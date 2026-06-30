Гала се върна в "На кафе", за да сподели подробности за новото бебе (ВИДЕО)

Гала сподели огромната си радост, че отново е станала бала, в ефира на „На кафе“, макар в момента да е в отпуск, за да помага на дъщеря си Мари Константин с новото попълнение в семейството. Водещата се включи по телефона в предаването, за да разкаже и повече подробности от последните емоционални дни.

Гала даде воля на щастието си в разговора с панела.

„Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята. В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго“, разказа развълнуваната водеща, която от известно време насам не е в ефир.

Гала сподели, че бебето се е родило на 28-и.

„2 килограма и 800 грама, 48 сантиметра, и много сме щастливи всички. Едно прекрасно бебче, миниатюрно, много е сладичка“, каза още тя.

Щастливата баба разкри, че бащата на новороденото е във възторг. По-голямата сестричка също вече се е срещнала с бебето и приела появата му с радост.

„Каката дойде да види бебето и много му се зарадва. Казаха ни да отидем на психолог, за да направим посрещането така, че каката да не ревнува“, сподели Гала.

Водещата отправи топли думи и към екипа, който се е погрижил за дъщеря ѝ Мари по време на раждането. Тя разказа, че Мари е родила в болница „Св. София“.

„Екипът е фантастичен, особено д-р Панова е един изключителен лекар. Аз съм в болницата почти дежурна тук“, каза с усмивка Гала.

Панелистите на шоуто поздравиха водещата и се радваха заедно с нея.