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Изборът за ролята на Джеймс Бонд трябва да бъде пълна изненада, заяви кастинг директорът

Изборът за ролята на Джеймс Бонд трябва да бъде пълна изненада, заяви кастинг директорът

30 Юни, 2026 16:58 675 14

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  • дени вилньов

Деби Уилямс смята, че нито един от известните актьори, спрягани за ролята, няма да бъде изборът за новия Джеймс Бонд

Изборът за ролята на Джеймс Бонд трябва да бъде пълна изненада, заяви кастинг директорът - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дългогодишната кастинг директорка на поредицата за Джеймс Бонд Деби Макуилямс не смята, че Джейкъб Елорди, Калъм Търнър или Харис Дикинсън трябва да поемат ролята на агент 007.

Макуилямс работи по филмите за Бонд в продължение на 40 години – от „Само за твоите очи“ през 1981 г. до „Смъртта може да почака“ през 2021 г. Тя има ключова роля в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг за емблематичния образ. След оттеглянето ѝ и придобиването на правата върху франчайза от Amazon, търсенето на следващия Джеймс Бонд е поверено на кастинг директорката Нина Голд и режисьора Дени Вилньов.

„Не искам да видя нито един от тях като Джеймс Бонд“, заяви Макуилямс пред The Independent по повод имената на Елорди, Търнър и Дикинсън, които продължават да се обсъждат сред потенциалните кандидати за ролята.

По думите ѝ е от съществено значение Бонд да запази ореола си на пълна загадъчност.

„Не искам да ги виждам като Бонд, защото вече знаем твърде много за тях. Трябва да знаем възможно най-малко за личния му живот, защото такава е същността на шпионина. Не е нужно да знаем къде пазарува, кои са родителите му или къде живее. Никога не трябва да го виждаме у дома“, казва тя.

Деби Макуилямс подчертава, че ключов елемент от образа е професията на героя.

„Той има разрешение да убива и трябва да вярваме, че е способен на това. Ако публиката не го повярва, тя е изгубена“, допълва кастинг директорката.

Според нея предишните избори са работили именно защото актьорите не са били прекалено експонирани в публичното пространство.

„Тимъти и Пиърс не бяха особено известни. Даниъл имаше кариера в независимото кино и сравнително колоритен личен живот, но не беше име, което всички познаваха. Това много помага. Искам да видя някого, който се появява напълно неочаквано“, казва Макуилямс.

Тя е категорична и че Джеймс Бонд трябва да остане мъжки персонаж, тъй като така е създаден от Иън Флеминг.

„Защо трябва да се променя това? Не са променили Хари Потър в Алис Потър или в персонаж от различен етнически произход. Така е написано и според мен така трябва да остане“, заявява тя.

Amazon потвърди през май, че официално е започнал процесът по избор на новия актьор, който ще изиграе 007. От студиото уточниха, че няма да коментират конкретни подробности по време на кастинга, но ще споделят новини с феновете на Бонд, когато моментът е подходящ.

Новият филм за агент 007 ще бъде режисиран от Дени Вилньов и ще бъде 26-ата част от поредицата. Нина Голд, която поема кастинга, има опит с големи продукции като „Игра на тронове“ и „Междузвездни войни“. Именно тя избира Дейзи Ридли за ролята на Рей в „Силата се пробужда“.

Продуценти на новия филм са Ейми Паскал, свързана с поредицата за „Спайдърмен“, и Дейвид Хейман, познат с работата си по филмите за „Хари Потър“. Сценарият е поверен на създателя на „Остри козирки“ Стивън Найт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Ако сложат китаец за ролята на агент 007, всички ще бъдат доволни.

    Коментиран от #4

    17:00 30.06.2026

  • 2 Зелен Клоун

    7 0 Отговор
    Мен ще изберат, аз съм професионален артист, марионетен смукач, притежател на много златни...... туалетни.

    17:02 30.06.2026

  • 3 Агент 700

    5 0 Отговор
    Новият Бонд ще бъде небинарен мюсюлманин в пълно съответствие с новите реалности в Кралството.

    17:02 30.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Трябва да е жена, с лесбоориентация и мургава кожа❗

    17:03 30.06.2026

  • 5 Тома

    4 0 Отговор
    Може да изберат и Кончита Вурст

    17:07 30.06.2026

  • 6 Готвят ни

    6 0 Отговор
    Да не е бял мъж с хетеро ориентация. Всичко друго ще е. Пак ще подменят сюжет и история.

    17:17 30.06.2026

  • 7 Куцото Добиче

    3 0 Отговор
    Задължително трябва да е British Homosexual !

    17:21 30.06.2026

  • 8 Трябва

    2 0 Отговор
    Да е бял мъж, якебачна жени!
    Точка!

    Коментиран от #9

    17:22 30.06.2026

  • 9 Куцото Добиче

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва":

    Не ставай смешен, я виж Ахил !

    17:23 30.06.2026

  • 10 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    Черна жена която си е сменила пола и вече като "мъж" започва да харесва мъже които са си сменили пола

    17:31 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    4 0 Отговор
    За да е пълна изненада, трябва да изберат млад, рус, красив и бял мъж, който при това е хетеро.
    Инак няма да е никаква изненада след черния Орфей и още по-черния Робин Худ.

    17:45 30.06.2026

  • 14 политкоректен по урсулиански

    4 0 Отговор
    най-добре некъв черен транс

    18:05 30.06.2026