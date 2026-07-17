Супермоделът Паулина Порижкова се омъжи в нестандартна сива рокля (СНИМКИ)

Паулина Порижкова се омъжи за сценариста Джеф Грийнстийн на 3 юли в Италия, като избра сватбена рокля в нестандартен синьо-сив цвят вместо традиционното бяло.
61-годишният супермодел обясни пред Vogue, че решението ѝ не е свързано толкова със символиката на белия цвят, колкото с дългогодишната ѝ професионална кариера. През 80-те години тя многократно е позирала в булчински тоалети, включително за кориците на списание Brides и за рекламната кампания на парфюма Beautiful на Estée Lauder.
За сватбата си Порижкова се обръща към нюйоркското модно ателие House of Gilles, ръководено от Жил Мендел и дъщеря му Клоуи Мендел Корган.
„Исках цветът да бъде почти безцветен, нещо неуловимо, което не може лесно да се определи като жълто или розово“, заяви тя.
Като вдъхновение моделът посочва синята рокля на Грейс Кели във филма „Да хванеш крадец“, както и тоалета на Лорън Хътън от Halston на наградите „Оскар“ през 1975 г.
Крайният модел е прилепнал по тялото, но същевременно лек и прозрачен, с ефирно движение на плата. Паулина Порижкова заяви, че е искала роклята да се спуска „като вода“.
Единствените ѝ бижута са били обеци във формата на капка, подарени от синовете ѝ за 60-ия ѝ рожден ден. Визията е допълнена с воал и цвете за коса от същата материя, също изработени от House of Gilles.
63-годишният младоженец е носил син вълнен костюм, ушит по поръчка за високата му фигура.
Церемонията се е състояла във Villa Crespi в Орта Сан Джулио. Това е втори брак и за двамата.
Моделът от 80-те години на миналия век беше омъжена за фронтмена на групата The Cars Рик Окасек от 1989 г. до раздялата им през 2018 г. Той почина през 2019 г. на 75-годишна възраст.
Паулина и Грийнстийн се запознават чрез приложение за запознанства през 2023 г. и се сгодяват в Чехия през юли 2025 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жожи
Коментиран от #3, #7, #8
13:36 17.07.2026
2 Айляк
Мошенцето с кубето е осигурил до живот.
Коментиран от #6
13:40 17.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И всичко е любоффф нали
Хахахахаха
Ок
Коментиран от #11
13:41 17.07.2026
5 оня с големия
Коментиран от #9
13:44 17.07.2026
6 Освен, че е
До коментар #2 от "Айляк":От мошетата и много, ама много блъска на гей!
13:46 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КзГАТОси неграмотен И НИИИКОЙ НЕ МОЖЕ
До коментар #1 от "Жожи":ДА ТИ ПОМОГНЕ.....
ИМА ИЬКЛЮЧИТЕЛНО ТЪНКИ ПЛАТОВЕ ОТ ВЪЛНА . МНОООГО СКЪПИ. А ПРОПО НАУЧИ ЗСЩО В САХАРА БЕДОИНИТЕ НЕ ХОДЯТ РАЗСЪБЛЕЧЕНИ И ПО КЪСИ ГАЩИ А ЗАБУЛЕНИ С ОДЕЖДИ ОТ КАМИЛСКА ВЪЛНА........ ВЪЛНАТА Е ИЗОЛАТОР И ЗАДЪРЖА ТЕЛЕСНАТА ТЕМОЕРАТУРА ПОД НЕЯ И Е ТЕРМОУСТОЙЧИВА.
13:48 17.07.2026
9 Ще те питам жена ти като стигне
До коментар #5 от "оня с големия":Тази възраст на какво ше прилича
Сигурно ще те е страх да загасиш лампата през ноща
Щот ще те нападне хималайска мечка
13:49 17.07.2026
10 Малиии
13:49 17.07.2026
11 Предишният ,
До коментар #4 от "И всичко е любоффф нали":с когото се разведе , беше с 15 години по - стар от този . По американско законодателство наследи 1/3 от имотите и милионите му .
13:53 17.07.2026
12 Била е модел преди 50 лета
13:55 17.07.2026
13 Гринстийн
14:04 17.07.2026
14 според мен
14:07 17.07.2026