Новини
Любопитно »
Тиктокърът Крис Олсън хвана гаджето си в изневяра

Тиктокърът Крис Олсън хвана гаджето си в изневяра

18 Юли, 2026 16:55 1 153 20

  • крис олсън-
  • харисън дохърти-
  • раздяла-
  • изневяра

Връзката на Крис Олсън и Харисън Дохърти приключи с гръм и трясък след 8 месеца заедно

Тиктокърът Крис Олсън хвана гаджето си в изневяра - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-популярните инфлуенсъри в TikTok, Крис Олсън, обяви края на 8-месечната си връзка с музиканта и анализатор Харисън Дохърти. Раздялата обаче не премина тихо, а се превърна в поредния шумен скандал в социалните мрежи.

Олсън публикува видео в Instagram от концерт на Оливия Дийн в Лос Анджелис със следното заглавие: „Между другото, тъкмо разбрах, че бях дяволски предаден в средата на концерта“. Веднага след публикацията двамата спряха да се следват в платформите.

@chris amazing show though & thank u for the inviteee @Spotify ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean

В отговор на тежките обвинения в изневяра, Харисън Дохърти излезе с официално изявление пред медиите. Той потвърди раздялата, но заяви, че предпочита да запази личния им живот в тайна от уважение към миналото им, без да коментира директно думите на Олсън.

Това е вторият голям публичен крах на връзка за Крис Олсън, след като през 2022 г. се раздели с дългогодишния си партньор Иън Пейджет.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    21 1 Отговор
    Аман от амбриажи май сред тия тиктокъри нормални няма.

    17:00 18.07.2026

  • 2 Теслатъ

    6 0 Отговор
    Малииии...., Топ Ексклузивна "новина"...., на някой му сложили Рогца!!!!! -)))))) Болшинството до днес, дори не бяха чувли за рогоносчето! -)))))) Но, Нема Лоша Рекламъ, дори и да е Рогоносна!!! -))))))))

    17:04 18.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    "пИдИрасИ, сър!"

    17:08 18.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    9 1 Отговор
    какво е "Тиктокър"

    Коментиран от #9, #11

    17:10 18.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    10 0 Отговор
    Няма да кажа нищо, освен да помислите за производство на сапун...

    17:12 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Ами някой на който му го ТИКат, докара му спрат ТОКА❗

    17:14 18.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Безработен, който качва видеа по цял ден и стриймва с цел да събере много последователи и фирми да му плащат за реклама на стоки и услуги. С една дума - артист.

    17:21 18.07.2026

  • 12 Офф

    8 0 Отговор
    Пенд....ски истории

    17:21 18.07.2026

  • 13 Без думи

    9 0 Отговор
    Отврат. Чак ще намразЯ четенето

    17:23 18.07.2026

  • 14 федалски

    8 0 Отговор
    драми

    17:25 18.07.2026

  • 15 Гала

    5 0 Отговор
    Жалко педи
    Гнусно

    17:30 18.07.2026

  • 16 докол

    1 0 Отговор
    Добре дошъл в клуба. Приемал го мъжки и продължаваш напред, а не като онзи ревльо Петканов, дето хленчи месеци наред, че жена му обича чужди ххххишки

    17:36 18.07.2026

  • 17 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Каква поредна еГЕЙска драма !

    17:40 18.07.2026

  • 18 Механик

    2 0 Отговор
    От такива статии ми мирише на "кални" чаршафи.
    Винаги съм се чудил какво ли е усещането след като си н.апомпал някой третополов и да си го извадиш целият в .....

    17:53 18.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ама този инфлуенсър

    0 0 Отговор
    гей ли е ?

    18:20 18.07.2026