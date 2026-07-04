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Дейвид и Виктория Бекъм заляха Том Круз с емоционални пожелания за рождения му ден

Дейвид и Виктория Бекъм заляха Том Круз с емоционални пожелания за рождения му ден

4 Юли, 2026 13:54 731 2

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Холивудският ас е сред най-старите и верни приятели на фамилията

Дейвид и Виктория Бекъм заляха Том Круз с емоционални пожелания за рождения му ден - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската модна икона Виктория Бекъм и футболната легенда Дейвид Бекъм използваха социалните мрежи, за да поздравят публично своя дългогодишен приятел Том Круз, който на 3 юли отпразнува своя 64-ти рожден ден. Публичните честитки идват в момент на изключително силно сближаване между световноизвестните личности, чието приятелство датира от близо две десетилетия.

"Честит рожден ден на най-добрия!", написа Дейвид Бекъм към стари кадри с Том Круз и допълни шеговито: "Пожелавам ти да си починеш днес, но знам, че няма да го направиш.", намеквайки колко работлив е екшън звездата.

През последните месеци холивудският актьор е неизменна част от най-важните лични моменти на семейство Бекъм. Само седмици преди рождения си ден, на 12 юни 2026 г., Круз беше плътно до Дейвид в Лос Анджелис, за да го подкрепи при получаването на неговата звезда под номер 2849 на емблематичната Холивудска алея на славата. По време на церемонията Том Круз изнесе трогателна реч, определяйки пътя на Бекъм като „истинска холивудска история“. От своя страна Дейвид сподели в Instagram колко сюрреалистично е било за него да застане пред „най-голямата филмова звезда на нашето време“, разкривайки и любопитен факт – първата му среща на кино с Виктория е била именно на филма на Круз „Джери Магуайър“.

Приятелството между триото премина през различни етапи през годините, след като Бекъм се преместиха в Лос Анджелис през 2007 г. Въпреки периодичните медийни спекулации за дистанциране, отношенията им днес изглеждат по-стабилни от всякога. Том Круз беше сред звездните гости и на юбилеите на семейството, включително на шумния 50-годишен рожден ден на Виктория, където впечатли присъстващите с танцовите си умения, както и на личните празненства на Дейвид.


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