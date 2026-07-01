Даниела Рупецова се радва на нов мъж от половин година (ВИДЕО)

Скандалната авторка Даниела Рупецова, която успя да се сдобие с годежен пръстен по време на четвърти сезон на „Ергенът“, призна, че от половин година е щастлива в нова връзка.

Бившата участничка в романтичното риалити проговори открито за личния си живот в подкаста на Ивка Бейбе.

Рупецова сподели, че за нея любовта не е просто силна емоция, а усещане за спокойствие и сигурност.

„Когато се чувствам спокойна с един човек и той ме кара да съм на 100 процента сигурна в него във всяко едно отношение, ми дава спокойствие. За мен това е любовта“, призна Даниела пред провокативната водеща.

По нейните думи след бурните телевизионни емоции с Мартин Николов-Елвиса тя вече търси стабилност и истинско доверие в отношенията си. Рупецова призна, че е открила именно това в настоящия си партньор.

„Сегашният ми партньор мога да кажа, че е точно такъв. От шест месеца сме заедно“, разкри писателката.

Това е първият път, в който Даниела Рупецова говори толкова директно за новата си връзка.

Макар да сподели, че е щастлива, тя не пожела да издаде повече подробности за мъжа до себе си.