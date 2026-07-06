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Продължението на сватбата на века: Скритите детайли за Тейлър и Травис

Продължението на сватбата на века: Скритите детайли за Тейлър и Травис

6 Юли, 2026 08:44 925 7

  • тейлър суифт-
  • травис келси-
  • сватба

Персонализирани дантелени кърпички с монограм „T&T“ и цитат от хита на Суифт „Blank Space“

Продължението на сватбата на века: Скритите детайли за Тейлър и Травис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След като Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак на пищна, но строго охранявана церемония в Медисън Скуеър Гардън, в последните часове социалните мрежи бяха залети от първите реални детайли, споделени от гостите.

Кънтри звездата Марен Морис разкри в Instagram елегантните сувенири от събитието – персонализирани дантелени кърпички с монограм „T&T“ и цитат от хита на Суифт „Blank Space“ („So it’s gonna be forever...“).

Продължението на сватбата на века: Скритите детайли за Тейлър и Травис

Оказа се, че Травис Келси е настоял точно за този детайл, тъй като това е любимата му нейна песен.

Междувременно, грандиозното събитие в Ню Йорк буквално „опразни“ традиционното празнично уикенд парти на богатите и известните в Хамптънс, организирано от милиардера Майкъл Рубин. За да не кара звездите да избират, Рубин изтегли своето прочуто „Бяло парти“ на 1 юли, тъй якто почти целият А-лист на Холивуд се премести в Манхатън за двата дни на сватбените тържества на Суифт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    12 0 Отговор
    Сватбата на века?
    Простотиите на медиите край нямат.

    08:49 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мучо

    5 0 Отговор
    техният бюджет вероятно е с дефицит 3 %....

    08:51 06.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Какво точно не му е наред на коментара да попитам пак?!
    Скрийншот и в шкафчето - ще обяснявате на СЕМ или в съда!

    08:51 06.07.2026

  • 5 Новичок

    7 0 Отговор
    Как е минала брачната нощ,и в детайли ако може авторката да разкрие. Пфу...

    08:58 06.07.2026

  • 6 Хейт

    6 0 Отговор
    Беше ми готино да чета коментарите на американците вчера за сватбата. Повечето чакаха развода след 2 години (ако издържат и толкоз). Един каза, че Тейлър е 35-годишна жена с мозък на 14-годишна и такава е и сватбата й. Друг се изцепи, че само семейство Обама го карат да повръща повече от Тейлър. Изобщо смях :)

    09:11 06.07.2026

  • 7 хаха

    4 0 Отговор
    Странно как феминистка върл еколог и социалист на думи прави огромна сватба като на милиардерите, които бори и иска да унищожи, затваря Ню Йорк, обгражда се с огромна охрана, осигурява куп климатици за събитието, докато поради липса на ток ескалаторите на метрото в града са спрени, подписва предбрачно споразумение мъжът й да не дели с нея нищо... Няма лошо, но тя прави точно обратното на пропагандираното.
    Ей за тия неща най-много й се нервят в мрежата и я коментират- колко е двулична цялата тази история. За нейните пари и кеф идеалите й не ваган грам.

    09:22 06.07.2026