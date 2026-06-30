Елитен фризьор преби адвокатка, документираща изневярата му

Адвокат Бусе Бакару стана жертва на брутална физическа агресия от страна на известен фризьор, съпруг на нейна клиентка, след опит да заснеме доказателства за съда.

Според разследване на известното турско издание Haber7, инцидентът се е разиграл в градината на луксозен хотел в курорта Бодрум. Нападателят е Етем Акчелик – популярен фризьор на известни личности от елитния истанбулски квартал Етилер.

Нападение в градината на хотела

Предисторията: Бусе Бакару, която практикува в Истанбул, е наета от Кристина Акчелик, за да задвижи дело за развод поради изневяра. За да подкрепи правото на клиентката си, адвокатката я придружава до Бодрум, където съпругът е отседнал с друга жена.

Ескалацията: При пристигането им в хотела, Бакару забелязва Етем Акчелик в компанията на неговата любовница и изважда телефона си, за да заснеме срещата и да осигури официално доказателство за съда.

Побоят: Разгневеният съпруг веднага атакува юристката с викове: „Ти какво правиш тук?“. Той изтръгва мобилния ѝ телефон и го изхвърля в морето, след което започва да я удря с юмруци, скубе косата ѝ и я стиска за гърлото.

Скандалното решение на прокуратурата

Въпреки бързата намеса на полицията и подадената жалба от страна на пребитата жена, случаят предизвика масово възмущение в Турция заради последвалите действия на съдебните власти. Прокурорът по случая освободи Етем Акчелик с абсурдното мотивиране „липса на видими наранявания“.

Пострадалата юристка излезе с остро изявление в социалните мрежи, в което осъди бездействието на институциите:

„Тази атака срещу мен не е просто нападение над личността. Тя е директен удар срещу правото на защита, срещу справедливостта, срещу върховенството на закона и срещу правата на жените“, категорична бе Бакару.

Юридическата общност в Турция и асоциациите на адвокатите в Анкара и Истанбул изразиха пълна подкрепа към своята колежка и настояват за незабавно преразглеждане на случая и ефективно наказание за нападателя.