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Мария Илиева показа стегнато и стройно тяло от Чикаго (СНИМКИ)

Мария Илиева показа стегнато и стройно тяло от Чикаго (СНИМКИ)

2 Юли, 2026 11:59 1 767 12

  • мария илиева-
  • певица-
  • звезда-
  • отслабване-
  • фигура

Певицата демонстрира резултата от строг режим и сериозни тренировки

Мария Илиева показа стегнато и стройно тяло от Чикаго (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева демонстрира впечатляваща визия от Чикаго. 48-годишната родна поп звезда публикува горещи снимки от американското си пътуване, на които позира в къси панталонки с ниска талия, изрязан топ без презрамки и ефирна риза, допълваща лятната ѝ визия.

На фокус веднага изпъкна стройното ѝ и стегнато тяло, което не остави феновете ѝ равнодушни.

Феновете на Мария веднага се изредиха да коментират колко невероятно изглежда тя сега: „Прекрасна Мария!“, „Все едно си на 20!“, „Красива както винаги!“, пишат те под снимките, а мнозина дори я помолиха да сподели тайната на новата си фигура.

Още преди известно време Мария Илиева говори за промяната в начина си на живот – строги тренировки, хранителен режим и постоянство. Самата тя е споделяла, че е свалила близо 20 килограма след раждането на второто си дете, а резултатите ясно се забелязват и си заслужават всеки комплимент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    20 2 Отговор
    Че е Оземпика, иначе. След като се харесва на скелет, няма проблем. Но да, лъже, че е отслабнала магически, не и прави чест
    Хубаво са на оземпик, какво лъжат - мажат

    12:02 02.07.2026

  • 2 Ехаа,

    8 0 Отговор
    Да не е там с Чикагото?

    12:06 02.07.2026

  • 3 Конска

    13 1 Отговор
    Физиономия, тяло на концлагерист, кожата на ръцете увиснала, а миците криви.

    12:08 02.07.2026

  • 4 Фалшиви зъби, фалшива усмивка

    8 1 Отговор
    На 45 години, 45% от нея не са истински. Щом някой е свалил 20 килограма изниква въпроса за какво е бил с 20 отгоре? Това автоматично означава болна психика.

    12:17 02.07.2026

  • 5 голяма ограда

    8 1 Отговор
    селска работа

    12:23 02.07.2026

  • 6 Не заслужава

    7 1 Отговор
    внимание, обективна посредственост с излишно натрапени екстри. Не става нито за певица, нито за жури, нито за модел.

    12:28 02.07.2026

  • 7 Реалист

    4 0 Отговор
    Кой ли тренира обтегача й:) това е темата на заглавието:)

    12:30 02.07.2026

  • 8 Цялата

    3 2 Отговор
    Кожа виси, къде ги видяхте тренировките?

    12:38 02.07.2026

  • 9 Сила

    1 1 Отговор
    Телосложение тип ИЗПРАВЕН ДАКЕЛ ....
    къси крачета и дълъг торс , абсолютно несъразмерно същество !!!

    13:01 02.07.2026

  • 10 инстинкт за самосъхранение

    0 0 Отговор
    В Чикаго нали са кланиците? Ако не си гърчав...

    13:01 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    0 0 Отговор
    и П0тката трябва и п0тката

    13:22 02.07.2026