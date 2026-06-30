Гала се върна в "На кафе", за да сподели подробности за новото бебе (ВИДЕО)

Гала сподели огромната си радост, че отново е станала бала, в ефира на „На кафе“, макар в момента да е в отпуск, за да помага на дъщеря си Мари Константин с новото попълнение в семейството. Водещата се включи по телефона в предаването, за да разкаже и повече подробности от последните емоционални дни.
Гала даде воля на щастието си в разговора с панела.
„Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята. В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго“, разказа развълнуваната водеща, която от известно време насам не е в ефир.
Гала сподели, че бебето се е родило на 28-и.
„2 килограма и 800 грама, 48 сантиметра, и много сме щастливи всички. Едно прекрасно бебче, миниатюрно, много е сладичка“, каза още тя.
Щастливата баба разкри, че бащата на новороденото е във възторг. По-голямата сестричка също вече се е срещнала с бебето и приела появата му с радост.
„Каката дойде да види бебето и много му се зарадва. Казаха ни да отидем на психолог, за да направим посрещането така, че каката да не ревнува“, сподели Гала.
Водещата отправи топли думи и към екипа, който се е погрижил за дъщеря ѝ Мари по време на раждането. Тя разказа, че Мари е родила в болница „Св. София“.
„Екипът е фантастичен, особено д-р Панова е един изключителен лекар. Аз съм в болницата почти дежурна тук“, каза с усмивка Гала.
Панелистите на шоуто поздравиха водещата и се радваха заедно с нея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
13:33 30.06.2026
2 1488
ала бала
с президента
Коментиран от #8
13:34 30.06.2026
3 Гретиния
13:36 30.06.2026
4 Оооо
13:41 30.06.2026
5 и ти елке да не пропуснеш пълнеж
Коментиран от #7
13:41 30.06.2026
6 Тома
13:43 30.06.2026
7 Мисия невъзможна
До коментар #5 от "и ти елке да не пропуснеш пълнеж":Има да чакаш...
Тя ги поглъща още опашати в кабинета на Шефа ,който посещава за да и разпише поредният хонорарен ордер за простотиите дето качва...
13:50 30.06.2026
8 гала + баба= бала
До коментар #2 от "1488":донт уори,сегашните журналисти са "професионалисти"!
13:51 30.06.2026
9 Кара Кольо
13:55 30.06.2026
10 Трябва ли цяла България
13:57 30.06.2026
11 УРААААААААСС
13:57 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тия го обърнаха на семеен конушмак
То не бяха гали, джуджита, панелисти -безделници, сашковци, евра, снахи, внучета, раждания, реклами за корега,
зомбита, зомборита, гладници, вече и пъдеви оженихме?!
Стига вече, кафъ, аман от вашите тъпни!
Писнахте ни до болка!
Коментиран от #15
14:00 30.06.2026
14 Който уважава семейството си
Не искам да ми псуват децата и внуцците
14:00 30.06.2026
15 Не са изброени всички
До коментар #13 от "Тия го обърнаха на семеен конушмак":Не са изброени всички, ама те край нямат , а и нови тв хрантутници гладни се задават на тълпи на тълпи и все селебритита и все интересни, инфлуенсъри и всичките са себе си и въобще- пълна отврат!!!
Стадото да зяпа и да блее!
14:13 30.06.2026
16 ШЕФА
14:13 30.06.2026
17 Българка
14:25 30.06.2026