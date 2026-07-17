Супермоделът Паулина Порижкова се омъжи в нестандартна сива рокля (СНИМКИ)

Паулина Порижкова се омъжи за сценариста Джеф Грийнстийн на 3 юли в Италия, като избра сватбена рокля в нестандартен синьо-сив цвят вместо традиционното бяло.

61-годишният супермодел обясни пред Vogue, че решението ѝ не е свързано толкова със символиката на белия цвят, колкото с дългогодишната ѝ професионална кариера. През 80-те години тя многократно е позирала в булчински тоалети, включително за кориците на списание Brides и за рекламната кампания на парфюма Beautiful на Estée Lauder.

За сватбата си Порижкова се обръща към нюйоркското модно ателие House of Gilles, ръководено от Жил Мендел и дъщеря му Клоуи Мендел Корган.

„Исках цветът да бъде почти безцветен, нещо неуловимо, което не може лесно да се определи като жълто или розово“, заяви тя.

Като вдъхновение моделът посочва синята рокля на Грейс Кели във филма „Да хванеш крадец“, както и тоалета на Лорън Хътън от Halston на наградите „Оскар“ през 1975 г.

Крайният модел е прилепнал по тялото, но същевременно лек и прозрачен, с ефирно движение на плата. Паулина Порижкова заяви, че е искала роклята да се спуска „като вода“.

Единствените ѝ бижута са били обеци във формата на капка, подарени от синовете ѝ за 60-ия ѝ рожден ден. Визията е допълнена с воал и цвете за коса от същата материя, също изработени от House of Gilles.

63-годишният младоженец е носил син вълнен костюм, ушит по поръчка за високата му фигура.

Церемонията се е състояла във Villa Crespi в Орта Сан Джулио. Това е втори брак и за двамата.

Моделът от 80-те години на миналия век беше омъжена за фронтмена на групата The Cars Рик Окасек от 1989 г. до раздялата им през 2018 г. Той почина през 2019 г. на 75-годишна възраст.

Паулина и Грийнстийн се запознават чрез приложение за запознанства през 2023 г. и се сгодяват в Чехия през юли 2025 г.