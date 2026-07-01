Даниела Рупецова се радва на нов мъж от половин година (ВИДЕО)

Скандалната авторка Даниела Рупецова, която успя да се сдобие с годежен пръстен по време на четвърти сезон на „Ергенът“, призна, че от половин година е щастлива в нова връзка.
Бившата участничка в романтичното риалити проговори открито за личния си живот в подкаста на Ивка Бейбе.
Рупецова сподели, че за нея любовта не е просто силна емоция, а усещане за спокойствие и сигурност.
„Когато се чувствам спокойна с един човек и той ме кара да съм на 100 процента сигурна в него във всяко едно отношение, ми дава спокойствие. За мен това е любовта“, призна Даниела пред провокативната водеща.
По нейните думи след бурните телевизионни емоции с Мартин Николов-Елвиса тя вече търси стабилност и истинско доверие в отношенията си. Рупецова призна, че е открила именно това в настоящия си партньор.
„Сегашният ми партньор мога да кажа, че е точно такъв. От шест месеца сме заедно“, разкри писателката.
Това е първият път, в който Даниела Рупецова говори толкова директно за новата си връзка.
Макар да сподели, че е щастлива, тя не пожела да издаде повече подробности за мъжа до себе си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бебка
11:00 01.07.2026
2 Тази
11:02 01.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:03 01.07.2026
4 Силиконови сънища
11:03 01.07.2026
5 Иво
11:03 01.07.2026
6 хмм
11:05 01.07.2026
7 Хирургия
11:06 01.07.2026
8 Анонимен
11:07 01.07.2026
9 а ти марийке откога
барем не завиждай
11:07 01.07.2026
10 На кой му пука?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За 60-годишните е по-важно вие да си мислите, че още вдигат.
Коментиран от #12
11:07 01.07.2026
11 между другото
Водещата има каруцарски език!
11:10 01.07.2026
12 Мечта
До коментар #10 от "На кой му пука?":Което ги прави мечта на работничките, мързеливки, хем не вършат нищо, хем им плащат и Капитонова е с 65 г дядка.
11:11 01.07.2026
13 Хихи
11:16 01.07.2026
14 Ало бг
11:34 01.07.2026
15 Един мъж
Но се посмях здраво!
Коментиран от #18, #19
11:40 01.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 7777
11:46 01.07.2026
18 Посмей се!
До коментар #15 от "Един мъж":Годините са ти на гърба и нищо не можеш да направиш срещу това!
11:55 01.07.2026
19 И ние ще се посмеем
До коментар #15 от "Един мъж":Защото с дядки не се занимаваме! Не сме толкова състрадателни.😏
Коментиран от #20
12:01 01.07.2026
20 Един мъж
До коментар #19 от "И ние ще се посмеем":40+, но в долната половина! Не веднъж си въобразявате, че ме познавате!
Коментиран от #21
12:06 01.07.2026
21 "мъж" си, ама в кавички
До коментар #20 от "Един мъж":Ти си този, който си въобразява, че познава някого. 😎 Освен това, ту на ти, ту на вие ми говориш, което показва, че някакво раздвоение те мъчи. Повикай пак "мама" да те защитава, мамино момченце!😄😄😄
Коментиран от #23
12:13 01.07.2026
22 газо
12:26 01.07.2026
23 Ааа...
До коментар #21 от ""мъж" си, ама в кавички":Това си ти! Ама много си биковита! Сигурно си рода някаква на А.Петров - чист трактор си, маце! А няколко пъти ти казах как те виждам да се ядеш с този, който ми открадна първия Ник! И ти казах точно кой е - обратния женомразец. Затова си смених Ника от "Мъж", на "Един мъж", но и него може да открадне! А ти нали си мислещ човек, не схващаш ли, че не е вероятно да говоря за жените с уважение, а после да получа раздвоение на личността, и да ги обиждам?! Или си въобразяваш, че го правя само заради тебе, защото ми е много приятно после да ме овикваш!? Айде да го ползваме този ум, моля!!!
12:49 01.07.2026
24 ха, ха
12:51 01.07.2026