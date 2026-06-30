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Орлин Павлов се завръща към клубното звучене с новия си сингъл „Сам“

Орлин Павлов се завръща към клубното звучене с новия си сингъл „Сам“

30 Юни, 2026 07:44 326 0

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Песента е динамичен денс поп сингъл

Орлин Павлов се завръща към клубното звучене с новия си сингъл „Сам“ - 1
Снимка: Directo Agency
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Орлин Павлов представя най-новия си музикален проект „САМ“. Песента е динамичен денс поп сингъл с модерно клубно звучене и силен летен заряд.

След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп хитове и емоционални балади, артистът изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. „САМ“ е песен, която носи енергия, настроение и свобода - комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Попстоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане „САМ“ остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев.

Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене – територия, в която той отдавна не е представял нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, радиостанциите и клубните диджеи. Очакванията са „САМ“ бързо да намери място в радио ефира, летните плейлисти и клубните сетове. Песента съчетава всичко необходимо за един успешен сезонен хит – модерна продукция, разпознаваем артистичен почерк и мелодия, която провокира публиката да запее още от първото слушане.

С поп денс песента „САМ“ Орлин Павлов показва нова енергия и отправя категорична заявка за присъствие на клубната сцена през лятото на 2026 година.


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