Мик Джагър призна, че използва речник за рими

Вокалистът на легендарната рок група The Rolling Stones, Мик Джагър, сподели интересни подробности около своя творчески процес при създаването на песни. Рок иконата чистосърдечно призна, че през годините е използвал класически речник за рими, за да намира вдъхновение и правилни думи за текстовете си, пише The Times.
Въпреки това, Джагър постави ясна граница между традиционните помощни средства и съвременните технологии. Музикантът категорично отбеляза, че не използва изкуствен интелект (ИИ) за писане на песни. В скорошно интервю той сподели опит от миналото, когато групата е експериментирала с технологията, за да избере заглавие за албума си Hackney Diamonds (2023 г.).
Резултатите тогава са били незадоволителни и софтуерът е предложил „пълни глупости“, което е отказало фронтмена от по-нататъшна работа с генеративни платформи в текстописането. Изказването му подчертава, че макар артистите от неговия ранг да се възползват от езикови инструменти за разширяване на речника, истинското творчество остава изцяло човешко дело.
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1 хаберих
09:45 06.07.2026