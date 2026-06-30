Кание Уест похарчи близо половин милион долара за маскарад във Версай за рождения си ден (СНИМКИ)

Рапърът Кание Уест е похарчил близо 400 000 долара за маскен бал по повод рождения си ден във Версайския дворец във Франция, съобщават източници, цитирани от фотоагенция.

Носителят на „Грами“, който навърши 49 години на 8 юни, и съпругата му Бианка Ченсори са посрещнали над 20 гости в историческия дворец през уикенда. По-късно празненството е продължило в близкия луксозен хотел Airelles.

За повода Кание е избрал изцяло черна визия – маска за лице, яке, кожен панталон и ботуши. Рапърът е допълнил облеклото си с кожени ръкавици.

31-годишната Ченсори се е появила с кремав сатенен корсет-боди и подходяща пола със структурирана конструкция. Лицето на австралийския модел е било покрито с ефектна украса с пера, а визията е завършена със сатенени обувки на платформа.

Гостите на рапъра също са били маскирани, като част от тях са избрали животински маски вместо традиционни маскарадни аксесоари.

Празненството във Версай идва след като по-рано този месец Кание Уест отбеляза рождения си ден заедно с Бианка Ченсори. Архитектката публикува в Instagram Stories снимки и видео на съпруга си, на което той пее с приятел.

„Честит рожден ден, @ye. Обичам те повече от живота“, написа тя.

Двамата бяха забелязани и в Амстердам по време на рождения уикенд на изпълнителя на „Runaway“, където посетиха френския ресторант Ciel Bleu.

Кание Уест и Бианка Ченсори сключиха брак тайно през декември 2022 г., малко след финализирането на развода му с Ким Кардашиян.

Йе и основателката на Skims се разделиха през 2021 г. след седем години брак. Двамата продължават да споделят грижите за четирите си деца – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.