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Тото се подложи на операция на очите (ВИДЕО)

Тото се подложи на операция на очите (ВИДЕО)

29 Юни, 2026 14:31 461 4

  • тото-
  • рапър-
  • операция-
  • очи-
  • зрение

Рапърът показа резултата в ново видео

Тото се подложи на операция на очите (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рапърът Тото разкри, че е претърпял дълго отлагана операция на очите, заради която за известно време е трябвало да се оттегли от социалните мрежи.

„Здравейте, хора! Не можех да влизам в мрежите, защото си правих операция на очите и вече мога да чета какво сте ми писали“, сподели той пред последователите си в ново видео.

Рапърът не уточни каква точно е причината за хирургичната намеса, но увери, че вече се чувства добре въпреки силно зачервените му очи. По думите му проблемите със зрението го съпътстват от години, а едва сега е решил да предприеме необходимата стъпка.

„Отдавна имах проблеми с очите и чак сега реших, че е времето да направя тази стъпка“, обясни Тото.

Изпълнителят и преди е признавал, че страда от късогледство още от дете, както и че има леко мързеливо око, припомня Шоу Блиц.

След успешното възстановяване Тото няма търпение да се върне към воденето на своя подкаст и срещите с нови звездни гости.

„Сега вече съм готов отново да каня хора в своя подкаст и се чувствам много добре“, заяви той, като допълни, че с удоволствие ще следи и мачовете от световното първенство по футбол като един бивш футболист и фен на спорта.


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