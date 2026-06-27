Синът на Роксана прави годеж с над 200 гости

Големият син на фолкпевицата Роксана – Даниел, ще отпразнува годежа си на 10 юли с пищно тържество, на което се очаква да присъстват повече от 200 гости. Новината разкри самата изпълнителка пред „България Днес“.

Тържеството ще се състои в ресторант в Плевен, а по думите на певицата подготовката върви с пълна сила.

Роксана споделя, че за семейството ѝ годежът е събитие, което се отбелязва с размах, почти като сватба.

„Подготвили сме голямо пиршество. Ние, циганите, годежите си ги правим като сватби. Разбира се, ще пея на влюбените, но съм поканила и мои колеги. Организираме купона малко от днес за утре. Не знаем кой къде ще бъде, защото изпълнителите работят и много от тях са по морето. Който успее, е добре дошъл“, разказва певицата.

Синът на Роксана ще се венчае за своята любима Цвети. Двамата планират официалната си сватба през следващата година.

Макар певицата да не разкрива подробности около запознанството им, тя не крие възхищението си от бъдещата си снаха.

„Мисля, че сме късметлии, защото е страхотно момиче – много талантлива, чаровна и красива. Господ не ме дари с женска рожба, но ми даде снаха, която ще ми бъде дъщеря. С такава снаха ударих джакпота“, споделя развълнувано изпълнителката.

Роксана, чието истинско име е Антоанета Линкова, става майка на Даниел едва на 15-годишна възраст. Днес двамата имат изключително близка връзка.

„Разликата ни с големия ми син е малка, даже повече приличаме на брат и сестра. Странно е, но и много вълнуващо. Не знаех какво е това чувство да видиш детето си да се жени. Много съм емоционална – като го гледам, ми се плаче“, признава певицата.

Освен Даниел, Роксана има и втори син – Александър, който през август ще навърши 9 години.

Подобно на своята майка, 25-годишният Даниел също е посветил живота си на музиката. Той работи като композитор и стои зад част от хитовете на Роксана. Освен това младият музикант вече разполага със собствено музикално студио.

По повод предстоящия нов етап в живота на сина си певицата отправи и емоционално послание:

„Любов, която да става по-силна с всяка изминала година, уважение, доверие и безброй щастливи моменти. Бъди опора, бъди добър човек и пази любовта така, както тя ще пази теб. Горда съм с мъжа, в когото се превърна“, сподели Роксана.