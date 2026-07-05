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Николета Лозанова и Ники Михайлов отбелязаха 20-та годишнина (СНИМКИ)

Николета Лозанова и Ники Михайлов отбелязаха 20-та годишнина (СНИМКИ)

5 Юли, 2026 10:59 1 463 15

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • годишнина

Двойката тихо отпразнува важната дата с няколко кадъра от любовта им

Николета Лозанова и Ники Михайлов отбелязаха 20-та годишнина (СНИМКИ) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова и Ники Михайлов умилиха мрежата с кратко, но красиво послание за дълбочината на любовта и то за специален повод. Една от първите ни плеймейтки сподели няколко красиви кадъра, с които показа, че с Ники празнуват 20 години от началото на отношенията им, белязани от събирания и раздели, но в крайна сметка завършили заедно с едно дългоочаквано детенце - малката Борислава.

Николета Лозанова сподели в Инстаграм няколко снимки с вратаря, включително и на торта, богато украсена с пресни малини. Към нея тя добави кратко, но въздействащо твърдение: "20 години. Все още сме си ние".

Николета и Ники дълги години бяха сред най-обсъжданите двойки в родния хайлайф. Те се събираха, разделяха, сменяха партньорите си, замесиха Алисия и Валери Божинов в отношенията си, но в крайна сметка отново намериха път един към друг, а днес изглеждат по-щастливи отвсякога.

Освен това, преди две години двамата станаха родители на първото си дете - дъщеричката им Борислава, като пътят да се сдобият с нея не е бил никак лесен, сподели още тогава Николета Лозанова. Въпреки трудностите със зачеването днес те се радват както на любовта си, така и на малката си наследница, а дъщерята на Лозанова от Божинов - Никол, е като родна на Ники Михайлов и той я глези безмерно, хвалила се е неведнъж Николета Лозанова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ммммм

    11 1 Отговор
    Хахаха..20години.парцалчето да не би да е 60

    Коментиран от #4

    11:06 05.07.2026

  • 2 Отношения

    5 2 Отговор
    между отношенията ! Иииии ей на - празник !

    11:11 05.07.2026

  • 3 Нека все така да

    3 10 Отговор
    са щастливи
    Нека още деца да навъдят със късмет

    11:12 05.07.2026

  • 4 Математиката казва друго

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ммммм":

    Николета сключва брак с футболиста Валери Божинов.7 Лозанова и Божинов имат дъщеря, родена на 1 април 2012 г.8 Лозанова има и второ дете – отново момиче, от футболиста Николай Михайлов, родена на 10 март 2024 г.

    11:13 05.07.2026

  • 5 анонимен

    13 1 Отговор
    Тоя не беше ли онзи вратар които никой не го иска защото всеки му вкарва голове. Той да не продава дрога че е забогатял за да задоволява с парцалки тая непоносима лигла. Дали я оправя още Божинката, както се носи градската легенда!!!

    11:19 05.07.2026

  • 6 А къде е Божинката?

    12 0 Отговор
    Нали са тройка.

    Коментиран от #7

    11:25 05.07.2026

  • 7 експерта

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "А къде е Божинката?":

    навсякъде само не и при футбола както беше и преди

    11:32 05.07.2026

  • 8 Мюмю

    5 0 Отговор
    мисля си, че ми е все таз. Отивам си изместя хладилника по близо до кревата в тяхна чест.

    11:43 05.07.2026

  • 9 Айляк

    9 0 Отговор
    И мен ме умилиха, чесну - 20-годишнина под надслов "баджанак до баджанака, майно льо":)

    11:44 05.07.2026

  • 10 Докато харчат милионите от наследството

    10 0 Отговор
    ...на Перуката, ще празнуват , после като свършат парите, гущерови ще си развяват мръсните гащи по медиите, все едно някой ги знае и го е грижа за тия безработни и без--мозъ--чни ...

    11:47 05.07.2026

  • 11 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Нищо се не види у таа тъмница. На задна има ли некви снимки къде е?

    11:49 05.07.2026

  • 12 Нищо ново в България

    4 1 Отговор
    Кифла и кифлю се венчали!

    Коментиран от #14

    11:57 05.07.2026

  • 13 Яааа!

    5 1 Отговор
    Тази имала и лице! Досега винаги си показваше само дебелата трътка!

    12:10 05.07.2026

  • 14 Само че

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нищо ново в България":

    Вече не са в България, а в Италия. Дори и те напуснаха потъващия кораб.

    Коментиран от #15

    12:17 05.07.2026

  • 15 ами,

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Само че":

    Там да си стоят без да ни уведомяват за битието си.

    12:49 05.07.2026