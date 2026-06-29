Черната Златка надви в съда олигарсите Баневи

Черната Златка спечели нова битка, този път не под прожекторите на сцената, а в съдебна зала. Повече от годината бургаският модел и семейството ѝ бяха подложени на юридически тормоз от олигарха Николай Банев и неговата съпруга Евгения, пише hotarena.net.
Миналият април фирмата „Хелио-тур-С”, зад която стои Евгения Банева, поиска от съда в Бургас да обяви за нищожно решението на Поземлената комисия в Созопол, която през 1999 г. връща малко парче земя на покойния вече пастрок на бургаската манекенка. През юни идентични претенции са отправени и към други наследници на земята до морския бряг.
Причина за силния натиск върху Златка и другите дребни собственици на земя на границата между къмпингите „Смокиня” и „Каваци” е, че приватизаторите Баневи отново са надушили далавера.
Преди година новобогаташите, които полежаха по арестите някой и друг месец, продадоха над 40 дка земя на Каваци за 2 млн. лева на фирма „Ел Би Джей Пропърти” на хотелиера Теодор Пастармаджиев. Зад нея обаче прозира сянката на някогашната империя ВИС, която от години има афинитет към Южното Черноморие, а сега е амбицирана да превърне „Каваци” в баровски къмпинг за отбрани гости. Именно тук Евгения и Николай виждат своя златен шанс да припечелят някой лев - чрез дълги съдебни дела да обезкървят дребните реститути, а след като придобият имотите им на безценица, да ги продадат скъпо на новите инвеститори.
Приватизаторите и техните юристи разчитат делата им да се паднат на „правилните” съдии, като за особено близка до жалващите се като политически репресирани парвенюта се счита съдия Венета Иванова. Кариерата на Иванова, която е бивш прокурор, тръгва стремглаво във възходяща посока, след като тя повдига обвинение на охранителния бос и заклет враг на Баневи Димитър Спасов - Митко Каратиста. Последва светкавичното обявяване на конкурс за съдия в Средец, който тя очаквано печели, след което се мести в Бургас.
Търсенето на правилни хора явно е печеливша стратегия за олигарсите, след като през 2012 г. Окръжният съд в Добрич изненадващо отмени осъдителна присъда срещу Евгения Банева за това, че прекъснала електропровод, минаващ през курортния комплекс „Русалка“ - също приватизиран от бизнесмените и потънал в разруха.
Сега със свое решение Районният съд в Бургас отхвърля предявения иск на „Хелио Тур-С” срещу Златка Димитрова и нейната майка Маргарита Червенкова. За капак осъжда дружеството на Баневи да заплати и разноските за адвокати, направени от семейството на смуглата красавица. Помощ в съдебната сага на бургазлийката оказва нейната половинка - известният столичен адвокат Любомир Таков, чиято кантора защитава интересите на двете дами.
„Макар справедливостта да възтържествува, не смея да се зарадвам. През годините това семейство, което стои зад исковата молба срещу нас, стана синоним на злоупотреби, непочтеност и поквареност. Не мисля, че ще спрат дотук. Тези хора нямат уважение и скрупули пред нищо. Все пак вярвам в българската съдебна система и зная, че истината и правото са на наша страна“, коментира решението на съда Златка Димитрова.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коя е таз не я познавам?
какво работи и със какво е известна?
08:24 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сбруя
08:27 29.06.2026
4 Тото 1 и Тото 2
08:28 29.06.2026
5 бушприт
08:28 29.06.2026
6 ма тея баневи
08:29 29.06.2026
7 файчо
08:32 29.06.2026
8 Абе
Коментиран от #13
08:33 29.06.2026
9 Как разбра?
До коментар #2 от "ФАКТ":Да не си посещавал хижата?
08:48 29.06.2026
10 Мутрасуит
08:49 29.06.2026
11 Тома
08:49 29.06.2026
12 Гаврош
Коментиран от #15
08:57 29.06.2026
13 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #8 от "Абе":Просто е : на хората им пусна да ги правят на прости - От 81 приватизационни фонда разграбили България , вечно САМО Баневи на топа на устата . Няма защо да защитавам Баневи , ама е ...Видимо тенденциозно ! Видимо смешно ! И ясно , че става въпрос за политическа поръчка срещу тях ! И това не е от вчера .
09:02 29.06.2026
14 Българин
09:02 29.06.2026
15 Бангарангови
До коментар #12 от "Гаврош":Акциите срещу мафията трябва да са много добре подготвени и изпълнени, като в Италия. Явно прокуратурата в бг не може да се справи или не желае.
Коментиран от #17
09:04 29.06.2026
16 Българин 🇧🇬
09:06 29.06.2026
17 Гаврош
До коментар #15 от "Бангарангови":Не желае, защото значителна част от прокуратурата е овладяна от мафията, както пише в статията, с назначаване на правилните хора. Имам човек..... Няма оправия в тази територия наречена държава.
Коментиран от #18
09:09 29.06.2026
18 Само питам
До коментар #17 от "Гаврош":Според теб кой съд е по-обективен : нашенския , дето преследва Баневи , или съда в Страсбург , който ги оправда , и обвини българския съд ❓Как мислиш ?
Коментиран от #19
09:12 29.06.2026
19 Гаврош
До коментар #18 от "Само питам":Пак ти казвам - нашия съд е овладян от мафията. Съда в Страсбург осъди България не защото те са невинни по отправените им обвинения от нашия съд, а защото нашият съд им е нарушил някои права от Европейската конвенция за правата на човека. Иначе по обвиненията от нашия съд са виновни, но няма политическа, правна и морална воля за да се докаже.
09:20 29.06.2026
20 Земеделец
09:25 29.06.2026