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Иво Димчев представя България на най-голямото международно изложение за музика в Испания

Иво Димчев представя България на най-голямото международно изложение за музика в Испания

4 Юли, 2026 10:23 685 13

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Артистът тръгва на национално турне със седем концерта в България преди това

Иво Димчев представя България на най-голямото международно изложение за музика в Испания - 1
Снимка: Fest Team
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иво Димчев ще представи България на WOMEX 2026, след като беше избран за официалната шоукейс програма на най-големия международен форум за световната музикална индустрия. През октомври в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, той ще се изяви пред взискателната публика от над 2600 професионалисти от повече от 90 държави - фестивални директори, концертни организатори, букинг агенти, мениджъри, продуценти и представители на водещи музикални организации от цял свят.

Преди международното си участие Иво Димчев ще се срещне с българската публика в рамките на лятно турне със своя бенд. Между 11 юли и 24 септември артистът ще изнесе седем концерта в различни точки на България, а през октомври ще представи страната ни пред международната музикална общност в Лас Палмас де Гран Канария, Испания.

Турнето на Иво Димчев стартира на 11 юли на Hisarlaka Experience в Кюстендил, продължава на 22 юли в The Brick във Варна, на 25 юли на Caravan Party в Царево и на 31 юли на Sofia Summer Fest в София. Програмата продължава на 9 август в #pavilion в Бургас, на 3 септември на фестивала “Аполония” в Созопол и завършва на 24 септември с концерт в клуб FOMO в София. Сред акцентите в концертното лято на Иво Димчев е и участието със своя бенд на Sziget Festival в Будапеща на 11 август - един от най-големите и разпознаваеми музикални фестивали в Европа.

Концертът в Кюстендил е с вход свободен. Билети за Варна на 22 юли, за Бургас на 9 август и за София на 24 септември можете да намерите в сайта на Ticket Station. Билети за Caravan Party на 25 юли в Царево, Аполония на 3 септември в Созопол и за Sofia Summer Fest на 31 юли в София са в продажба в сайта на Eventim, съобщават организаторите.

Между 21 и 25 октомври Иво Димчев ще бъде част от официалната програма на WOMEX 2026, който тази година ще се проведе между 21 и 25 октомври в Лас Палмас де Гран Канария. Участието на български артист в официалната шоукейс програма е значимо международно признание и възможност творчеството му да достигне до нови публики и партньори.

Иво Димчев е сред най-разпознаваемите български артисти на международната сцена. Музикант, изпълнител, режисьор, хореограф, визуален артист и автор на песни, той създава собствен артистичен език, който съчетава музика, пърформанс, театър и съвременен танц. Носител е на редица международни отличия, а спектаклите и концертите му, последният от които на сцената на Античния театър в Пловдив, са представяни на водещи сцени и фестивали в Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Засега е единственият кандидат да ни представлява на Евровизия.

    10:26 04.07.2026

  • 2 Пич

    8 3 Отговор
    Единственият му талант е, талант на рендераст!!!
    Кво прави, където хората пеят?!
    Евентуално - свири...???

    10:26 04.07.2026

  • 3 Верно ли

    5 4 Отговор
    УжасТ! Искате да кажете евроатлантическо представителство, щото тоя мен и моята родина не може да представлява!

    Коментиран от #9

    10:27 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абу Будалиб

    5 3 Отговор
    Ох. Успокоих се. Там всички ще са такива като него и няма как да е излагация. Изобщо ,да си диот сред диоти си е постижение. Успех на най голямото мероприятие на диототе.

    10:28 04.07.2026

  • 6 Кефи ме

    3 7 Отговор
    дрпльовците с калните цървули как му завиждат 😆

    10:29 04.07.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    3 3 Отговор
    Едва вана с H2SO4
    ще му се отрази добре.

    10:30 04.07.2026

  • 8 какъв е па тоя шве...

    6 3 Отговор
    ...стер?!

    10:30 04.07.2026

  • 9 той русямил

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    ма!!!

    10:47 04.07.2026

  • 10 Абе

    5 1 Отговор
    Тава изложение на пед рази ли е?

    10:52 04.07.2026

  • 11 ......

    3 0 Отговор
    Има талант мо визията и държанието му отблъскват нормалните хора.Лично аз не го слушам и гледам поради това.

    10:59 04.07.2026

  • 12 Румата Руми

    0 0 Отговор
    Щастлива съм за теб, Иво! Забавлявай се!!!
    Надявам се да успея да те видя някъде! ❤️🍀

    11:04 04.07.2026

  • 13 Щом я докарахме

    1 0 Отговор
    До там, че педерунгелите да представляват България, до къде я докарахме!

    11:11 04.07.2026