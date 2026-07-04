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Италианската звезда Микеле Мороне започва европейското си турне от Пловдив

Италианската звезда Микеле Мороне започва европейското си турне от Пловдив

4 Юли, 2026 13:19 344 5

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Актьорът развива и музикалната си кариера, като започва именно от България

Италианската звезда Микеле Мороне започва европейското си турне от Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Италианският актьор, модел и певец Микеле Мороне, превърнал се в едно от най-разпознаваемите лица на европейската попкултура след успеха на „365 Days“, ще изнесе концерт в Пловдив. Събитието е обявено за 5 декември 2026 г. от 20:00 ч. в многофункционалната спортна зала „Колодрум“, като билетите вече са обявени за продажба в системата на Eventim.

Гостуването има специален акцент: България е избрана за начало на европейското музикално турне на Мороне, а Пловдив ще бъде първата спирка в него. Според информацията, публикувана от „Колодрума“, това ще бъде и първият авторски концерт на звездата, позната на милиони зрители като Масимо Торичели от еротичната филмова поредица „365 Days“.

Самият Мороне се обърна към българските си почитатели с енергично послание, в което обеща вечер със смесица от рокендрол, хаус, техно, електро и блус. Той описа предстоящото шоу като „абсолютен огън“ и заяви, че очаква да види феновете си у нас, за да превърне концерта в час и половина музика, пеене и споделена еуфория.

За Микеле Мороне музиката не е странично занимание, появило се след актьорската му популярност. Той развива паралелна кариера като певец и китарист, а дебютният му албум „Dark Room“ излиза през 2020 г. и включва песни като „Hard For Me“, „Watch Me Burn“ и „Feel It“, които допълнително подсилват връзката между образа му в „365 Days“ и неговата музикална идентичност.

Международната му слава идва именно с „365 Days“, полската драма от 2020 г., разпространявана в Netflix, в която партнира на Анна-Мария Шеклуцка. Платформата представя филма като история за обсесивна връзка и го класифицира сред драмите, базирани на книга. Успехът на заглавието доведе до продълженията „365 Days: This Day“ и „The Next 365 Days“, излезли през 2022 г., отново с Мороне в централната мъжка роля.

Българската публика вече има любопитна връзка с италианската звезда. През 2023 г. Мороне беше у нас за снимките на научнофантастичния трилър „Subservience“, в който си партнира с Меган Фокс. Продукцията започва снимки в Nu Boyana Film Studios в София на 7 януари 2023 г., а филмът излиза през 2024 г. с Фокс в ролята на усъвършенстван домашен андроид и Мороне като мъж, който я купува, за да помага на семейството му.

Микеле Мороне участва и във филмовата адаптация „Прислужницата“, в която участват Сидни Суини и Аманда Сайфред, а през 2026 г. Lionsgate обяви продължение на продукцията след успешното ѝ представяне.


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  • 3 Пецата

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  • 4 Феичка

    0 0 Отговор
    Италианските жребци и испанските мачовци са едни от най фалшивите любовници. Обещаващи много, а всъщност минутковци, които въобще не се интересуват от женския оргазъм. Ако не успееш за десетина поклащания, проблема си е твой. Но не пропускат да изискате да говориш какви са тигри, а докато го кажат, и край.

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