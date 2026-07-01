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Защо ухапването от комар сърби повече след разчесване?

Защо ухапването от комар сърби повече след разчесване?

1 Юли, 2026 14:01 1 206 8

  • комари-
  • ухапване-
  • ужилване-
  • разчесване-
  • болка-
  • алергия-
  • сърбеж

Науката откри отговор

Защо ухапването от комар сърби повече след разчесване? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени от САЩ са установили защо след разчесване ухапването от комар сърби още по-силно и по-дълго, пише сп. "Сайънс".

Авторите на изследването от Университета на Питсбърг обясняват, че разчесването на ухапвания от насекоми и кожни обриви предизвиква допълнителна имунна реакция - увредената кожа започва да отделя вещества, които засилват възпалението и производството на хистамин. Поради тази причина сърбежът става по-силен и може да продължи по-дълго, пише БТА.

Целта на изследователите е била да проучат какво се случва в кожата след появата на сърбежа. В тестове с мишки учените са предизвикали алергичен обрив у животните, а след това са сравнили поведението на гризачите, които са могли да се чешат, с това на онези, на които е било попречено да го правят. Оказало се, че при мишките, които са чесали раздразненото място, отокът и възпалението са били значително по-силни.

Изследователите са установили, че механичното дразнене на кожата активира рецепторите за болка, които отделят вещество, наречено субстанция P. Въпросното вещество от своя страна стимулира мастоцитите (мастните клетки) на имунната система. Тези клетки започват да произвеждат съединения, включително хистамин, които засилват възпалението и правят сърбежа още по-изразен.

Според учените именно този механизъм обяснява защо след разчесване сърбежът не преминава, а напротив, става още по-интензивен. Ако мястото на ухапването от комар не се докосва, неприятните усещания при повечето хора отшумяват за няколко минути, но разчесването може да предизвика продължителен възпалителен процес.

Същевременно изследователите са открили възможна еволюционна полза от подобно поведение. По време на тестовете мишките, на които е било позволено да се чешат, по-бързо са отстранявали от повърхността на кожата си бактериите, включително Staphylococcus aureus (Златист стафилокок). Този потенциален защитен ефект обаче не компенсира вредата, причинена от засилването на възпалението.

Авторите на изследването отбелязват, че при ухапвания от насекоми и контактен дерматит е по-добре да се избягва разчесването и да се използват средства за облекчаване на сърбежа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Защото не трябва да разчесваш, а да настиснеш с нокът върху пришката, както ни учеха през Комунизъма. Няма да ви казвам как лекувахме порязванията по пръститите на ръката например.

    Коментиран от #7

    14:09 01.07.2026

  • 2 Елизабет Цветанова развалината

    2 3 Отговор
    Мен един негър ме уапа за задника

    Коментиран от #3

    14:16 01.07.2026

  • 3 Мъж мечта

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елизабет Цветанова развалината":

    Неудачница ненавиждам ви с глупавата ти майка 🤭🥳🐐

    14:20 01.07.2026

  • 4 Ами то си е така

    3 0 Отговор
    колкото и да чечеш на едно място, то все повече почва да сърби. Така е още от древни времена.

    14:34 01.07.2026

  • 5 Основа

    1 0 Отговор
    На ухапаното се слага малко сапунена пяна и спира да сърби, неутрализира киселината на комара.

    14:59 01.07.2026

  • 6 кака мара кифлата

    4 0 Отговор
    Защо след правене на кекс
    котето го сърби повече след разчесване
    и мечтае за още

    15:10 01.07.2026

  • 7 защо бе миме

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    просто чишшшкашш какво толкова ....

    15:12 01.07.2026

  • 8 Ко речи?

    0 0 Отговор
    А защо ухапаното от бълха сърби повече от това при комар?

    15:19 01.07.2026