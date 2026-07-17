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Супермоделът Паулина Порижкова се омъжи в нестандартна сива рокля (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Супермоделът Паулина Порижкова се омъжи в нестандартна сива рокля (СНИМКИ)

17 Юли, 2026 13:31 1 008 14

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  • булчинска рокля

Моделът и сценаристът Джеф Грийнстийн сключиха брак в началото на месеца

Супермоделът Паулина Порижкова се омъжи в нестандартна сива рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Паулина Порижкова се омъжи за сценариста Джеф Грийнстийн на 3 юли в Италия, като избра сватбена рокля в нестандартен синьо-сив цвят вместо традиционното бяло.

61-годишният супермодел обясни пред Vogue, че решението ѝ не е свързано толкова със символиката на белия цвят, колкото с дългогодишната ѝ професионална кариера. През 80-те години тя многократно е позирала в булчински тоалети, включително за кориците на списание Brides и за рекламната кампания на парфюма Beautiful на Estée Lauder.

За сватбата си Порижкова се обръща към нюйоркското модно ателие House of Gilles, ръководено от Жил Мендел и дъщеря му Клоуи Мендел Корган.

„Исках цветът да бъде почти безцветен, нещо неуловимо, което не може лесно да се определи като жълто или розово“, заяви тя.

Като вдъхновение моделът посочва синята рокля на Грейс Кели във филма „Да хванеш крадец“, както и тоалета на Лорън Хътън от Halston на наградите „Оскар“ през 1975 г.

Крайният модел е прилепнал по тялото, но същевременно лек и прозрачен, с ефирно движение на плата. Паулина Порижкова заяви, че е искала роклята да се спуска „като вода“.

Единствените ѝ бижута са били обеци във формата на капка, подарени от синовете ѝ за 60-ия ѝ рожден ден. Визията е допълнена с воал и цвете за коса от същата материя, също изработени от House of Gilles.

63-годишният младоженец е носил син вълнен костюм, ушит по поръчка за високата му фигура.

Церемонията се е състояла във Villa Crespi в Орта Сан Джулио. Това е втори брак и за двамата.

Моделът от 80-те години на миналия век беше омъжена за фронтмена на групата The Cars Рик Окасек от 1989 г. до раздялата им през 2018 г. Той почина през 2019 г. на 75-годишна възраст.

Паулина и Грийнстийн се запознават чрез приложение за запознанства през 2023 г. и се сгодяват в Чехия през юли 2025 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жожи

    8 0 Отговор
    Син вълнен костюм през юли в Италия! Горкият младоженец! Ама на тея години на човек все му е студено.

    Коментиран от #3, #7, #8

    13:36 17.07.2026

  • 2 Айляк

    7 0 Отговор
    Щастлива е.
    Мошенцето с кубето е осигурил до живот.

    Коментиран от #6

    13:40 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И всичко е любоффф нали

    6 0 Отговор
    Искате да ни убедите че тази жена се е омъжила за тоя карпуз по любов не за пари

    Хахахахаха
    Ок

    Коментиран от #11

    13:41 17.07.2026

  • 5 оня с големия

    4 0 Отговор
    Интересно що трябва да гледам некви старци

    Коментиран от #9

    13:44 17.07.2026

  • 6 Освен, че е

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Айляк":

    От мошетата и много, ама много блъска на гей!

    13:46 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КзГАТОси неграмотен И НИИИКОЙ НЕ МОЖЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жожи":

    ДА ТИ ПОМОГНЕ.....
    ИМА ИЬКЛЮЧИТЕЛНО ТЪНКИ ПЛАТОВЕ ОТ ВЪЛНА . МНОООГО СКЪПИ. А ПРОПО НАУЧИ ЗСЩО В САХАРА БЕДОИНИТЕ НЕ ХОДЯТ РАЗСЪБЛЕЧЕНИ И ПО КЪСИ ГАЩИ А ЗАБУЛЕНИ С ОДЕЖДИ ОТ КАМИЛСКА ВЪЛНА........ ВЪЛНАТА Е ИЗОЛАТОР И ЗАДЪРЖА ТЕЛЕСНАТА ТЕМОЕРАТУРА ПОД НЕЯ И Е ТЕРМОУСТОЙЧИВА.

    13:48 17.07.2026

  • 9 Ще те питам жена ти като стигне

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с големия":

    Тази възраст на какво ше прилича
    Сигурно ще те е страх да загасиш лампата през ноща

    Щот ще те нападне хималайска мечка

    13:49 17.07.2026

  • 10 Малиии

    2 0 Отговор
    Дрътите чикиори много ма кефят ..🙂

    13:49 17.07.2026

  • 11 Предишният ,

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "И всичко е любоффф нали":

    с когото се разведе , беше с 15 години по - стар от този . По американско законодателство наследи 1/3 от имотите и милионите му .

    13:53 17.07.2026

  • 12 Била е модел преди 50 лета

    5 1 Отговор
    сега е просто бабушкера

    13:55 17.07.2026

  • 13 Гринстийн

    3 0 Отговор
    какво симпатично име. Май е еврейско

    14:04 17.07.2026

  • 14 според мен

    1 1 Отговор
    Пенсионерска сватба = психично отклонение.

    14:07 17.07.2026