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Гала се върна в "На кафе", за да сподели подробности за новото бебе (ВИДЕО)

Гала се върна в "На кафе", за да сподели подробности за новото бебе (ВИДЕО)

30 Юни, 2026 13:31 810 17

  • гала-
  • на кафе-
  • бебе-
  • мари константин-
  • внучка

Водещата се включи в ефира по телефона

Гала се върна в "На кафе", за да сподели подробности за новото бебе (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гала сподели огромната си радост, че отново е станала бала, в ефира на „На кафе“, макар в момента да е в отпуск, за да помага на дъщеря си Мари Константин с новото попълнение в семейството. Водещата се включи по телефона в предаването, за да разкаже и повече подробности от последните емоционални дни.

Гала даде воля на щастието си в разговора с панела.

„Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята. В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго“, разказа развълнуваната водеща, която от известно време насам не е в ефир.

Гала сподели, че бебето се е родило на 28-и.

„2 килограма и 800 грама, 48 сантиметра, и много сме щастливи всички. Едно прекрасно бебче, миниатюрно, много е сладичка“, каза още тя.

Щастливата баба разкри, че бащата на новороденото е във възторг. По-голямата сестричка също вече се е срещнала с бебето и приела появата му с радост.

„Каката дойде да види бебето и много му се зарадва. Казаха ни да отидем на психолог, за да направим посрещането така, че каката да не ревнува“, сподели Гала.

Водещата отправи топли думи и към екипа, който се е погрижил за дъщеря ѝ Мари по време на раждането. Тя разказа, че Мари е родила в болница „Св. София“.

„Екипът е фантастичен, особено д-р Панова е един изключителен лекар. Аз съм в болницата почти дежурна тук“, каза с усмивка Гала.

Панелистите на шоуто поздравиха водещата и се радваха заедно с нея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    22 0 Отговор
    Не за психолог, за психиатър сте всички, дето ни занимавате с отрочетата си. Как пък Нети и Дони никога не ни натрапиха детето си? Ама са Нети и Дони, не селски пръчки.

    13:33 30.06.2026

  • 2 1488

    12 0 Отговор
    "Гала сподели огромната си радост, че отново е станала бала"

    ала бала
    с президента

    Коментиран от #8

    13:34 30.06.2026

  • 3 Гретиния

    10 2 Отговор
    Ех, така хубаво го бях изправил и тръгнал към банята, що ми трябваше да погледна Гала и Мари, и айдеее.........увусна!

    13:36 30.06.2026

  • 4 Оооо

    10 0 Отговор
    Очевидно е, че в българските медии Гала е главният герой в безкраен турски сериал. От десетилетия ни занимават с нейния личен живот и родословното и дърво.

    13:41 30.06.2026

  • 5 и ти елке да не пропуснеш пълнеж

    5 0 Отговор
    да споделиш подробности за новото бебе когато пристигне

    Коментиран от #7

    13:41 30.06.2026

  • 6 Тома

    9 0 Отговор
    Какво нещо е да дойдеш от село в София и с........да пробиеш в телевизията защото учили и начетени жени няма.

    13:43 30.06.2026

  • 7 Мисия невъзможна

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "и ти елке да не пропуснеш пълнеж":

    Има да чакаш...
    Тя ги поглъща още опашати в кабинета на Шефа ,който посещава за да и разпише поредният хонорарен ордер за простотиите дето качва...

    13:50 30.06.2026

  • 8 гала + баба= бала

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    донт уори,сегашните журналисти са "професионалисти"!

    13:51 30.06.2026

  • 9 Кара Кольо

    7 0 Отговор
    Изперкал бабишкер!

    13:55 30.06.2026

  • 10 Трябва ли цяла България

    5 0 Отговор
    Да сме в течение на личните преживявания на тая некадърница. От години, освен лигавщити, нищо ново не е внесла в блока си, освен да кани такива карикатури като Патрашкова и мазноча вмириса- някакъв измислен певец, като за да е в крак с модата си има и гей и бей и Панталей.

    13:57 30.06.2026

  • 11 УРААААААААСС

    3 0 Отговор
    ВОдещата баба в предаването “На кафе” се е завърнала при кафето за да “разкаже, че отново е станала “БАЛА”, а не баба /виж болдвания текст… Изобщо ала/бала работа, но е факт, че щом бабата е станала дваж пъти баба, вече мога да си отдъхна и да отпусна с някоя студена бира в ръка!

    13:57 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тия го обърнаха на семеен конушмак

    5 0 Отговор
    Тия започнаха да се държат, сякаш телевизиите са им бащиния и семейни албуми!
    То не бяха гали, джуджита, панелисти -безделници, сашковци, евра, снахи, внучета, раждания, реклами за корега,
    зомбита, зомборита, гладници, вече и пъдеви оженихме?!
    Стига вече, кафъ, аман от вашите тъпни!
    Писнахте ни до болка!

    Коментиран от #15

    14:00 30.06.2026

  • 14 Който уважава семейството си

    4 0 Отговор
    Не поставя членовете му на махленско обсъждане!
    Не искам да ми псуват децата и внуцците

    14:00 30.06.2026

  • 15 Не са изброени всички

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тия го обърнаха на семеен конушмак":

    Не са изброени всички, ама те край нямат , а и нови тв хрантутници гладни се задават на тълпи на тълпи и все селебритита и все интересни, инфлуенсъри и всичките са себе си и въобще- пълна отврат!!!
    Стадото да зяпа и да блее!

    14:13 30.06.2026

  • 16 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Константин Марин дари Гана с второ бинарно същество,това вече си е НОВИНА !

    14:13 30.06.2026

  • 17 Българка

    0 0 Отговор
    Само,че никой не го интересува.Ще кажеш,че кой знае какво е станало.Широката общественост не се интересува от Гала и дъщеря й.Два дена ни го натрапвате.

    14:25 30.06.2026