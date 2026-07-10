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Атака на молци провали сватба в Турция

Атака на молци провали сватба в Турция

10 Юли, 2026 10:42 737 5

  • атака-
  • молци-
  • сватба-
  • турция-
  • нощ на къната

Неочакваното нашествие от насекоми е прекратило традиционната „Нощ на къната“ в село Башаран, принуждавайки гостите и оркестъра да избягат

Атака на молци провали сватба в Турция - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Екстремните горещи вълни, които обхванаха Югоизточна Европа и Мала Азия през последните седмици, доведоха до необичаен инцидент в Турция. Хиляди молци буквално провалиха сватбеното тържество на млада двойка в турското село Башаран, съобщава медийната платформа Video7.

Природната аномалия е прекъснала събитието в пиковия му момент – по време на традиционното моминско парти и ритуала, известен като „Нощ на къната“.

Огромни ята от насекоми са нахлули на откритото пространство, където се е провеждало селското тържество. Привлечени от светлините и шума, молците са нападнали присъстващите до късно през нощта.

  • Пълен хаос: Насекомите са прекъснали изпълненията на сватбения оркестър.
  • Бягство от дансинга: Пеенето и традиционните танци на гостите са били преустановени, след като ситуацията е станала неконтролируема.
  • Провален ритуал: Младоженците са били принудени да прекратят принудително празненството, оставяйки древния обичай незавършен.

Жегата като катализатор

Експерти по биоразнообразие напомнят, че продължителните периоди на необичайно високи температури често предизвикват бум в популациите на определени насекоми и променят радикално тяхното поведение. За съжаление на младото семейство, комбинацията от климатични фактори и ярките празнични светлини превърна най-важния им ден в истински кошмар. Към момента няма данни за пострадали хора, освен за сериозно разочарование сред организаторите и присъстващите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 весинце

    1 2 Отговор
    Единия зелен чорап ми се разплете ...дано оня плешивия приключи скоро

    10:46 10.07.2026

  • 2 Рибар

    2 0 Отговор
    Ако някой ми беше казвал,че калинките хапят жестоко щях да му се изсмея.
    Веднъж попаднах на рояк калинки и се наложи да прибирам такъмите и чао.

    10:47 10.07.2026

  • 3 скарлет

    0 0 Отговор
    добре поне, че не са били скакалци , май всичко което пише в библията ще се сбъдне 🦗

    11:11 10.07.2026

  • 4 шаа

    1 0 Отговор
    "Привлечени от светлините и шума, молците са нападнали присъстващите до късно през нощта."

    я пак, молците не се привличат от музика, шум или каквата и да е звукова честота в чуваемия спектър. реагират на ултразвук, но в обратна посока - бягат от него.

    Коментиран от #5

    11:16 10.07.2026

  • 5 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "шаа":

    И не "нападат"!

    11:40 10.07.2026