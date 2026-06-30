Изборът за ролята на Джеймс Бонд трябва да бъде пълна изненада, заяви кастинг директорът

Дългогодишната кастинг директорка на поредицата за Джеймс Бонд Деби Макуилямс не смята, че Джейкъб Елорди, Калъм Търнър или Харис Дикинсън трябва да поемат ролята на агент 007.

Макуилямс работи по филмите за Бонд в продължение на 40 години – от „Само за твоите очи“ през 1981 г. до „Смъртта може да почака“ през 2021 г. Тя има ключова роля в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг за емблематичния образ. След оттеглянето ѝ и придобиването на правата върху франчайза от Amazon, търсенето на следващия Джеймс Бонд е поверено на кастинг директорката Нина Голд и режисьора Дени Вилньов.

„Не искам да видя нито един от тях като Джеймс Бонд“, заяви Макуилямс пред The Independent по повод имената на Елорди, Търнър и Дикинсън, които продължават да се обсъждат сред потенциалните кандидати за ролята.

По думите ѝ е от съществено значение Бонд да запази ореола си на пълна загадъчност.

„Не искам да ги виждам като Бонд, защото вече знаем твърде много за тях. Трябва да знаем възможно най-малко за личния му живот, защото такава е същността на шпионина. Не е нужно да знаем къде пазарува, кои са родителите му или къде живее. Никога не трябва да го виждаме у дома“, казва тя.

Деби Макуилямс подчертава, че ключов елемент от образа е професията на героя.

„Той има разрешение да убива и трябва да вярваме, че е способен на това. Ако публиката не го повярва, тя е изгубена“, допълва кастинг директорката.

Според нея предишните избори са работили именно защото актьорите не са били прекалено експонирани в публичното пространство.

„Тимъти и Пиърс не бяха особено известни. Даниъл имаше кариера в независимото кино и сравнително колоритен личен живот, но не беше име, което всички познаваха. Това много помага. Искам да видя някого, който се появява напълно неочаквано“, казва Макуилямс.

Тя е категорична и че Джеймс Бонд трябва да остане мъжки персонаж, тъй като така е създаден от Иън Флеминг.

„Защо трябва да се променя това? Не са променили Хари Потър в Алис Потър или в персонаж от различен етнически произход. Така е написано и според мен така трябва да остане“, заявява тя.

Amazon потвърди през май, че официално е започнал процесът по избор на новия актьор, който ще изиграе 007. От студиото уточниха, че няма да коментират конкретни подробности по време на кастинга, но ще споделят новини с феновете на Бонд, когато моментът е подходящ.

Новият филм за агент 007 ще бъде режисиран от Дени Вилньов и ще бъде 26-ата част от поредицата. Нина Голд, която поема кастинга, има опит с големи продукции като „Игра на тронове“ и „Междузвездни войни“. Именно тя избира Дейзи Ридли за ролята на Рей в „Силата се пробужда“.

Продуценти на новия филм са Ейми Паскал, свързана с поредицата за „Спайдърмен“, и Дейвид Хейман, познат с работата си по филмите за „Хари Потър“. Сценарият е поверен на създателя на „Остри козирки“ Стивън Найт.