Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Кортни Кокс и Джони Макдейд вече не са заедно. 62-годишната звезда от сериала „Приятели“ и 49-годишният северноирландски музикант от Snow Patrol са се разделили след повече от десетилетие връзка, пише marica.bg.

Новината първо беше съобщена от Daily Mail, а впоследствие потвърдена и от PEOPLE. Според източници на британското издание раздялата е станала тихо още в края на миналата година и е била по взаимно съгласие.

Близки до двойката твърдят, че между Кортни Кокс и Джони Макдейд не е имало драматичен конфликт. Двамата просто са стигнали до момент, в който са осъзнали, че животите им вървят в различни посоки.

Една от причините за охлаждането на отношенията им вероятно е било и голямото разстояние. Кокс живее и работи основно в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен в Лондон. През годините двамата често пътуваха между САЩ и Великобритания, за да поддържат връзката си.

Според източник, близък до музиканта, Джони продължава да говори за Кортни с уважение и обич. Двамата остават в добри отношения и продължават да се грижат един за друг като близки приятели.

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Courteney Cox and Johnny McDaid have split after more than 10 years together. The actress and the Snow Patrol musician started dating in late 2013 after they met at a star-studded house party hosted by Cox.



📷: XNY/Star Max/GC Images pic.twitter.com/4tDlhICiyN — People (@people) June 27, 2026

Кортни Кокс и Джони Макдейд започват връзката си през 2013 г. Те се запознават чрез общи приятели, сред които е и Ед Шийрън.

Макдейд е близък приятел и творчески партньор на Шийрън. Той е съавтор на някои от най-големите хитове на британската звезда, сред които „Shape Of You“, „Photograph“, „Galway Girl“ и „Bad Habits“.

Кокс и Макдейд обявяват годежа си през 2014 г., но през 2015 г. се разделят за кратко. Година по-късно отново се събират, като актрисата по-късно признава, че кризата е направила отношенията им по-зрели.

За последно двамата бяха забелязани заедно публично през септември 2025 г. на тенис турнира US Open в Ню Йорк.

Преди това са били видени и на двойна среща в Малибу с Дженифър Анистън и партньора ѝ Джим Къртис.

Според публикации във Великобритания Джони Макдейд вече е продължил напред и се намира в началото на нова романтична връзка. Кортни Кокс пък наскоро беше забелязана в Ню Йорк в компанията на актьора Грег Киниър, с когото си партнира в сериала Shining Vale. Двамата обаче уточниха, че са само добри приятели.

Актрисата продължава да поддържа близки отношения и с бившия си съпруг Дейвид Аркет. Двамата имат 22-годишна дъщеря Коко и според близки до тях са изградили стабилно партньорство като родители.

Докато личният живот на Джони Макдейд претърпява промяна, музикалната му кариера остава активна. Snow Patrol са в разгара на лятно турне във Великобритания.

На 3 юли групата трябва да бъде хедлайнер на концерт в „Кристъл Палас Парк“ в Лондон, където на сцената ще се качат още Rag'n'Bone Man и Ейми Макдоналд.