Носител на Грами беше открит намушкан до смърт в Лондон

Британският автор на песни и музикален продуцент Талей Райли, работил с едни от най-големите имена в световната музика, сред които Бритни Спиърс и Дуа Липа, е починал на 35-годишна възраст, след като е бил намушкан с нож в Лондон.

Лондонската полиция съобщи, че музикантът, чието истинско име е Марк Орабийи, е бил открит в петък сутринта с прободни рани в градината на имот в квартал Силвъртаун в източната част на британската столица. Въпреки намесата на медицинските екипи, той е бил обявен за мъртъв на място.

При инцидента е пострадал и мъж на около 20 години, който е бил откаран в болница с множество прободни рани. Според полицията състоянието му не е животозастрашаващо.

Songwriter Talay Riley, who worked with Britney Spears, found dead at 35 https://t.co/I1idjB5QKv pic.twitter.com/i475ulfLTQ — New York Post (@nypost) June 8, 2026

Разследването продължава, като до момента са арестувани трима души по подозрение за убийство. Мъж на 27 години е освободен под гаранция до приключване на допълнителните проверки, а срещу другите двама задържани – 24-годишен мъж и 25-годишна жена – не са предприети последващи действия.

В изявление семейството на Райли го определи като „обичан син, брат, чичо и приятел“, който е носил „любов, светлина и радост на всички около себе си“. „Винаги ще помним неговата доброта, прекрасен дух и изключителен талант. Той докосна живота на много хора и споменът за него ще остане завинаги в сърцата ни“, се казва още в позицията на близките му.

Братът на музиканта, Майкъл Орабийи, също отдаде почит на покойния си брат в емоционална публикация в социалните мрежи. Той разкри, че двамата са разговаряли за бъдещето само часове преди трагедията.

„Сърцето ми е разбито. Това не изглежда реално. Говорихме за бъдещето, за позитивното мислене и за всичко, което ни предстои. Никога не съм си представял, че това ще бъде последният ни разговор“, написа той.

Талей Райли беше сред уважаваните автори на песни в съвременната поп и R&B музика. През кариерата си работи по албума „Glory“ на Бритни Спиърс от 2016 г., както и по сингъла „Last Dance“ на Дуа Липа, издаден същата година.

Най-голямото признание в кариерата му идва с награда „Грами“ за участието му в създаването на песента „Lights On“ на H.E.R., включена в едноименния дебютен албум на изпълнителката. Проектът печели отличието за най-добър R&B албум на церемонията „Грами“ през 2019 г.

Освен с Бритни Спиърс и Дуа Липа, Райли е работил още с Джеси Джей, Ели Голдинг, Иги Азалия, Трей Сонгз, Крис Браун, Ъшър, Ник Джонас, Джейсън Деруло и редица други популярни изпълнители.

Смъртта му предизвика множество реакции в музикалните среди, където той беше известен като талантлив автор и продуцент с принос към редица международни хитове.