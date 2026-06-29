Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Кортни Кокс и Джони Макдейд вече не са заедно. 62-годишната звезда от сериала „Приятели“ и 49-годишният северноирландски музикант от Snow Patrol са се разделили след повече от десетилетие връзка, пише marica.bg.
Новината първо беше съобщена от Daily Mail, а впоследствие потвърдена и от PEOPLE. Според източници на британското издание раздялата е станала тихо още в края на миналата година и е била по взаимно съгласие.
Близки до двойката твърдят, че между Кортни Кокс и Джони Макдейд не е имало драматичен конфликт. Двамата просто са стигнали до момент, в който са осъзнали, че животите им вървят в различни посоки.
Една от причините за охлаждането на отношенията им вероятно е било и голямото разстояние. Кокс живее и работи основно в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен в Лондон. През годините двамата често пътуваха между САЩ и Великобритания, за да поддържат връзката си.
Според източник, близък до музиканта, Джони продължава да говори за Кортни с уважение и обич. Двамата остават в добри отношения и продължават да се грижат един за друг като близки приятели.
🔗: https://t.co/2uqKf0esdA— People (@people) June 27, 2026
Courteney Cox and Johnny McDaid have split after more than 10 years together. The actress and the Snow Patrol musician started dating in late 2013 after they met at a star-studded house party hosted by Cox.
📷: XNY/Star Max/GC Images pic.twitter.com/4tDlhICiyN
Кортни Кокс и Джони Макдейд започват връзката си през 2013 г. Те се запознават чрез общи приятели, сред които е и Ед Шийрън.
Макдейд е близък приятел и творчески партньор на Шийрън. Той е съавтор на някои от най-големите хитове на британската звезда, сред които „Shape Of You“, „Photograph“, „Galway Girl“ и „Bad Habits“.
Кокс и Макдейд обявяват годежа си през 2014 г., но през 2015 г. се разделят за кратко. Година по-късно отново се събират, като актрисата по-късно признава, че кризата е направила отношенията им по-зрели.
За последно двамата бяха забелязани заедно публично през септември 2025 г. на тенис турнира US Open в Ню Йорк.
Преди това са били видени и на двойна среща в Малибу с Дженифър Анистън и партньора ѝ Джим Къртис.
Според публикации във Великобритания Джони Макдейд вече е продължил напред и се намира в началото на нова романтична връзка. Кортни Кокс пък наскоро беше забелязана в Ню Йорк в компанията на актьора Грег Киниър, с когото си партнира в сериала Shining Vale. Двамата обаче уточниха, че са само добри приятели.
Актрисата продължава да поддържа близки отношения и с бившия си съпруг Дейвид Аркет. Двамата имат 22-годишна дъщеря Коко и според близки до тях са изградили стабилно партньорство като родители.
Докато личният живот на Джони Макдейд претърпява промяна, музикалната му кариера остава активна. Snow Patrol са в разгара на лятно турне във Великобритания.
На 3 юли групата трябва да бъде хедлайнер на концерт в „Кристъл Палас Парк“ в Лондон, където на сцената ще се качат още Rag'n'Bone Man и Ейми Макдоналд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
07:24 29.06.2026
2 ристю
07:25 29.06.2026
3 ДрБр
07:34 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами
07:38 29.06.2026
6 Кугуар
Коментиран от #8
07:39 29.06.2026
7 Масторбиньо
07:39 29.06.2026
8 Нц.....
До коментар #6 от "Кугуар":Тръгва на пазар за млади кочове! Да й пожелаем успех, пари си има!
07:43 29.06.2026
9 Механик
Ще са метам у Дунава от мъка. Ма прЪво ша ида да източа гущера у 00-та, па тогава.
08:23 29.06.2026
10 Чапла
09:00 29.06.2026