Съпругата на Джак Уайт от The White Stripes подаде молба за развод заради „непристойно брачно поведение“.

Оливия Джийн, съпруга на Джак Уайт от The White Stripes, е подала молба за развод в Нашвил, съобщава E! News. В съдебните документи певицата посочва като причина за раздялата „непреодолими различия“ и „непристойно брачно поведение“.
Според документите Джийн твърди, че поведението на Уайт е направило по-нататъшното съжителство „небезопасно и неподходящо“. Към момента не се съобщават повече подробности около конкретните обвинения, а представители на двете страни не са коментирали публично случая.
Оливия Джийн е подала молбата на 3 юни в Нашвил, като същата дата е посочена и като ден на раздялата. Тя настоява за финансова подкрепа, покриване на здравната ѝ застраховка и запазване на статута ѝ на бенефициент по животозастрахователната полица на музиканта по време на бракоразводната процедура.
Джак Уайт и Оливия Джийн се ожениха през 2022 г. по необичаен начин – на сцената по време на концерт в Детройт. Преди това музикантът ѝ предложи брак пред публиката, а церемонията се състоя малко по-късно в рамките на същото събитие.
За 50-годишния Джак Уайт това е трети брак. Преди това той беше женен за Мег Уайт, с която създаде The White Stripes, а по-късно и за модела Карън Елсън, от която има две деца.
Оливия Джийн също е музикант и е свързана с лейбъла Third Man Records на Уайт. Двамата дълго време работиха в сходни творчески среди, преди отношенията им да прераснат в брак.
Разводът слага край на една от най-коментираните връзки в алтернативната рок сцена през последните години, започнала с публична романтична церемония и завършваща със съдебна процедура, в която се съдържат сериозни, но засега необяснени твърдения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
10:47 29.06.2026
2 Анонимен
10:53 29.06.2026
3 Дупена ли е малко
Коментиран от #8
10:56 29.06.2026
4 Айше
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Подозирам, че е човек с име.
А какъв му е секса е без значение в случая, за публиката.
Коментиран от #6
11:01 29.06.2026
5 Някои
11:01 29.06.2026
6 Анонимен
До коментар #4 от "Айше":Тогава да прави секс с публиката си!
11:04 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ако
До коментар #3 от "Дупена ли е малко":Й бяха пуснали снимка, щяхме да разберем по лицето.
11:17 29.06.2026