Литературната награда „Букър“ се преименува след историческа сделка с милиардери от руски произход

Международната литературна награда „Букър“ (International Booker Prize) ще носи ново име от 2027 г., след като фондацията на технологичните милиардери от руски произход Игор и Дмитрий Бухман сключи мащабно 10-годишно партньорство с престижната културна институция.

Най-влиятелното световно отличие за художествена литература, преведена на английски език, официално ще се нарича Bukhman International Booker Prize. Историческото споразумение с благотворителната организация Bukhman Philanthropies ще донесе безпрецедентни структурни и финансови промени за наградата.

Исторически скок: Наградният фонд се удвоява

Основният акцент в новото партньорство е сериозното финансово обезпечаване. Паричната премия за спечелилата книга се увеличава двойно – от 50 000 на 100 000 британски лири.

По традиция наградата ще продължи да се разделя поравно между автора (50 000 паунда) и неговия преводач (50 000 паунда), с което се затвърждава признанието към ключовата роля на преводачите на глобалната литературна сцена. Значително нарастват и премиите за заглавията, попаднали в краткия списък (shortlist) – те ще получават общо 5000 лири (по 2500 за автора и преводача).

Първият лауреат под новото име Bukhman International Booker Prize ще бъде обявен през май 2027 г., като журито за това издание ще бъде председателствано от известната американска писателка Кейти Китамура.

Кои са братята Бухман и защо подкрепят културата?

Игор и Дмитрий Бухман, родени в руския град Вологда, са създатели на Playrix – една от петте най-големи компании за мобилни игри в света, известна с глобалните си мегахитове Homescapes, Gardenscapes и Fishdom. Към днешна дата личното състояние на Дмитрий Бухман се оценява на над 13.6 милиарда долара.

Братята напускат Русия още през 2016 г., като първоначално емигрират в Израел, а впоследствие се установяват трайно в Обединеното кралство и Ирландия.

Веднага след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., братята Бухман заеха категорична позиция:

Осъдиха войната публично, определяйки я като „огромна трагедия“.

Ликвидираха бизнеса си в Русия: До края на 2023 г. Playrix затвори всички свои руски и беларуски офиси, прекрати операциите си там и евакуира служителите си.

Финансова помощ: Компанията дари стотици хиляди долари за хуманитарни каузи на Украинския Червен кръст.

Мисията на Bukhman Philanthropies

Основаната от Дмитрий Бухман и съпругата му Дария организация Bukhman Philanthropies фокусира дейността си върху три основни стълба: литература, неонатално здравеопазване и психичното здраве на децата.

Преди да поемат изцяло финансирането на „Букър“, фондацията вече бе инвестирала милиони в инициативи за грамотност – включително програми за четене в британските затвори, осигуряване на достъп до книги в браилов формат за незрящи и подкрепа за регионалните обществени библиотеки във Великобритания.