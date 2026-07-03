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Индия се готви да изстреля първата си частна ракета в Космоса до месец (СНИМКИ)

Индия се готви да изстреля първата си частна ракета в Космоса до месец (СНИМКИ)

3 Юли, 2026 15:58 443 4

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Очаква се полетът да се случи „между 12 юли и 4 август“

Индия се готви да изстреля първата си частна ракета в Космоса до месец (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стартъп компания в Индия обяви, че до месец ще осъществи изстрелването на първата частна ракета в историята на индийската космическа програма, предаде АФП.

Кръстена „Викрам 1“ (Vikram 1), ракетата-носител, предназначена за извеждане на малки спътници в ниска околоземна орбита, се очаква да излети „между 12 юли и 4 август“ от космическия център на остров Шрихарикота, съобщи компанията „Скайрут аероспейс“ (Skyroot Aerospace), базирана в Хайдерабад, пише БТА.

„Викрам 1“ – това, което в началото беше само мечта, сега стои на стартовата площадка. Първата индийска частна ракета!“, написа главният изпълнителен директор на компанията Паван Кумар Чандана в профила си в социалната мрежа Екс. „Историческото обратно броене започна“, добави той.

Най-населената страна на планетата – с милиард и половина жители, има големи космически амбиции. През последните десет години Индия постигна успехи, сравними с тези на най-големите световни сили, но при значително по-ниски разходи.

След като изпрати сонда около Марс през 2014 г. и осъществи кацане на робот на Луната през 2023 г., Индийската организация за космически изследвания (ISRO) има амбицията да изпрати астронавт в орбита със собствени средства през 2027 г.

Министър-председателят Нарендра Моди също така обяви желанието си страната да изпрати индиец на Луната до 2040 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    А ние щяхме да изпратим Македонец до Луната ако Слави Трифонов беше станал премиер в сянка.

    Коментиран от #2

    16:04 03.07.2026

  • 2 мое та пратим

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    теби.с адин шут

    16:13 03.07.2026

  • 3 Евродебил

    0 0 Отговор
    Ох,тия патладжани като ги знам как "всичко им иде от ръце", и си мисля въпросната дата на изстрелването да я прекарам в долните нива на метрото.За всеки случай.

    16:56 03.07.2026

  • 4 Миндич

    0 0 Отговор
    Днес Индия,утре столипиново и факултето.

    16:58 03.07.2026