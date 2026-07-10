Атака на молци провали сватба в Турция

Екстремните горещи вълни, които обхванаха Югоизточна Европа и Мала Азия през последните седмици, доведоха до необичаен инцидент в Турция. Хиляди молци буквално провалиха сватбеното тържество на млада двойка в турското село Башаран, съобщава медийната платформа Video7.
Природната аномалия е прекъснала събитието в пиковия му момент – по време на традиционното моминско парти и ритуала, известен като „Нощ на къната“.
Огромни ята от насекоми са нахлули на откритото пространство, където се е провеждало селското тържество. Привлечени от светлините и шума, молците са нападнали присъстващите до късно през нощта.
- Пълен хаос: Насекомите са прекъснали изпълненията на сватбения оркестър.
- Бягство от дансинга: Пеенето и традиционните танци на гостите са били преустановени, след като ситуацията е станала неконтролируема.
- Провален ритуал: Младоженците са били принудени да прекратят принудително празненството, оставяйки древния обичай незавършен.
Жегата като катализатор
Експерти по биоразнообразие напомнят, че продължителните периоди на необичайно високи температури често предизвикват бум в популациите на определени насекоми и променят радикално тяхното поведение. За съжаление на младото семейство, комбинацията от климатични фактори и ярките празнични светлини превърна най-важния им ден в истински кошмар. Към момента няма данни за пострадали хора, освен за сериозно разочарование сред организаторите и присъстващите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 весинце
10:46 10.07.2026
2 Рибар
Веднъж попаднах на рояк калинки и се наложи да прибирам такъмите и чао.
10:47 10.07.2026
3 скарлет
11:11 10.07.2026
4 шаа
я пак, молците не се привличат от музика, шум или каквата и да е звукова честота в чуваемия спектър. реагират на ултразвук, но в обратна посока - бягат от него.
Коментиран от #5
11:16 10.07.2026
5 Абсолютно
До коментар #4 от "шаа":И не "нападат"!
11:40 10.07.2026