Адам Ливайн и Бехати Принслу отново в центъра на слухове за развод

Бракът на Адам Ливайн и Бехати Принслу отново е обект на спекулации в американските медии. Според публикация на In Touch, цитирана от Yahoo Entertainment, близки до двойката твърдят, че отношенията между фронтмена на Maroon 5 и модела на Victoria’s Secret продължават да са под напрежение, а част от обкръжението им вече говори за развод като за „неизбежен“ изход.

Към момента нито Ливайн, нито Принслу са потвърдили информацията за раздяла. Двамата са женени от 2014 г. и имат три деца – дъщерите Дъсти Роуз и Джио Грейс, както и син, роден през 2023 г. През последните години семейството рядко допуска личния си живот в публичното пространство, но периодично споделя кадри, свързани с децата и семейните им моменти.

Новите слухове връщат вниманието към скандала от 2022 г., когато моделът Съмнър Стро заяви в TikTok, че е имала връзка с Ливайн. Тогава музикантът отрече да е имал афера, но призна, че е проявил „лоша преценка“ и е „преминал границата“ в комуникацията си с друга жена. В публичното си изявление той заяви, че е поел отговорност и че семейството му е най-важното за него.

След избухването на скандала източници, цитирани от People, твърдяха, че Принслу е била силно наранена, но е останала отдадена на семейството си. По същото време близки до двойката посочваха, че двамата работят върху брака си и планират да останат заедно.

Четири години по-късно темата отново се появява в светските издания. Според последните публикации част от приятелите на двойката смятат, че доверието между тях не е напълно възстановено след скандала. Въпреки това липсва официално потвърждение, че е започнала процедура по развод или че двамата живеят разделени.

Адам Ливайн и Бехати Принслу започват връзката си през 2012 г., а две години по-късно сключват брак. През годините двамата бяха възприемани като една от стабилните двойки в шоубизнеса, но след публичния скандал около поведението на Ливайн отношенията им останаха под постоянен медиен натиск.