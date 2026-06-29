Дуа Липа отвори библиотека за забранени книги (СНИМКИ)

Дуа Липа откри в Порто постоянна библиотека, посветена на забранявани, цензурирани и оспорвани книги. Проектът носи името Manifesto Library и е реализиран в партньорство между нейния литературен клуб Service95 Book Club и историческата книжарница Livraria Lello – една от най-известните културни институции в Португалия.

Новото пространство е разположено в културния аудиторум на Livraria Lello и беше представено като част от международния фестивал BABELL – City of Books. Библиотеката включва 100 заглавия, подбрани около четири основни теми – власт, контрол, глас и памет. Целта е да се създаде място за четене, разговор и обществен дебат около книги, които са били забранявани, ограничавани или поставяни под натиск заради темите, които засягат.

Сред заглавията в колекцията са „Историята на прислужницата“ на Маргарет Атууд, „Престъпник“ на Реджиналд Дуейн Бетс, „451 градуса по Фаренхайт“ на Рей Бредбъри, „1984“ на Джордж Оруел, „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли и „Сто години самота“ на Габриел Гарсия Маркес. В програмата на фестивала присъстват и автори, чиито произведения са част от библиотеката, сред тях Салман Рушди и Олга Токарчук.

Дуа Липа представя Manifesto Library като естествено продължение на мисията на Service95 Book Club – платформа, чрез която тя насърчава четенето, литературния разговор и срещите с автори от различни части на света. Певицата, родена в Лондон в семейство с косовско-албански корени, от години използва популярността си не само в музиката, но и в културни инициативи, свързани с литературата, идентичността и свободата на изразяване.

„Когато основах Service95 Book Club, амбицията ми беше той да се превърне в дом за писатели и читатели, независимо къде се намират и какви са техните обстоятелства. Четенето на света ни сближава, но за съжаление не всички подкрепят това“, заявява Дуа Липа по повод откриването.

По думите ѝ новата библиотека е посветена на книгите, които са били изтласквани от публичното пространство, на авторите, които са се противопоставяли на структури на власт и контрол, както и на читателите, които отказват да приемат, че някой друг може да решава какво им е позволено да четат.

Livraria Lello определя Manifesto Library не като архив на забраненото, а като съвременна позиция за ролята на книгите в обществото. Според книжарницата премахването на една книга от рафт никога не е просто административен акт, а решение кои въпроси могат да бъдат задавани, кои истории остават видими и кои гласове продължават да бъдат чувани.

Проектът затвърждава все по-видимото присъствие на Дуа Липа в литературния свят. Чрез Service95 Book Club тя вече е разговаряла с автори като Маргарет Атууд, Олга Токарчук, Чимаманда Нгози Адичи и Пърсивал Еверет. През октомври певицата ще бъде и куратор на London Literature Festival в Southbank Centre – още един знак, че интересът ѝ към литературата се превръща в дългосрочна културна платформа.

Manifesto Library е замислена като постоянно пространство, в което книгите не само се съхраняват, но и се обсъждат. За Дуа Липа това е начин да върне четенето в центъра на обществения разговор – не като елитарно занимание, а като инструмент за критично мислене, памет и свобода.