Блейк Лайвли иска 8 млн. долара от Джъстин Балдони за съдебни разноски

Блейк Лайвли поиска Джъстин Балдони и неговата компания Wayfarer Studios да ѝ възстановят над 8 млн. долара съдебни разноски след приключването на един от най-шумните холивудски спорове от последните години, свързан с филма „Никога повече“ („It Ends With Us“).

Според документи, подадени във федералния съд в Манхатън, актрисата претендира за 8,04 млн. долара. Сумата включва близо 7,5 млн. долара адвокатски хонорари и около 540 000 долара допълнителни разходи, натрупани по време на защитата ѝ срещу делото за клевета, заведено от Балдони.

Юридическият екип на Лайвли твърди, че разноските са резултат от изключително интензивен и публичен съдебен процес, включващ мащабна подготовка, множество правни действия, анализ на хиляди документи и силен медиен натиск. Адвокатите ѝ определят иска на Балдони като ответна мярка, насочена към сплашване и дискредитиране на актрисата след нейните оплаквания за поведението му по време на снимките.

Съдия Луис Дж. Лиман вече постанови, че Блейк Лайвли има право да поиска възстановяване на част от разноските, след като отхвърли делото за клевета на Балдони. Магистратът обаче не уважи искането ѝ за допълнителни обезщетения по същата процедура. Окончателният размер на сумата, ако бъде присъдена, предстои да бъде определен от съда.

Балдони и Wayfarer Studios трябва да отговорят на искането до 13 юли. Едва след това съдът ще реши дали да присъди пълната сума или част от нея.

Съдебният конфликт започна след напрегнатата продукция на „Никога повече“ – екранизация по едноименния бестселър на Колийн Хувър, в която Лайвли и Балдони си партнират на екран, а Балдони е и режисьор. Филмът излезе през 2024 г. и се превърна в търговски успех, но зад кулисите отношенията между двете звезди бързо се превърнаха в публичен и юридически спор.

Блейк Лайвли обвини Джъстин Балдони в сексуален тормоз и в организирана кампания за уронване на репутацията ѝ, след като е повдигнала въпроси за поведението му на снимачната площадка. Балдони отхвърли обвиненията и заведе насрещен иск за клевета на стойност 400 млн. долара.

През юни съдът отхвърли ключовите претенции на Балдони, което беше отчетено като значителна процесуална победа за Лайвли. В същото време част от твърденията на актрисата също бяха ограничени от съда, а останалите спорове между страните бяха уредени извънсъдебно през май 2026 г. без публично обявено финансово плащане.

Случаят привлече внимание не само заради участието на две известни холивудски имена, но и заради по-широкия въпрос как индустрията реагира на обвинения в тормоз, репутационни кампании и съдебни действия, които могат да бъдат използвани като натиск срещу хора, подаващи оплаквания.

Адвокатите на Блейк Лайвли твърдят, че решението по делото има значение отвъд конкретния спор, защото показва, че съдебните искове, използвани като форма на отмъщение срещу хора, съобщили за предполагаем тормоз, могат да доведат до реални финансови последици.

От страната на Джъстин Балдони представят развитието по различен начин. Неговият екип подчертава, че част от претенциите срещу него са били отхвърлени, а споразумението по останалите въпроси не включва признание на вина.

Въпреки извънсъдебното уреждане на основния спор, финансовата част на делото остава отворена.