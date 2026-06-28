Комедийната икона Мел Брукс навърши 100 години

Геният на комедията Мел Брукс навършва 100 години. Филмов и телевизионен режисьор, продуцент, сценарист, драматург, автор на песни и актьор той е истинска легенда в киното и телевизията.

Роден на 28 юни 1926 година в Бруклин, Ню Йорк.

Кариерата му обхваща период от 7 десетилетия, а името му се свързва с едни от най-успешните и най-известни фарсове, пародии и комедии на малкия и големия екран, сред които "Продуцентите", "Робин Худ: Мъже в чорапогащи", "Младият Франкенщайн" и много други.

Носител е на множество отличия, той е един от 22-мата артисти, спечелили EGOT - акроним за наградите „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ - четирите големи отличия за сценични изкуства в Съединените щати. Той получава почетна награда от Центъра "Кенеди" през 2009 г., звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2010 г., наградата за цялостен принос на AFI през 2013 г., Стипендия на Британския филмов институт през 2015 г., Национален медал за изкуства през 2016 г., Стипендия на BAFTA през 2017 г. и почетна награда на Академията през 2024 г.

Като ученик Брукс е опитен имитатор, пианист и барабанист. Завършва гимназия и през 1944 г. се записва в армията. Служи като военен инженер в Европа по време на Втората световна война. След това става професионален артист - работи като стендъп комик, водещ, става и сценарист.

Всичко това е само прелюдия към неговия успешен режисьорски дебют в игралните филм с лентата „Продуцентите“ (1968), за който печели "Оскар". Следват поредица от успешни комедийни филми като режисьор - „Дванадесетте стола “ (1970), „Пламтящи седла “ (1974), „Младият Франкенщайн“ (1974), „Ням филм“ (1976) и „Висока тревожност“ (1977). По-късно Брукс прави „История на света, част I“ (1981), „Космически топки“ (1987), „ Животът е гаден“ ( 1991), „Робин Худ: Мъже в чорапогащи“ (1993) и „Дракула: Мъртъв и доволен“ (1995).

Музикална адаптация на първия му филм „ Продуцентите “ се играе на Бродуей от 2001 до 2007 г. и печели 12 награди „Тони“ , чупейки предишния рекорд от 10, като Брукс лично печели три. Проектът е преработен в музикален филм през 2005 г.

Брукс пише и продуцира сериала „История на света, част II“ (2023).

Комикът и продуцент си сътрудничи със звездата Джийн Уайлдър по няколко филма, включително „Младият Франкенщайн“ и „Пламтящи седла“ - и двата през 1974 г.

Брукс е основател на Brooksfilms - независима компания за филми. Той става изпълнителен продуцент на сериозни ленти, включително "Човекът слон" (1980), "Франсис" (1982) и „Чаринг Крос Роуд“ 84 (1987). В последния участва втората му съпруга - Ан Банкрофт. Двамата играят заедно в „Да бъдеш или да не бъдеш“ (1983).

Работата на Брукс като актьор включва участия в популярния телевизионен ситком „Луд по теб", за който печели три награди "Еми".

Той печели награда „Грами“ за албума комедията The 2000 Year Old Man in the Year 2000 (1998).

Освен това озвучва различни телевизионни предавания и филми, като сред тях са анимационния сериал „Хотел Трансилвания“ (2015, 2018). През 2019 г. озвучва героя Мелефант Брукс в анимационния филм "Играта на играчките 4". Също така има малка роля и в хитовата комедия "Само убийства в сградата".

• През 2013 година Брукс получава отличието Американския филмов институт (AFI) за цялостно творчество.

Тогава Мартин Шорт казва от сцената: „Думата „гений“ се използва много често в Холивуд, така че мога спокойно да нарека и Мел такъв“. Мартин Скорсезе пък сподели: "Мел създаде своя собствена традиция на величие - да черпи от миналото, да го уважава, да си играе с него, да импровизира върху него, да го разширява към места, до които преди това мъдрите и много забавни хора са се страхували да стигнат. Мел винаги е вървял по свой собствен път и ни поведе всички със себе си в това радостно приключение", пише Нова Телевизия.

На въпроса кога е разбрал, че е забавен и че може да разсмива хората, Брукс отговаря - още в училище.

• Мел Брукс за Ан Банкрофт

Брукс е женен за актрисата Ан Банкрофт от 1964 г. до смъртта ѝ през 2005 г. Комедията е животът на Брукс, но неговата любов винаги ще бъде Ан Банкрофт. За света тя е една от най-великите театрални и екранни актьори на своето поколение, с изумителен диапазон. Банкрофт печели "Оскар" за ролята си на Ани Съливан в "Чудотворката" и е изключително популярна с героинята си г-жа Робинсън от филма "Абсоловентът" с Дъстин Хофман.

Но за Брукс тя е неговата сродна душа. „Тя винаги ме е тласкала напред. Винаги е била вдъхновение. Винаги е смятала, че съм талантлив. Вярваше в мен още от самото начало, както като автор на песни, така и като сценарист или каквото и да исках да правя. Каза ми: „Можеш да го направиш", споделя той.

Ан и Мел имат син - Макс Брукс, който е актьор и писател. Една от любимите му теми е за зомбитата. Макс е автор на романа "Z-та световна война“, който е и екранизиран.

Мел Брукс публикува мемоарите „ Всичко за мен!“ през 2021 г. Американският филмов институт класира три филма на Мел Брукс сред най-добрите комедии на 20-ти век .

• Брукс за себе си

„Винаги съм се гордял да казвам, че карам хората да се смеят, за да се прехранвам", споделя големият режисьор за себе си.

Когато пред 2021 г. го питат дали мисли много за смъртта, Брукс отговаря „не“. „След 60-годишна възраст спрях да мисля за това, защото ако го правех, щях да мисля за това през цялото време. Така че не мисля много за това. Когато и ако се случи, ще бъде тъжен ден - за всички освен за мен“, каза Брукс, смеейки се.

„Обичам да живея. Бих искал да го правя колкото мога по-дълго", добавя Мел Брукс.