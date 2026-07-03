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Мадона нанесе удар върху бившия си съпруг Шон Пен в нова песен
  Тема: Известни личности

Мадона нанесе удар върху бившия си съпруг Шон Пен в нова песен

3 Юли, 2026 17:32 902 5

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  • брак

Певицата не споменава актьора по име, но пее за чертите му

Мадона нанесе удар върху бившия си съпруг Шон Пен в нова песен - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мадона изглежда отправя няколко завоалирани реплики към бившия си съпруг Шон Пен в новата си песен „Bizarre“ от новия албум „Confessions II“, която разказва за филмова звезда, застрашена от славата на партньорката си.

Носителката на „Грами“ не споменава Пен по име в парчето, което трябва да излезе в петък, но в текста пее за холивудска знаменитост с „дълбоки сини очи“, описана като „идеалната награда“.

„Караше твърде бързо / Shelby Cobra, не беше създадена да трае“, пее Мадона, което според Page Six е препратка към спортния автомобил, за който в миналото се твърдеше, че тя е подарила на Пен, когато двамата се женят през 1985 г.

Пен също е продавал на търг автомобил Shelby Mustang по време на гала събитие на J/P Haitian Relief Organization през 2018 г.

„Постилат червения килим за нас, но ти не искаш да го споделиш / Предполагам, че се чувстваш застрашен от мен, но няма да си го признаеш“, пее 67-годишната Мадона в песента.

В текста тя споменава и „малките неща“, които са я карали да желае този човек, както и „огъня“, който е бил „толкова силен“.

По-нататък Мадона определя любовта като „странна“ и пее: „Сега те няма, чувствам се толкова празна / Защо ме изкушаваш?“

„Знам, че те оставих зад себе си и ти ми се сърдиш / Хиляди причини защо никога не можеше да ме имаш / Мисълта да бъда с теб е толкова неприлична“, продължава текстът.

Шон Пен и Мадона имат бурен брак между 1985 и 1989 г. Изпълнителката на „Material Girl“ подава първа молба за развод от актьора през 1987 г.

В интервю за E! News през 2022 г. Мадона признава, че „да се омъжиш“ не е било най-доброто ѝ решение.

Въпреки напрегнатата история двамата през годините запазват сравнително добри отношения. Мадона дори описва звездата от „Реката на тайните“ като „грижовен и състрадателен човек“, след като се налага да отрича твърдения, че той е проявявал физическо насилие спрямо нея.

„Макар със сигурност да сме имали повече от един разгорещен спор, Шон никога не ме е удрял, „връзвал“ или физически нападал“, заявява тя в клетвена декларация през 2015 г., когато Шон Пен беше обвинен от Лий Даниълс в насилие срещу жени. Година по-късно Даниълс и Пен постигат споразумение по заведено от актьора дело за клевета на стойност 10 млн. долара, а Даниълс се извинява за обвиненията си.

През 2016 г. Мадона и Шон Пен отново предизвикаха слухове за възможно сближаване, след като бяха забелязани да се държат за ръце на благотворителната гала Help Haiti Home преди наградите „Златен глобус“.

Мадона е била омъжена и за режисьора Гай Ричи от 2000 до 2008 г. Двамата имат син Роко Ричи и осиновения Дейвид Банда.

Певицата е майка и на Лурдес Леон, чийто баща е бившият ѝ партньор Карлос Леон. По-късно тя осиновява Чифундо „Мърси“ Джеймс през 2009 г. и близначките Стела и Естер през 2017 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    8 2 Отговор
    Шон Пен! Помня как тръгна за Украйна да убива руснаци. На третия ден го снимаха брадясал, покъсан и с вид на изпаднал германец. Беше се наредил да минава полската граница в посока Варшавското летище. Нямаше я раницата му в стил "Беар Грилс" дори. И к олата си бе зарязал. А в очите му се четеше безнадежден страх.

    Коментиран от #3

    17:51 03.07.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    18:00 03.07.2026

  • 3 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 4 меломан

    2 0 Отговор
    Синглите преди албума се приеха добре. Сега го изслушах целия. Приятно изживяване е. Електронна денс музика. Да не се подлъжете, че е чалга, латино или и двете.

    18:26 03.07.2026

  • 5 РЕалисто

    0 0 Отговор
    Шон, явно малко си я тупал навремето ...............

    18:31 03.07.2026