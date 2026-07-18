Тиктокърът Крис Олсън хвана гаджето си в изневяра

Един от най-популярните инфлуенсъри в TikTok, Крис Олсън, обяви края на 8-месечната си връзка с музиканта и анализатор Харисън Дохърти. Раздялата обаче не премина тихо, а се превърна в поредния шумен скандал в социалните мрежи.
Олсън публикува видео в Instagram от концерт на Оливия Дийн в Лос Анджелис със следното заглавие: „Между другото, тъкмо разбрах, че бях дяволски предаден в средата на концерта“. Веднага след публикацията двамата спряха да се следват в платформите.
@chris amazing show though & thank u for the inviteee @Spotify ♬ So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
В отговор на тежките обвинения в изневяра, Харисън Дохърти излезе с официално изявление пред медиите. Той потвърди раздялата, но заяви, че предпочита да запази личния им живот в тайна от уважение към миналото им, без да коментира директно думите на Олсън.
Това е вторият голям публичен крах на връзка за Крис Олсън, след като през 2022 г. се раздели с дългогодишния си партньор Иън Пейджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
17:00 18.07.2026
2 Теслатъ
17:04 18.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:08 18.07.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #9, #11
17:10 18.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
17:12 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "к0к0рч0 💋🍌":Ами някой на който му го ТИКат, докара му спрат ТОКА❗
17:14 18.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кобра Кай 🥋
До коментар #4 от "к0к0рч0 💋🍌":Безработен, който качва видеа по цял ден и стриймва с цел да събере много последователи и фирми да му плащат за реклама на стоки и услуги. С една дума - артист.
17:21 18.07.2026
12 Офф
17:21 18.07.2026
13 Без думи
17:23 18.07.2026
14 федалски
17:25 18.07.2026
15 Гала
Гнусно
17:30 18.07.2026
16 докол
17:36 18.07.2026
17 фАНТОМасс
17:40 18.07.2026
18 Механик
Винаги съм се чудил какво ли е усещането след като си н.апомпал някой третополов и да си го извадиш целият в .....
17:53 18.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ама този инфлуенсър
18:20 18.07.2026