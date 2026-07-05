Принц Хари все пак няма да посети Лондон със семейството си

Меган Маркъл, принц Арчи и принцеса Лилибет няма да пътуват с принц Хари до Лондон през следващата седмица, съобщи Reuters, позовавайки се на говорител на херцога на Съсекс. Решението е свързано с продължаващите опасения около сигурността на семейството във Великобритания, след като искане за полицейска защита не е било одобрено. Не се изключва обаче възможността херцогинята на Съсекс и децата да се присъединят към Хари на друг етап от престоя му във Великобритания, включително в Бирмингам.

Според Page Six причината за промяната в плановете вероятно е свързана с оценката на екипа по сигурността на принц Хари и липсата на актуализиран доклад за оценка на рисковете. По информация на изданието подобна оценка е трябвало да бъде извършена през март, но процедурата е била отложена без публично обяснение. Тя би дала по-пълна картина за потенциалните заплахи и рискове пред херцога на Съсекс и семейството му при евентуално пътуване до страната.

41-годишният принц Хари трябва да бъде във Великобритания за серия от благотворителни ангажименти и събития, свързани с подготовката за Invictus Games 2027. Игрите ще се проведат в Бирмингам от 10 до 17 юли 2027 г. и според официалния сайт на събитието ще съберат около 550 ранени, заболели и пострадали военнослужещи и ветерани от 25 държави, които ще участват в 12 адаптирани спорта.

Очакваното пътуване предизвика интерес, тъй като принц Хари и Меган не са водили децата си във Великобритания от 2022 г. насам. Според People херцогът отдавна е изразявал желание Арчи и Лилибет да поддържат връзка с британските си корени, но въпросът за сигурността остава основна пречка. Изданието посочва, че дори предложено настаняване в кралски имот не решава напълно проблема, тъй като защитата не би покривала движението на семейството извън конкретната резиденция.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се оттеглиха от задълженията си като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се установиха в Монтесито, Калифорния. Това решение доведе до сериозно напрежение в отношенията им с останалите членове на фамилията. Последната публично известна среща между принц Хари и принц Уилям беше през 2022 г. по време на погребението на кралица Елизабет II.

Новината за евентуалното отсъствие на Меган, Арчи и Лилибет поставя под въпрос и възможността за семейна среща с крал Чарлз III. Според Reuters пътуването е породило надежди за евентуален контакт между монарха и внуците му, но промяната в плановете намалява вероятността това да се случи в Лондон.

Паралелно с това американски медии съобщиха, че принцесата на Уелс Катрин е насърчавала съпруга си принц Уилям да обмисли среща с брат си, Меган и децата им по време на планираното посещение. Според Us Weekly Уилям към момента не планира такава среща, макар източници на изданието да не изключват промяна. Същите източници твърдят, че Катрин има интерес да види Арчи и Лилибет, тъй като възможностите за подобен контакт досега са били ограничени.

Отношенията между двамата братя остават една от най-наблюдаваните теми около британското кралско семейство. Според цитирани от Page Six източници крал Чарлз гледа с оптимизъм на всяка възможност за постепенно възстановяване на комуникацията между Хари и Уилям, но към момента няма потвърден план за подобна среща.