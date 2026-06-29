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Кортни Кокс се раздели със съпруга си

Кортни Кокс се раздели със съпруга си

29 Юни, 2026 07:22 1 581 10

  • кортни кокс-
  • джони макдейд-
  • съпруг-
  • раздяла

Край на една от най-стабилните звездни двойки

Кортни Кокс се раздели със съпруга си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кортни Кокс и Джони Макдейд вече не са заедно. 62-годишната звезда от сериала „Приятели“ и 49-годишният северноирландски музикант от Snow Patrol са се разделили след повече от десетилетие връзка, пише marica.bg.

Новината първо беше съобщена от Daily Mail, а впоследствие потвърдена и от PEOPLE. Според източници на британското издание раздялата е станала тихо още в края на миналата година и е била по взаимно съгласие.

Близки до двойката твърдят, че между Кортни Кокс и Джони Макдейд не е имало драматичен конфликт. Двамата просто са стигнали до момент, в който са осъзнали, че животите им вървят в различни посоки.

Една от причините за охлаждането на отношенията им вероятно е било и голямото разстояние. Кокс живее и работи основно в Лос Анджелис, докато Макдейд е установен в Лондон. През годините двамата често пътуваха между САЩ и Великобритания, за да поддържат връзката си.

Според източник, близък до музиканта, Джони продължава да говори за Кортни с уважение и обич. Двамата остават в добри отношения и продължават да се грижат един за друг като близки приятели.

Кортни Кокс и Джони Макдейд започват връзката си през 2013 г. Те се запознават чрез общи приятели, сред които е и Ед Шийрън.

Макдейд е близък приятел и творчески партньор на Шийрън. Той е съавтор на някои от най-големите хитове на британската звезда, сред които „Shape Of You“, „Photograph“, „Galway Girl“ и „Bad Habits“.

Кокс и Макдейд обявяват годежа си през 2014 г., но през 2015 г. се разделят за кратко. Година по-късно отново се събират, като актрисата по-късно признава, че кризата е направила отношенията им по-зрели.

За последно двамата бяха забелязани заедно публично през септември 2025 г. на тенис турнира US Open в Ню Йорк.

Преди това са били видени и на двойна среща в Малибу с Дженифър Анистън и партньора ѝ Джим Къртис.

Според публикации във Великобритания Джони Макдейд вече е продължил напред и се намира в началото на нова романтична връзка. Кортни Кокс пък наскоро беше забелязана в Ню Йорк в компанията на актьора Грег Киниър, с когото си партнира в сериала Shining Vale. Двамата обаче уточниха, че са само добри приятели.

Актрисата продължава да поддържа близки отношения и с бившия си съпруг Дейвид Аркет. Двамата имат 22-годишна дъщеря Коко и според близки до тях са изградили стабилно партньорство като родители.

Докато личният живот на Джони Макдейд претърпява промяна, музикалната му кариера остава активна. Snow Patrol са в разгара на лятно турне във Великобритания.

На 3 юли групата трябва да бъде хедлайнер на концерт в „Кристъл Палас Парк“ в Лондон, където на сцената ще се качат още Rag'n'Bone Man и Ейми Макдоналд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    5 1 Отговор
    Ло-шо! Твърде лошо! Защо хората се разделят?!

    07:24 29.06.2026

  • 2 ристю

    2 0 Отговор
    Малееейбууу!

    07:25 29.06.2026

  • 3 ДрБр

    1 0 Отговор
    Шъ съ разривъ!

    07:34 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    4 1 Отговор
    Кортни е станала много красива. Ако се усмихне още малко, ще й изпадне мандибулата.

    07:38 29.06.2026

  • 6 Кугуар

    2 1 Отговор
    Тръгва на лов за млади кочове.

    Коментиран от #8

    07:39 29.06.2026

  • 7 Масторбиньо

    2 4 Отговор
    Мазоли съм хващал по ръцете заради тази кака едно време. Заради доброто старо време отивам да си прасна една.

    07:39 29.06.2026

  • 8 Нц.....

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кугуар":

    Тръгва на пазар за млади кочове! Да й пожелаем успех, пари си има!

    07:43 29.06.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Божкееее! Ма как доживях да науча тая потресаваща новина?!
    Ще са метам у Дунава от мъка. Ма прЪво ша ида да източа гущера у 00-та, па тогава.

    08:23 29.06.2026

  • 10 Чапла

    1 0 Отговор
    Кортни се разведе преди 13 години, а този момък с руски произход и беше гадже от около 6 годии, но те никога не са се женили, нито са живели заедно за дълго. Новината Ви не струва нищо.

    09:00 29.06.2026