стрийма. Дискографията му включва албумите In the Lonely Hour, The Thrill of It All, Love Goes и GLORIA, както и световния хит Unholy с Kim Petras, достигнал №1 в Billboard Hot 100 и UK Official Singles Chart.