Индия се готви да изстреля първата си частна ракета в Космоса до месец (СНИМКИ)

Стартъп компания в Индия обяви, че до месец ще осъществи изстрелването на първата частна ракета в историята на индийската космическа програма, предаде АФП.

Кръстена „Викрам 1“ (Vikram 1), ракетата-носител, предназначена за извеждане на малки спътници в ниска околоземна орбита, се очаква да излети „между 12 юли и 4 август“ от космическия център на остров Шрихарикота, съобщи компанията „Скайрут аероспейс“ (Skyroot Aerospace), базирана в Хайдерабад, пише БТА.

„Викрам 1“ – това, което в началото беше само мечта, сега стои на стартовата площадка. Първата индийска частна ракета!“, написа главният изпълнителен директор на компанията Паван Кумар Чандана в профила си в социалната мрежа Екс. „Историческото обратно броене започна“, добави той.

Най-населената страна на планетата – с милиард и половина жители, има големи космически амбиции. През последните десет години Индия постигна успехи, сравними с тези на най-големите световни сили, но при значително по-ниски разходи.

След като изпрати сонда около Марс през 2014 г. и осъществи кацане на робот на Луната през 2023 г., Индийската организация за космически изследвания (ISRO) има амбицията да изпрати астронавт в орбита със собствени средства през 2027 г.

Министър-председателят Нарендра Моди също така обяви желанието си страната да изпрати индиец на Луната до 2040 г.