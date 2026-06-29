Круз Бекъм разпали подозрения, че е сгоден (СНИМКИ)

Синът на Дейвид и Виктория Бекъм - Круз Бекъм и приятелката му Джаки Апостел предизвикаха слухове за годеж, след като тя публикува серия от снимки в Instagram.

На един от кадрите 21-годишният музикант целува 30-годишната авторка на песни по бузата, докато на ръката ѝ се вижда диамантен пръстен на безименния пръст. Двамата са заснети с екипи на Бразилия по време на мача между Бразилия и Шотландия от Световното първенство в Маями.

Апостел придружи публикацията с краткия текст: „Просто съм щастлива, че съм тук.“

Cruz Beckham sparks engagement rumors after girlfriend Jackie Apostel flashes diamond ring https://t.co/u21f4jzS9T pic.twitter.com/b30dx3BsH2 — Page Six (@PageSix) June 27, 2026

Круз Бекъм и Джаки Апостел бяха свързани за първи път през юни 2024 г., а през октомври същата година официално потвърдиха връзката си в Instagram. Тогава синът на Дейвид и Виктория Бекъм публикува снимка на Апостел с торта за рождения ѝ ден и написа: „Обичам те.“

По-рано този месец двойката отбеляза втората годишнина от връзката си. Круз публикува серия от лични снимки и написа, че е благодарен за присъствието ѝ в живота си.

„Джаки, минаха две години. Обичам те повече от всякога. Честита годишнина, любов моя. Завинаги съм ти благодарен. Ти ме правиш най-добрата версия на самия мен“, написа той.

Апостел също отбеляза повода със снимки, направени от братовчедката на Бекъм – Либи Адамс, и написа: „Две години, в които обичам любимия си човек.“

През октомври тя защити връзката си с Круз след критики в социалните мрежи заради 10-годишната разлика във възрастта им. На коментар, че отношенията им изглеждат „странни“, тя отговори, че е с него, защото е „мил, забавен, умен, грижовен, амбициозен, зрял, талантлив, лоялен и доста красив“.

Двойката получи подкрепа от много последователи, които защитиха отношенията им и подчертаха, че възрастовата разлика не е пречка за връзка между двама пълнолетни партньори.

Джаки Апостел продължава активно да подкрепя музикалните проекти на Круз. По-рано тази година тя го придружи по време на европейската част от турнето му с групата Cruz Beckham & The Breakers.

Връзката ѝ със семейството на Бекъм също изглежда стабилна. Виктория Бекъм публично показа одобрението си към Апостел, като коментира нейна публикация за Свети Валентин с думите: „Обичаме те.“

В същата публикация Апостел написа, че с Круз всичко е ясно и спокойно, и добави, че най-много цени начина, по който той я обича.