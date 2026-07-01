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Даниела Рупецова се радва на нов мъж от половин година (ВИДЕО)

Даниела Рупецова се радва на нов мъж от половин година (ВИДЕО)

1 Юли, 2026 10:58 1 276 24

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Риалити героинята се радва на спокойствие и сигурност с новия си мъж, издава тя

Даниела Рупецова се радва на нов мъж от половин година (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната авторка Даниела Рупецова, която успя да се сдобие с годежен пръстен по време на четвърти сезон на „Ергенът“, призна, че от половин година е щастлива в нова връзка.

Бившата участничка в романтичното риалити проговори открито за личния си живот в подкаста на Ивка Бейбе.

Рупецова сподели, че за нея любовта не е просто силна емоция, а усещане за спокойствие и сигурност.

„Когато се чувствам спокойна с един човек и той ме кара да съм на 100 процента сигурна в него във всяко едно отношение, ми дава спокойствие. За мен това е любовта“, призна Даниела пред провокативната водеща.

По нейните думи след бурните телевизионни емоции с Мартин Николов-Елвиса тя вече търси стабилност и истинско доверие в отношенията си. Рупецова призна, че е открила именно това в настоящия си партньор.

„Сегашният ми партньор мога да кажа, че е точно такъв. От шест месеца сме заедно“, разкри писателката.

Това е първият път, в който Даниела Рупецова говори толкова директно за новата си връзка.

Макар да сподели, че е щастлива, тя не пожела да издаде повече подробности за мъжа до себе си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бебка

    28 0 Отговор
    Явно има доста комплексирани мъже с пари, за да се оценяват на тази пооомачорка.

    11:00 01.07.2026

  • 2 Тази

    24 0 Отговор
    Тетка от чепеларските села още ли се прави на актуална, като густирова да търси кой да и плати сметката.

    11:02 01.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Бизнесмена Димитър Димитров на 60 години още ли дига самолета?

    Коментиран от #10

    11:03 01.07.2026

  • 4 Силиконови сънища

    22 0 Отговор
    Това ли е новото красиво - киборг?

    11:03 01.07.2026

  • 5 Иво

    21 1 Отговор
    Дали някой се интересува от тази жена овем майкаи и баща и.

    11:03 01.07.2026

  • 6 хмм

    20 0 Отговор
    Кой каза, че неандерталците са изчезнали?

    11:05 01.07.2026

  • 7 Хирургия

    19 0 Отговор
    Какво се случва с тези скули, защо са на мясъоти на бретона, а устните са, за да компенсират липсата на нос

    11:06 01.07.2026

  • 8 Анонимен

    8 1 Отговор
    Радваме се за нея! Да си намери по-подходящо занимание.

    11:07 01.07.2026

  • 9 а ти марийке откога

    3 3 Отговор
    се радваш на нов мъж
    барем не завиждай

    11:07 01.07.2026

  • 10 На кой му пука?

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За 60-годишните е по-важно вие да си мислите, че още вдигат.

    Коментиран от #12

    11:07 01.07.2026

  • 11 между другото

    15 0 Отговор
    Гледах само един брой на предаването и няма да повторя.
    Водещата има каруцарски език!

    11:10 01.07.2026

  • 12 Мечта

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "На кой му пука?":

    Което ги прави мечта на работничките, мързеливки, хем не вършат нищо, хем им плащат и Капитонова е с 65 г дядка.

    11:11 01.07.2026

  • 13 Хихи

    5 2 Отговор
    А Вие Атанасова, искате ли да му се порадвате 🙂

    11:16 01.07.2026

  • 14 Ало бг

    9 0 Отговор
    Не работи ли в секцията за компаньонки в ало?

    11:34 01.07.2026

  • 15 Един мъж

    7 2 Отговор
    Мислех да кажа нещо, но като прочетох коментиращите дами как я нахраниха, дожаля ми чак, и ще си затрая!
    Но се посмях здраво!

    Коментиран от #18, #19

    11:40 01.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 7777

    15 0 Отговор
    Само и само да отиде на малдивите, ще лапа и на дядо Мраз.

    11:46 01.07.2026

  • 18 Посмей се!

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Един мъж":

    Годините са ти на гърба и нищо не можеш да направиш срещу това!

    11:55 01.07.2026

  • 19 И ние ще се посмеем

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Един мъж":

    Защото с дядки не се занимаваме! Не сме толкова състрадателни.😏

    Коментиран от #20

    12:01 01.07.2026

  • 20 Един мъж

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "И ние ще се посмеем":

    40+, но в долната половина! Не веднъж си въобразявате, че ме познавате!

    Коментиран от #21

    12:06 01.07.2026

  • 21 "мъж" си, ама в кавички

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Един мъж":

    Ти си този, който си въобразява, че познава някого. 😎 Освен това, ту на ти, ту на вие ми говориш, което показва, че някакво раздвоение те мъчи. Повикай пак "мама" да те защитава, мамино момченце!😄😄😄

    Коментиран от #23

    12:13 01.07.2026

  • 22 газо

    3 0 Отговор
    И КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ НИ ИНТЕРЕСУВА ТОВА!?

    12:26 01.07.2026

  • 23 Ааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от ""мъж" си, ама в кавички":

    Това си ти! Ама много си биковита! Сигурно си рода някаква на А.Петров - чист трактор си, маце! А няколко пъти ти казах как те виждам да се ядеш с този, който ми открадна първия Ник! И ти казах точно кой е - обратния женомразец. Затова си смених Ника от "Мъж", на "Един мъж", но и него може да открадне! А ти нали си мислещ човек, не схващаш ли, че не е вероятно да говоря за жените с уважение, а после да получа раздвоение на личността, и да ги обиждам?! Или си въобразяваш, че го правя само заради тебе, защото ми е много приятно после да ме овикваш!? Айде да го ползваме този ум, моля!!!

    12:49 01.07.2026

  • 24 ха, ха

    2 0 Отговор
    Две труженички се събрали да осъждат спонсорите си.Хайде нЕма нужда.До №1 коментара-Рупецова дори не е помакиня,тя е от един индийски етнос.Искала е да го скрие с пластични операции но се е докарала на плашило.А и в държавата ни всичко се разира рано или късно та Айгюл/Даниела/лъже само себе си.

    12:51 01.07.2026