Мария Илиева показа стегнато и стройно тяло от Чикаго (СНИМКИ)

Мария Илиева демонстрира впечатляваща визия от Чикаго. 48-годишната родна поп звезда публикува горещи снимки от американското си пътуване, на които позира в къси панталонки с ниска талия, изрязан топ без презрамки и ефирна риза, допълваща лятната ѝ визия.
На фокус веднага изпъкна стройното ѝ и стегнато тяло, което не остави феновете ѝ равнодушни.
Феновете на Мария веднага се изредиха да коментират колко невероятно изглежда тя сега: „Прекрасна Мария!“, „Все едно си на 20!“, „Красива както винаги!“, пишат те под снимките, а мнозина дори я помолиха да сподели тайната на новата си фигура.
Още преди известно време Мария Илиева говори за промяната в начина си на живот – строги тренировки, хранителен режим и постоянство. Самата тя е споделяла, че е свалила близо 20 килограма след раждането на второто си дете, а резултатите ясно се забелязват и си заслужават всеки комплимент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре
Хубаво са на оземпик, какво лъжат - мажат
12:02 02.07.2026
2 Ехаа,
12:06 02.07.2026
3 Конска
12:08 02.07.2026
4 Фалшиви зъби, фалшива усмивка
12:17 02.07.2026
5 голяма ограда
12:23 02.07.2026
6 Не заслужава
12:28 02.07.2026
7 Реалист
12:30 02.07.2026
8 Цялата
12:38 02.07.2026
9 Сила
къси крачета и дълъг торс , абсолютно несъразмерно същество !!!
13:01 02.07.2026
10 инстинкт за самосъхранение
13:01 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хихи
13:22 02.07.2026