Гаджето на Круз Бекъм показа белег от операция на гръбнака с топлес СНИМКА

Джаки Апостел, гаджето на Круз Бекъм, публикува снимка с гол гръб, за да отбележи две години от сериозна операция на гръбначния стълб. 30-годишната бразилска авторка на песни страда от сколиоза, състояние, при което гръбначният стълб се изкривява и усуква, и е преминала през хирургична интервенция за стабилизирането му, съобщава Daily Mail.

В публикация в Instagram Апостел позира с гръб към камерата и показва дългия белег от операцията. Към снимката тя написа: „Белезите ви са секси.“ Музикантката е облечена с дънки с висока талия на Good American, а косата ѝ е прибрана в кок.

„Преди две години на този ден ми направиха пълна спинална фузия. Никога не съм се чувствала по-добре и ми остана сладък белег. Просто малко износване“, написа тя към публикацията си.

Спиналната фузия, известна още като спондилодеза, е хирургична процедура, при която два или повече прешлена се свързват, за да се намали болката, да се коригира деформация или да се повиши стабилността на гръбначния стълб. По време на операцията хирургът поставя костен присадък между прешлените, за да ограничи прекомерното движение. Присадъкът може да бъде взет от тялото на пациента, от донор или да бъде синтетичен материал. В някои случаи се използват винтове и метални пръти за допълнително укрепване.

Миналата година Апостел подробно разказа за операцията и възстановяването си, като благодари на Круз Бекъм и близките си за подкрепата в периода след интервенцията. Тогава тя сподели, че първите две седмици след операцията са били изключително тежки, но мотивацията ѝ е била желанието да се върне в студиото възможно най-бързо.

„Бях решена да се върна в студиото не по-късно от месец след операцията. След 25 дни вече бяхме обратно“, написа тя в предишна публикация.

Джакипризна, че възстановяването е било трудно не само физически, но и психически. По думите ѝ най-голямото предизвикателство е било усещането за тревожност и страх, засилено от медикаментите и несигурността дали ще може да бъде толкова активна и продуктивна, както преди.

Тя сподели още, че след операцията е трябвало отново да се учи да ходи. Година по-късно, по думите ѝ, в повечето дни почти забравяла през какво е преминала, макар че тялото ѝ все още има ограничения. Апостел отбеляза, че някои движения, като обуването или излизането от автомобил, продължават да изглеждат неловко, а дългите вечери на високи токчета вече не са толкова лесни.

В предишната си публикация тя посъветва хората, които преминават през подобни медицински изпитания, да бъдат заобиколени от близки, реална подкрепа и приятелство. Според нея именно присъствието на хора, които се интересуват и помагат, може да има решаващо значение в период на физическа и емоционална слабост.

Спиналната фузия се прилага при различни състояния, включително сколиоза, нестабилност на гръбначния стълб, спондилолистеза, фрактури, тумори и силна болка в гърба, която не се повлиява от други лечения. В британската здравна система NHS подобна операция се финансира само при пациенти, които отговарят на определени медицински критерии.