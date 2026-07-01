Канада ще дебютира на Евровизия 2027 в България

Канада официално ще участва в песенния конкурс „Евровизия“ за пръв път.

Северноамериканската държава получи право да се включи в надпреварата, след като канадският обществен оператор CBC/Radio-Canada стана пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия – организацията, която притежава и управлява конкурса. Решението беше взето по време на генералната асамблея на EBU в Прага.

Така Канада вече отговаря на условията за участие в „Евровизия“, а организаторите потвърдиха, че страната ще дебютира в конкурса през 2027 г. Очаква се по-късно тази година да бъдат обявени подробности за начина, по който ще бъде избран първият канадски представител.

Идеята за участие на Канада в „Евровизия“ беше обсъждана и на политическо ниво. Канадският премиер Марк Карни включи темата в контекста на бюджета за 2025 г., като според британски и европейски медии това се вписва в по-широк стремеж на Отава към по-тесни икономически, културни и политически връзки с Европа.

Интересът към конкурса в Канада не е нов. Въпреки че страната досега не можеше да участва със собствен представител, канадската публика се оказа сред най-активните в т.нар. вот „Останал свят“ по време на последното издание. Канадците бяха и сред най-многобройните купувачи на билети извън Европа за полуфиналите и финала.

Канада има и своя история в „Евровизия“, макар досега чрез изпълнители, представяли други държави. Най-известният пример е Селин Дион, която през 1988 г. печели конкурса за Швейцария в една от най-напрегнатите надпревари в историята му, изпреварвайки Великобритания само с една точка. Две години по-рано Шерис Лорънс става първата канадка, участвала в конкурса, като представя Люксембург през 1986 г. и завършва на трето място.

Канада не е първата страна извън географските граници на Европа, която се присъединява към „Евровизия“. Израел участва в конкурса от 1973 г., а Австралия се включи през 2015 г. и впоследствие се превърна в редовен участник.

Последното издание на конкурса беше спечелено от България, представена от Дара с песента „Bangaranga“, което означава, че първото представяне на канадски артист на конкурса ще се случи у нас. Израелският участник Ноам Бетан завърши на второ място, а Австралия, представена от Делта Гудрем, остана четвърта. Италия също попадна в челната петица със Сал Да Винчи.

Конкурсът отбеляза своята 70-а годишнина, след като стартира през 1956 г. В последното си издание „Евровизия“ достигна аудитория от 131 млн. души на 35 телевизионни пазара и продължава да търси нови формати и територии. Опитът за американска версия по NBC през 2022 г. не успя да се наложи, но организаторите работят по азиатско издание, планирано за Банкок.

Влизането на Канада се разглежда като част от по-широкото международно разширяване на бранда „Евровизия“ и като знак, че конкурсът все повече излиза извън традиционната си европейска рамка.