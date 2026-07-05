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Принц Уилям и Кейт Мидълтън се срещнали тайно с Тейлър Суифт и Травис Келси преди сватбата им (ВИДЕО)

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се срещнали тайно с Тейлър Суифт и Травис Келси преди сватбата им (ВИДЕО)

5 Юли, 2026 12:40 534 5

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Срещата между двете двойки се е състояла още през май

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се срещнали тайно с Тейлър Суифт и Травис Келси преди сватбата им (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, не присъстваха на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, но са се срещнали с двойката преди церемонията, съобщи Page Six, позовавайки се на информация на People. Според изданието частната среща вероятно се е състояла през май, когато 36-годишната певица и 36-годишният играч от NFL са били в Лондон.

Срещата се смята за първата между Катрин и Тейлър Суифт, както и между принцесата на Уелс и Травис Келси. От страна на двореца не е последвал официален коментар по информацията, а представители на Уилям и Катрин не са отговорили на запитване на Page Six.

Младоженецът Травис Келси намекна за контакта по време на изненадващ епизод на подкаста „New Heights“, в който гост беше принцът на Уелс. Спортистът отбеляза, че двамата са се виждали „не много отдавна“, като спомена разговори за футболния клуб „Астън Вила“ и предстоящото Световно първенство. Допълнителни подробности за самата среща не бяха разкрити.

Връзката между принц Уилям и Тейлър Суифт не е нова. Двамата се срещат още през 2013 г. на благотворителната гала Winter Whites в двореца Кенсингтън, където заедно с Джон Бон Джоуви излизат на сцената в култов момент. През юни 2024 г. принцът на Уелс отново се срещна със Суифт зад кулисите на нейното турне Eras Tour в Лондон, този път заедно с децата си принц Джордж и принцеса Шарлот.

На същия концерт през 2024 г. Травис Келси също се запозна с престолонаследника и децата му. В по-късен епизод на „New Heights“ той разказа, че с брат си Джейсън Келси са били видимо притеснени преди срещата с членове на британското кралско семейство и не били сигурни какъв е правилният етикет. В последния епизод с участието на Уилям темата отново беше спомената, като Травис я описа като един от най-запомнящите се моменти за него.

Според People Уилям и Катрин не са били сред гостите на звездната сватба в Madison Square Garden, въпреки по-ранните спекулации, че може да се появят. Те се засилиха след радио интервю през май, в което принц Уилям отговори с „без коментар“ на въпрос дали е получил покана за събитието, а след това добави, че се надява „може би да има покана“.

Сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси се състоя на 3 юли 2026 г. в Madison Square Garden в Ню Йорк и привлече значително международно внимание. Според Business Insider церемонията е била сред най-мащабните звездни събития на годината, с около 1000 гости и силно засилени мерки за сигурност.

The Guardian съобщи, че Тейлър Суифт е носила булчинска рокля Dior Haute Couture, създадена от Джонатан Андерсън, а обувките на двамата младоженци са били изработени от Christian Louboutin. Певицата е допълнила визията си с бижута Cartier.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Клип има ли от срещата или направо да търся в П.о.р.н.хъб?

    Коментиран от #2

    12:42 05.07.2026

  • 2 Симо Ментата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Клип от генгбенга има, ама е само за рептили със синя кръв

    12:43 05.07.2026

  • 3 Тик- Ток

    4 0 Отговор
    Сатанистите са изяли едно дете заедно

    12:47 05.07.2026

  • 4 Събино ма,

    4 0 Отговор
    Може ли поне 1/2 час без повтарящи се "новини" за краслки рептили, идиоти тръмповски и наркомани зеленски?!

    Коментиран от #5

    12:51 05.07.2026

  • 5 Тик- Ток

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Събино ма,":

    Не може,безделниците тука трябва да драскат коменти и да върви рекламата ,щото иначе глад

    12:54 05.07.2026