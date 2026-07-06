Продължението на сватбата на века: Скритите детайли за Тейлър и Травис

След като Тейлър Суифт и Травис Келси сключиха брак на пищна, но строго охранявана церемония в Медисън Скуеър Гардън, в последните часове социалните мрежи бяха залети от първите реални детайли, споделени от гостите.
Кънтри звездата Марен Морис разкри в Instagram елегантните сувенири от събитието – персонализирани дантелени кърпички с монограм „T&T“ и цитат от хита на Суифт „Blank Space“ („So it’s gonna be forever...“).
Оказа се, че Травис Келси е настоял точно за този детайл, тъй като това е любимата му нейна песен.
Междувременно, грандиозното събитие в Ню Йорк буквално „опразни“ традиционното празнично уикенд парти на богатите и известните в Хамптънс, организирано от милиардера Майкъл Рубин. За да не кара звездите да избират, Рубин изтегли своето прочуто „Бяло парти“ на 1 юли, тъй якто почти целият А-лист на Холивуд се премести в Манхатън за двата дни на сватбените тържества на Суифт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айляк
Простотиите на медиите край нямат.
08:49 06.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мучо
08:51 06.07.2026
4 ДрайвингПлежър
Скрийншот и в шкафчето - ще обяснявате на СЕМ или в съда!
08:51 06.07.2026
5 Новичок
08:58 06.07.2026
6 Хейт
09:11 06.07.2026
7 хаха
Ей за тия неща най-много й се нервят в мрежата и я коментират- колко е двулична цялата тази история. За нейните пари и кеф идеалите й не ваган грам.
09:22 06.07.2026