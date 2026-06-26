Брад Пит обори слуховете - няма намерение да се жени отново

Брад Пит и Инес де Рамон остават в стабилна връзка, но актьорът не планира нов брак, твърди източник, близък до двойката.

Според информация на Page Six 33-годишната дизайнерка на бижута е изключително близка със семейството на Пит. Роднините на 62-годишния актьор я приемали като част от семейния кръг и поддържали редовен контакт с нея.

„Инес е много близка със семейството на Брад. Те я обожават и я приеха с отворени обятия още от самото начало. На този етап на практика я смятат за част от семейството“, посочва източникът.

Въпреки това Пит не възнамерявал да се жени повторно, независимо колко добре се е вписала де Рамон сред близките му.

Двамата са заедно от 2022 г. По думите на запознати Инес е изградила самостоятелни отношения с роднините на актьора, включително с брат му, сестра му, племенниците му и други членове на семейството. Тя присъствала на семейни събирания и поддържала връзка с тях и извън присъствието на Брад Пит.

„Когато са заедно, тя не се възприема просто като приятелката на Брад. Тя вече е част от семейната динамика“, допълва източникът.

Според същата информация близките на актьора естествено я включват в плановете си, питат за нея и искат тя да присъства на семейни събития. Описват я като земна, непринудена и лесна за общуване.

Представители на Брад Пит и Инес де Рамон не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Брад Пит финализира продължителния си развод с Анджелина Джоли през декември 2024 г., с което приключиха повече от осем години съдебни спорове. Джоли подаде молба за развод през септември 2016 г. Двамата имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан.

Инес де Рамон също има предишен брак. През 2019 г. тя се омъжи за актьора от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли, но двамата се разделиха през 2022 г. след повече от три години брак.

През май 2025 г. Брад Пит коментира публично приключването на развода си с Джоли в интервю за GQ, дадено по повод филма „F1“. На въпрос дали изпитва облекчение след окончателното уреждане на развода, актьорът отговори, че не го възприема като толкова значимо събитие, а по-скоро като правен процес, който е достигнал своя край.

В същото интервю Пит направи и рядък коментар за връзката си с Инес де Рамон. Попитан дали първата им публична поява заедно на състезание от Формула 1 е била предварително планиран ход, той отхвърли подобно тълкуване.

„Не, човече, не е толкова пресметнато. Животът просто се развива. Връзките се развиват“, каза актьорът.

Брад Пит призна още, че личният му живот е обект на медиен интерес от десетилетия. „Личният ми живот винаги е в новините. Така е от 30 години“, заяви той.

Според Page Six синът му Пакс все още поддържа връзка с роднините от страната на баща си, но отношенията му с Пит остават ограничени след бурния развод. През последните години някои от децата на актьора предприеха стъпки, с които публично се дистанцираха от фамилията му.