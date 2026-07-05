Николета Лозанова и Ники Михайлов отбелязаха 20-та годишнина (СНИМКИ)

Николета Лозанова и Ники Михайлов умилиха мрежата с кратко, но красиво послание за дълбочината на любовта и то за специален повод. Една от първите ни плеймейтки сподели няколко красиви кадъра, с които показа, че с Ники празнуват 20 години от началото на отношенията им, белязани от събирания и раздели, но в крайна сметка завършили заедно с едно дългоочаквано детенце - малката Борислава.

Николета Лозанова сподели в Инстаграм няколко снимки с вратаря, включително и на торта, богато украсена с пресни малини. Към нея тя добави кратко, но въздействащо твърдение: "20 години. Все още сме си ние".

Николета и Ники дълги години бяха сред най-обсъжданите двойки в родния хайлайф. Те се събираха, разделяха, сменяха партньорите си, замесиха Алисия и Валери Божинов в отношенията си, но в крайна сметка отново намериха път един към друг, а днес изглеждат по-щастливи отвсякога.

Освен това, преди две години двамата станаха родители на първото си дете - дъщеричката им Борислава, като пътят да се сдобият с нея не е бил никак лесен, сподели още тогава Николета Лозанова. Въпреки трудностите със зачеването днес те се радват както на любовта си, така и на малката си наследница, а дъщерята на Лозанова от Божинов - Никол, е като родна на Ники Михайлов и той я глези безмерно, хвалила се е неведнъж Николета Лозанова.