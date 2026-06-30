Металика дари 26 000 долара на хранителна банка след концерта си в Кардиф (СНИМКА)

Metallica направи дарение от над 26 000 долара в подкрепа на Cardiff Foodbank след концерта си на стадион „Принсипалити“ в Кардиф на 28 юни.

Сумата от 20 000 британски лири е предоставена чрез благотворителната фондация на групата All Within My Hands, създадена за подкрепа на местни общности, борба с глада и образователни инициативи.

От Cardiff Foodbank съобщиха в Instagram, че дарението ще помогне за попълване на складовите наличности и може да осигури подкрепа за около 1000 души, което се равнява на приблизително 9000 порции храна.

Главният изпълнителен директор на организацията Рейчъл Бигс разказа пред BBC, че първоначално е получила имейл с предупреждение, че съобщението не е измама, и с молба да се свърже с фондацията на Metallica.

„Казаха ни: „Ще ви дарим 20 000 британски лири“, заяви Бигс.

По думите ѝ това е значителна сума, която ще има реален ефект върху работата на организацията и ще помогне за зареждането на почти празните ѝ складове. Бигс уточни, че това е най-голямото дарение от знаменитости, получавано досега от Cardiff Foodbank.

По-рано този месец организацията предупреди, че е сериозно обезпокоена за възможността си да продължи да подпомага нуждаещите се. В публикация в Instagram от Cardiff Foodbank съобщиха, че складът им никога не е бил толкова празен и че за първи път са останали без ключови продукти, включително трайни плодови сокове, които са част от тридневните пакети за спешна хранителна помощ.

Бигс посочи, че броят на хората, които търсят помощ, остава същият като през миналата година, но хранителните дарения са намалели с 27%. Според нея това вече се вижда пряко по празните рафтове.

„Когато дарението постъпи в сметката ни, ще можем да направим голяма поръчка и да възстановим запасите си“, заяви тя.

Metallica основа All Within My Hands Foundation през 2017 г. Организацията подкрепя устойчиви общности чрез програми за професионално образование, борба с глада и други важни местни услуги.

Групата, в чийто състав са Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих, Кърк Хамет и Робърт Трухильо, в момента е в Европа в рамките на турнето M72 World Tour. То трябва да приключи на 5 юли. След това Metallica ще започне серията си Life Burns Faster в Sphere в Лас Вегас, планирана от октомври 2026 г. до март 2027 г. с общо 24 концерта.