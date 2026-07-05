Бионсе изненада феновете си с нова песен след 2-годишна пауза

Бионсе издаде изненадващо новата песен „Morning Dew (Donk)“ по време на празничния уикенд за Деня на независимостта в САЩ. Това е първият ѝ нов музикален материал от две години насам и първото ѝ издание след албума „Cowboy Carter“ от 2024 г.

Песента е написана от Бионсе заедно с Фарел Уилямс, The-Dream и Дариус Диксън, а продукцията е дело на Бионсе и Фарел Уилямс. Сингълът поставя началото на 60-дневно отброяване до преиздаването на „B’Day“, втория студиен албум на певицата, който излиза на 4 септември 2006 г. и тази година отбелязва 20 години. Новата песен ще бъде включена в юбилейното издание на албума.

Изданието е придружено от черно-бяло видео с текста на песента и архивни кадри, заснети от фотографа Клиф Уотс, работил с Бионсе и около нейна емблематична фотосесия за Sports Illustrated. Официалната обложка към „Morning Dew (Donk)“ показва певицата на пясъка в плажна визия, в стилистика, която препраща към визуалния език на ерата „B’Day“.

Заглавието „Donk“ е познато на дългогодишните ѝ фенове. Според People песента е свързвана с неиздаван материал от периода около едноименния албум „Beyoncé“ от 2013 г., а впоследствие придобива популярност онлайн след изтичане в интернет и разпространение в социалните мрежи. The Guardian отбелязва, че около песен със същото име е имало спекулации още през 2014 г., когато е била регистрирана в ASCAP.

Реакцията на почитателите беше незабавна, като в социалните мрежи появата на „Morning Dew (Donk)“ беше посрещната като знак за нова активна фаза в кариерата на Бионсе. Част от феновете свързаха изненадващото издание с очакванията за юбилейната версия на „B’Day“, албумът, който включва хитове като „Déjà Vu“, „Irreplaceable“ и „Ring the Alarm“ и дебютира под номер 1 в Billboard 200.

Бионсе остава най-награждаваният артист в историята на наградите „Грами“ с 35 отличия и 99 номинации. През 2025 г. „Cowboy Carter“ ѝ донесе и дългоочакваната награда за албум на годината, а по-късно същата година тя спечели и първата си награда „Еми“ за костюмите в специалното шоу „Beyoncé Bowl“ на Netflix.