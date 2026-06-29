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Черната Златка надви в съда олигарсите Баневи

Черната Златка надви в съда олигарсите Баневи

29 Юни, 2026 08:22 2 225 20

  • златка димитрова-
  • баневи-
  • дело-
  • съд-
  • черната златка

Причина за силния натиск върху Златка и другите дребни собственици на земя на границата между къмпингите „Смокиня” и „Каваци” е, че приватизаторите Баневи отново са надушили далавера

Черната Златка надви в съда олигарсите Баневи - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Черната Златка спечели нова битка, този път не под прожекторите на сцената, а в съдебна зала. Повече от годината бургаският модел и семейството ѝ бяха подложени на юридически тормоз от олигарха Николай Банев и неговата съпруга Евгения, пише hotarena.net.

Миналият април фирмата „Хелио-тур-С”, зад която стои Евгения Банева, поиска от съда в Бургас да обяви за нищожно решението на Поземлената комисия в Созопол, която през 1999 г. връща малко парче земя на покойния вече пастрок на бургаската манекенка. През юни идентични претенции са отправени и към други наследници на земята до морския бряг.

Причина за силния натиск върху Златка и другите дребни собственици на земя на границата между къмпингите „Смокиня” и „Каваци” е, че приватизаторите Баневи отново са надушили далавера.

Преди година новобогаташите, които полежаха по арестите някой и друг месец, продадоха над 40 дка земя на Каваци за 2 млн. лева на фирма „Ел Би Джей Пропърти” на хотелиера Теодор Пастармаджиев. Зад нея обаче прозира сянката на някогашната империя ВИС, която от години има афинитет към Южното Черноморие, а сега е амбицирана да превърне „Каваци” в баровски къмпинг за отбрани гости. Именно тук Евгения и Николай виждат своя златен шанс да припечелят някой лев - чрез дълги съдебни дела да обезкървят дребните реститути, а след като придобият имотите им на безценица, да ги продадат скъпо на новите инвеститори.

Приватизаторите и техните юристи разчитат делата им да се паднат на „правилните” съдии, като за особено близка до жалващите се като политически репресирани парвенюта се счита съдия Венета Иванова. Кариерата на Иванова, която е бивш прокурор, тръгва стремглаво във възходяща посока, след като тя повдига обвинение на охранителния бос и заклет враг на Баневи Димитър Спасов - Митко Каратиста. Последва светкавичното обявяване на конкурс за съдия в Средец, който тя очаквано печели, след което се мести в Бургас.

Търсенето на правилни хора явно е печеливша стратегия за олигарсите, след като през 2012 г. Окръжният съд в Добрич изненадващо отмени осъдителна присъда срещу Евгения Банева за това, че прекъснала електропровод, минаващ през курортния комплекс „Русалка“ - също приватизиран от бизнесмените и потънал в разруха.

Сега със свое решение Районният съд в Бургас отхвърля предявения иск на „Хелио Тур-С” срещу Златка Димитрова и нейната майка Маргарита Червенкова. За капак осъжда дружеството на Баневи да заплати и разноските за адвокати, направени от семейството на смуглата красавица. Помощ в съдебната сага на бургазлийката оказва нейната половинка - известният столичен адвокат Любомир Таков, чиято кантора защитава интересите на двете дами.

„Макар справедливостта да възтържествува, не смея да се зарадвам. През годините това семейство, което стои зад исковата молба срещу нас, стана синоним на злоупотреби, непочтеност и поквареност. Не мисля, че ще спрат дотук. Тези хора нямат уважение и скрупули пред нищо. Все пак вярвам в българската съдебна система и зная, че истината и правото са на наша страна“, коментира решението на съда Златка Димитрова.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коя е таз не я познавам?

    3 17 Отговор
    тази коя е?

    какво работи и със какво е известна?

    08:24 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сбруя

    6 1 Отговор
    Мъного добъре!

    08:27 29.06.2026

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    3 6 Отговор
    Каква поредна нашенска драма ! Какво чудо !

    08:28 29.06.2026

  • 5 бушприт

    0 2 Отговор
    В тектуалния заряд има ин-.Интелектуален заряд.

    08:28 29.06.2026

  • 6 ма тея баневи

    13 1 Отговор
    що не са на Персин или у трапа ?

    08:29 29.06.2026

  • 7 файчо

    12 4 Отговор
    По времето на социализма е нямало олигарси.Баба ми така каза ,преди да си отиде от този свят.

    08:32 29.06.2026

  • 8 Абе

    23 1 Отговор
    Тука само викате, че сте срещу олигархията и тн, а като ви описват схема как олигарси искат да заграбят земи по южното Черноморие всички скачате на потърпевшите. Говоря за първите коментари.

    Коментиран от #13

    08:33 29.06.2026

  • 9 Как разбра?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Да не си посещавал хижата?

    08:48 29.06.2026

  • 10 Мутрасуит

    18 1 Отговор
    А Баневи, защо не са в затвора? Връзки в съда и прокуратурата ли имат, като Пепи еврото?

    08:49 29.06.2026

  • 11 Тома

    16 0 Отговор
    Българският справедлив съд срещу много пари не можа да осъди за пране на пари баневи.А те в Страсбург осъдиха държавата за милиони.

    08:49 29.06.2026

  • 12 Гаврош

    10 0 Отговор
    Баневи и Арабаджиеви ги съдиха и не ги осъдиха, а даже осъдиха България в Страсбург! Мафията е вплетена в държавата като злокачествен рак. Правосъдие от наш съд не чакайте, но Господ ще им въздаде заслуженото, на тях или на поколенията им.

    Коментиран от #15

    08:57 29.06.2026

  • 13 Елементарно , бе Уотсън !

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Просто е : на хората им пусна да ги правят на прости - От 81 приватизационни фонда разграбили България , вечно САМО Баневи на топа на устата . Няма защо да защитавам Баневи , ама е ...Видимо тенденциозно ! Видимо смешно ! И ясно , че става въпрос за политическа поръчка срещу тях ! И това не е от вчера .

    09:02 29.06.2026

  • 14 Българин

    8 1 Отговор
    Тия Баневи въобще не трябва да излизат от затворите! Това са нагли безскрупулни индивиди за които обикновените човешки съдби не значат нищо! Особено злобна е ромката Банева, може би заради произхода си.

    09:02 29.06.2026

  • 15 Бангарангови

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гаврош":

    Акциите срещу мафията трябва да са много добре подготвени и изпълнени, като в Италия. Явно прокуратурата в бг не може да се справи или не желае.

    Коментиран от #17

    09:04 29.06.2026

  • 16 Българин 🇧🇬

    1 5 Отговор
    Ако не знаете : кампанията срещу Баневи е защото е мислил да прави проРуска партия е България . А при евроатлантизма в България управляват проТурски партии . ☪️ Все пак сме турска колония .

    09:06 29.06.2026

  • 17 Гаврош

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бангарангови":

    Не желае, защото значителна част от прокуратурата е овладяна от мафията, както пише в статията, с назначаване на правилните хора. Имам човек..... Няма оправия в тази територия наречена държава.

    Коментиран от #18

    09:09 29.06.2026

  • 18 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гаврош":

    Според теб кой съд е по-обективен : нашенския , дето преследва Баневи , или съда в Страсбург , който ги оправда , и обвини българския съд ❓Как мислиш ?

    Коментиран от #19

    09:12 29.06.2026

  • 19 Гаврош

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    Пак ти казвам - нашия съд е овладян от мафията. Съда в Страсбург осъди България не защото те са невинни по отправените им обвинения от нашия съд, а защото нашият съд им е нарушил някои права от Европейската конвенция за правата на човека. Иначе по обвиненията от нашия съд са виновни, но няма политическа, правна и морална воля за да се докаже.

    09:20 29.06.2026

  • 20 Земеделец

    2 0 Отговор
    Някой тук явно защитават такива същества като баневи. Само дано не се срещнат с такива като тях като съперници по какъвто и да е спор.

    09:25 29.06.2026