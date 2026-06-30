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Елитен фризьор преби адвокатка, документираща изневярата му

Елитен фризьор преби адвокатка, документираща изневярата му

30 Юни, 2026 09:14 1 322 16

  • фризьор-
  • адвокатка-
  • изневяра-
  • турция-
  • бусе бакару-
  • етем акчелик-
  • кристина акчелик

Прокурорът по случая освободи Етем Акчелик с абсурдното мотивиране „липса на видими наранявания“

Елитен фризьор преби адвокатка, документираща изневярата му - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Адвокат Бусе Бакару стана жертва на брутална физическа агресия от страна на известен фризьор, съпруг на нейна клиентка, след опит да заснеме доказателства за съда.

Според разследване на известното турско издание Haber7, инцидентът се е разиграл в градината на луксозен хотел в курорта Бодрум. Нападателят е Етем Акчелик – популярен фризьор на известни личности от елитния истанбулски квартал Етилер.

Нападение в градината на хотела

Предисторията: Бусе Бакару, която практикува в Истанбул, е наета от Кристина Акчелик, за да задвижи дело за развод поради изневяра. За да подкрепи правото на клиентката си, адвокатката я придружава до Бодрум, където съпругът е отседнал с друга жена.

Ескалацията: При пристигането им в хотела, Бакару забелязва Етем Акчелик в компанията на неговата любовница и изважда телефона си, за да заснеме срещата и да осигури официално доказателство за съда.

Побоят: Разгневеният съпруг веднага атакува юристката с викове: „Ти какво правиш тук?“. Той изтръгва мобилния ѝ телефон и го изхвърля в морето, след което започва да я удря с юмруци, скубе косата ѝ и я стиска за гърлото.

Скандалното решение на прокуратурата

Въпреки бързата намеса на полицията и подадената жалба от страна на пребитата жена, случаят предизвика масово възмущение в Турция заради последвалите действия на съдебните власти. Прокурорът по случая освободи Етем Акчелик с абсурдното мотивиране „липса на видими наранявания“.

Пострадалата юристка излезе с остро изявление в социалните мрежи, в което осъди бездействието на институциите:

„Тази атака срещу мен не е просто нападение над личността. Тя е директен удар срещу правото на защита, срещу справедливостта, срещу върховенството на закона и срещу правата на жените“, категорична бе Бакару.

Юридическата общност в Турция и асоциациите на адвокатите в Анкара и Истанбул изразиха пълна подкрепа към своята колежка и настояват за незабавно преразглеждане на случая и ефективно наказание за нападателя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 0 Отговор
    турските драми са като човешката глупост

    09:15 30.06.2026

  • 2 кьорав карти не играе

    6 2 Отговор
    Можеше и плакат да сложите, пак със същото качество - нормални ли сте?!

    09:15 30.06.2026

  • 3 Я гле...

    12 0 Отговор
    В Турция фризьорите се занимават с жени?!
    Ненормална работа...
    Никога няма да станат Европа...

    09:16 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 даам

    10 0 Отговор
    Изключително важна новина за българското народонаселение у нас и по всичките земни кълбета.

    09:17 30.06.2026

  • 7 хихи

    5 0 Отговор
    ПрезК0рАндоМиО

    09:17 30.06.2026

  • 8 Казанлъшкия

    6 3 Отговор
    Ох, пишете, че не става въпрос за България. Реших ,че Урсула е пребил някого. :):)

    Коментиран от #13

    09:17 30.06.2026

  • 9 че това защо е новина

    6 0 Отговор
    съвсем нормално за турските ценности едва ли някой се е учудил

    09:20 30.06.2026

  • 10 Шутев

    6 2 Отговор
    да се радва,че и нея не е хвърлил в морето

    09:24 30.06.2026

  • 11 Дзак

    4 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    09:27 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Казанлъшкия":

    Откога чакаме!

    09:29 30.06.2026

  • 14 Трол

    0 1 Отговор
    А Бусе защо го е снимала с телефона без позволение, та се жалва от нарушени права?

    09:30 30.06.2026

  • 15 Берлинер цайтунг

    1 0 Отговор
    Явно не всеки има достъп до охранителни камери!

    09:31 30.06.2026

  • 16 Венелино, овчеглава скумрийке

    4 0 Отговор
    кои са тези кьопеци и защо ни занимаваш с тях?

    09:31 30.06.2026