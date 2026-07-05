Николета Лозанова и Ники Михайлов отбелязаха 20-та годишнина (СНИМКИ)

Николета Лозанова и Ники Михайлов умилиха мрежата с кратко, но красиво послание за дълбочината на любовта и то за специален повод. Една от първите ни плеймейтки сподели няколко красиви кадъра, с които показа, че с Ники празнуват 20 години от началото на отношенията им, белязани от събирания и раздели, но в крайна сметка завършили заедно с едно дългоочаквано детенце - малката Борислава.
Николета Лозанова сподели в Инстаграм няколко снимки с вратаря, включително и на торта, богато украсена с пресни малини. Към нея тя добави кратко, но въздействащо твърдение: "20 години. Все още сме си ние".
Николета и Ники дълги години бяха сред най-обсъжданите двойки в родния хайлайф. Те се събираха, разделяха, сменяха партньорите си, замесиха Алисия и Валери Божинов в отношенията си, но в крайна сметка отново намериха път един към друг, а днес изглеждат по-щастливи отвсякога.
Освен това, преди две години двамата станаха родители на първото си дете - дъщеричката им Борислава, като пътят да се сдобият с нея не е бил никак лесен, сподели още тогава Николета Лозанова. Въпреки трудностите със зачеването днес те се радват както на любовта си, така и на малката си наследница, а дъщерята на Лозанова от Божинов - Никол, е като родна на Ники Михайлов и той я глези безмерно, хвалила се е неведнъж Николета Лозанова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ммммм
Коментиран от #4
11:06 05.07.2026
2 Отношения
11:11 05.07.2026
3 Нека все така да
Нека още деца да навъдят със късмет
11:12 05.07.2026
4 Математиката казва друго
До коментар #1 от "Ммммм":Николета сключва брак с футболиста Валери Божинов.7 Лозанова и Божинов имат дъщеря, родена на 1 април 2012 г.8 Лозанова има и второ дете – отново момиче, от футболиста Николай Михайлов, родена на 10 март 2024 г.
11:13 05.07.2026
5 анонимен
11:19 05.07.2026
6 А къде е Божинката?
Коментиран от #7
11:25 05.07.2026
7 експерта
До коментар #6 от "А къде е Божинката?":навсякъде само не и при футбола както беше и преди
11:32 05.07.2026
8 Мюмю
11:43 05.07.2026
9 Айляк
11:44 05.07.2026
10 Докато харчат милионите от наследството
11:47 05.07.2026
11 Пустиня(к)
11:49 05.07.2026
12 Нищо ново в България
Коментиран от #14
11:57 05.07.2026
13 Яааа!
12:10 05.07.2026
14 Само че
До коментар #12 от "Нищо ново в България":Вече не са в България, а в Италия. Дори и те напуснаха потъващия кораб.
Коментиран от #15
12:17 05.07.2026
15 ами,
До коментар #14 от "Само че":Там да си стоят без да ни уведомяват за битието си.
12:49 05.07.2026