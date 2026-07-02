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Дженифър Анистън сподели нови СНИМКИ с гаджето си за първата им годишнина

Дженифър Анистън сподели нови СНИМКИ с гаджето си за първата им годишнина

2 Юли, 2026 15:31 684 4

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Актрисата и хипнотистът Джим Къртис оповестиха връзката си миналото лято

Дженифър Анистън сподели нови СНИМКИ с гаджето си за първата им годишнина - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън показа как прекарва лятото си с приятеля си Джим Къртис. 57-годишната актриса публикува в Instagram серия от снимки, на които присъства и 50-годишният Къртис. „Лятна порция кадри“, написа звездата от „Приятели“ към публикацията, добавяйки емотикони със слънце и сърца.

На първата снимка Анистън позира за селфи в автомобил заедно с Къртис, който се усмихва до отворената врата на колата.

Двойката е прекарала време и на открито в компанията на Наоми Уотс, Били Крудъп, Аманда Анка и Джейсън Бейтман. На друг кадър Къртис изглежда разговаря с кучето на Анистън – Клайд, след тренировка у дома.

„Всяка гледка е съвършена“, написа в коментарите дългогодишната приятелка на Анистън Сандра Бълок.

Дженифър Анистън и Джим Къртис, който работи като хипнотерапевт, съобщиха, че са заедно миналия юли. Според източник на People по това време двамата са се виждали неангажиращо и са се забавлявали заедно.

През май Къртис публикува снимки с Анистън, а People потвърди, че двойката е отбелязала първата си годишнина. Сред кадрите беше и селфи, на което актрисата го целува по бузата.

„Животът напоследък. Благодарен съм“, написа Джим Къртис към публикацията.

Източник на People коментира, че връзката им е „много добро партньорство“ и прави Дженифър Анистън щастлива.

„Джим е специален човек. Всички харесват енергията му“, допълва източникът.

В интервю за Today през януари терапевтът разказа как отношенията му със звездата са прераснали в романтична връзка.

„Просто ни запознаха приятели. Това е. Разбрахме, че имаме общи познати, и започнахме да си говорим“, каза той.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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    Яко Ш-ба Сан му е японското име

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    15:48 02.07.2026

  • 4 а ти събке кога ще

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    споделиш нови по засукани СНИМКИ с гаджето си
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