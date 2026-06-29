Съпругата на Джак Уайт от The White Stripes подаде молба за развод заради „непристойно брачно поведение“.

Оливия Джийн, съпруга на Джак Уайт от The White Stripes, е подала молба за развод в Нашвил, съобщава E! News. В съдебните документи певицата посочва като причина за раздялата „непреодолими различия“ и „непристойно брачно поведение“.

Според документите Джийн твърди, че поведението на Уайт е направило по-нататъшното съжителство „небезопасно и неподходящо“. Към момента не се съобщават повече подробности около конкретните обвинения, а представители на двете страни не са коментирали публично случая.

Оливия Джийн е подала молбата на 3 юни в Нашвил, като същата дата е посочена и като ден на раздялата. Тя настоява за финансова подкрепа, покриване на здравната ѝ застраховка и запазване на статута ѝ на бенефициент по животозастрахователната полица на музиканта по време на бракоразводната процедура.

Джак Уайт и Оливия Джийн се ожениха през 2022 г. по необичаен начин – на сцената по време на концерт в Детройт. Преди това музикантът ѝ предложи брак пред публиката, а церемонията се състоя малко по-късно в рамките на същото събитие.

За 50-годишния Джак Уайт това е трети брак. Преди това той беше женен за Мег Уайт, с която създаде The White Stripes, а по-късно и за модела Карън Елсън, от която има две деца.

Оливия Джийн също е музикант и е свързана с лейбъла Third Man Records на Уайт. Двамата дълго време работиха в сходни творчески среди, преди отношенията им да прераснат в брак.

Разводът слага край на една от най-коментираните връзки в алтернативната рок сцена през последните години, започнала с публична романтична церемония и завършваща със съдебна процедура, в която се съдържат сериозни, но засега необяснени твърдения.