Черната Златка надви в съда олигарсите Баневи

Черната Златка спечели нова битка, този път не под прожекторите на сцената, а в съдебна зала. Повече от годината бургаският модел и семейството ѝ бяха подложени на юридически тормоз от олигарха Николай Банев и неговата съпруга Евгения, пише hotarena.net.



Миналият април фирмата „Хелио-тур-С”, зад която стои Евгения Банева, поиска от съда в Бургас да обяви за нищожно решението на Поземлената комисия в Созопол, която през 1999 г. връща малко парче земя на покойния вече пастрок на бургаската манекенка. През юни идентични претенции са отправени и към други наследници на земята до морския бряг.

Причина за силния натиск върху Златка и другите дребни собственици на земя на границата между къмпингите „Смокиня” и „Каваци” е, че приватизаторите Баневи отново са надушили далавера.

Преди година новобогаташите, които полежаха по арестите някой и друг месец, продадоха над 40 дка земя на Каваци за 2 млн. лева на фирма „Ел Би Джей Пропърти” на хотелиера Теодор Пастармаджиев. Зад нея обаче прозира сянката на някогашната империя ВИС, която от години има афинитет към Южното Черноморие, а сега е амбицирана да превърне „Каваци” в баровски къмпинг за отбрани гости. Именно тук Евгения и Николай виждат своя златен шанс да припечелят някой лев - чрез дълги съдебни дела да обезкървят дребните реститути, а след като придобият имотите им на безценица, да ги продадат скъпо на новите инвеститори.

Приватизаторите и техните юристи разчитат делата им да се паднат на „правилните” съдии, като за особено близка до жалващите се като политически репресирани парвенюта се счита съдия Венета Иванова. Кариерата на Иванова, която е бивш прокурор, тръгва стремглаво във възходяща посока, след като тя повдига обвинение на охранителния бос и заклет враг на Баневи Димитър Спасов - Митко Каратиста. Последва светкавичното обявяване на конкурс за съдия в Средец, който тя очаквано печели, след което се мести в Бургас.

Търсенето на правилни хора явно е печеливша стратегия за олигарсите, след като през 2012 г. Окръжният съд в Добрич изненадващо отмени осъдителна присъда срещу Евгения Банева за това, че прекъснала електропровод, минаващ през курортния комплекс „Русалка“ - също приватизиран от бизнесмените и потънал в разруха.

Сега със свое решение Районният съд в Бургас отхвърля предявения иск на „Хелио Тур-С” срещу Златка Димитрова и нейната майка Маргарита Червенкова. За капак осъжда дружеството на Баневи да заплати и разноските за адвокати, направени от семейството на смуглата красавица. Помощ в съдебната сага на бургазлийката оказва нейната половинка - известният столичен адвокат Любомир Таков, чиято кантора защитава интересите на двете дами.

„Макар справедливостта да възтържествува, не смея да се зарадвам. През годините това семейство, което стои зад исковата молба срещу нас, стана синоним на злоупотреби, непочтеност и поквареност. Не мисля, че ще спрат дотук. Тези хора нямат уважение и скрупули пред нищо. Все пак вярвам в българската съдебна система и зная, че истината и правото са на наша страна“, коментира решението на съда Златка Димитрова.

Източник: hotarena.net