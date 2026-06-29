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Съпругата на Джак Уайт от The White Stripes подаде молба за развод заради „непристойно брачно поведение“.

Съпругата на Джак Уайт от The White Stripes подаде молба за развод заради „непристойно брачно поведение“.

29 Юни, 2026 10:44 587 8

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  • the white stripes

Поведението на Уайт е направило по-нататъшното съжителство „небезопасно и неподходящо“, твърди Оливия Джийн

Съпругата на Джак Уайт от The White Stripes подаде молба за развод заради „непристойно брачно поведение“. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Оливия Джийн, съпруга на Джак Уайт от The White Stripes, е подала молба за развод в Нашвил, съобщава E! News. В съдебните документи певицата посочва като причина за раздялата „непреодолими различия“ и „непристойно брачно поведение“.

Според документите Джийн твърди, че поведението на Уайт е направило по-нататъшното съжителство „небезопасно и неподходящо“. Към момента не се съобщават повече подробности около конкретните обвинения, а представители на двете страни не са коментирали публично случая.

Оливия Джийн е подала молбата на 3 юни в Нашвил, като същата дата е посочена и като ден на раздялата. Тя настоява за финансова подкрепа, покриване на здравната ѝ застраховка и запазване на статута ѝ на бенефициент по животозастрахователната полица на музиканта по време на бракоразводната процедура.

Джак Уайт и Оливия Джийн се ожениха през 2022 г. по необичаен начин – на сцената по време на концерт в Детройт. Преди това музикантът ѝ предложи брак пред публиката, а церемонията се състоя малко по-късно в рамките на същото събитие.

За 50-годишния Джак Уайт това е трети брак. Преди това той беше женен за Мег Уайт, с която създаде The White Stripes, а по-късно и за модела Карън Елсън, от която има две деца.

Оливия Джийн също е музикант и е свързана с лейбъла Third Man Records на Уайт. Двамата дълго време работиха в сходни творчески среди, преди отношенията им да прераснат в брак.

Разводът слага край на една от най-коментираните връзки в алтернативната рок сцена през последните години, започнала с публична романтична церемония и завършваща със съдебна процедура, в която се съдържат сериозни, но засега необяснени твърдения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Това жена ли е на снимката

    Коментиран от #4

    10:47 29.06.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    Някои мъже са маниаци!

    10:53 29.06.2026

  • 3 Дупена ли е малко

    1 0 Отговор
    Та реве много.

    Коментиран от #8

    10:56 29.06.2026

  • 4 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Подозирам, че е човек с име.
    А какъв му е секса е без значение в случая, за публиката.

    Коментиран от #6

    11:01 29.06.2026

  • 5 Някои

    0 0 Отговор
    Жени никога няма да се откажат от пороците си, дори мъжете които привъртат да са такива пропаднали лузъри, че да си правятчикиина децата!

    11:01 29.06.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айше":

    Тогава да прави секс с публиката си!

    11:04 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дупена ли е малко":

    Й бяха пуснали снимка, щяхме да разберем по лицето.

    11:17 29.06.2026