Мик Джагър призна, че използва речник за рими

Овен

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Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Вътрешното спокойствие ще бъде Вашият най-ценен съюзник през този ден. Ще успявате да улавяте важни детайли и да разбирате по-добре мотивите на околните. Някоя идея или разговор може да Ви подскаже решение на въпрос, който дълго е чакал своя момент. Вечерта носи повече увереност, вдъхновение и положителна нагласа към бъдещето.

Водолей (21.01 - 19.02) Оригиналните идеи ще намират по-лесно подкрепа и разбиране от околните. Възможно е да се появи възможност за ново начинание или интересен проект. Добре е да останете отворени към предложения, които първоначално изглеждат необичайни. В края на деня ще почувствате прилив на ентусиазъм и увереност.

Козирог (23.12 - 20.01) Постепенно ще започнете да виждате резултатите от усилията, които сте полагали през последните седмици. Практичен подход към текущите задачи ще Ви помогне да избегнете излишни усложнения. Не позволявайте на временни забавяния да променят увереността Ви. Вечерта носи усещане за стабилност и удовлетворение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Нови идеи ще разпалят въображението Ви и ще Ви накарат да погледнете по-смело към бъдещето. Възможно е да чуете предложение, което заслужава по-задълбочено обмисляне. Подходящо е да споделяте плановете си само с хора, на които имате доверие. Вечерта е благоприятна за вдъхновение, творчество и приятни срещи.

Скорпион (24.10 - 22.11) По-дълбокото разбиране на една ситуация ще Ви помогне да вземете правилното решение. Някои събития ще се подреждат естествено, без да е необходимо да ги ускорявате. Полезно е да се доверите на натрупания си опит и наблюдателност. Вечерта Ви носи допълнителна мотивация и желание да действате по-уверено.

Везни (24.09 - 23.10) Важна роля ще играят отношенията с хората около Вас и способността да намирате общ език. Ще разполагате с добри възможности за изглаждане на стари недоразумения. Проявете търпение към различните гледни точки и ще постигнете повече. Вечерните часове носят приятни емоции и чувство за близост.

Дева (24.08 - 23.09) Подреденото мислене ще Ви помогне да внесете яснота в ситуация, която е изглеждала объркваща. Някои разговори могат да се окажат по-полезни, отколкото сте предполагали. Не се колебайте да преразгледате стари идеи, ако виждате потенциал в тях. Вечерта е подходяща за спокойно планиране на следващите стъпки.

Лъв (24.07 - 23.08) Желанието да разширите хоризонтите си ще Ви мотивира да търсите нови възможности. Възможно е да получите интересна идея, която да заслужава по-сериозно развитие. Подходящ момент е да съчетаете смелостта си с внимателно планиране. Краят на деня създава условия за вдъхновение и добро настроение.

Рак (22.06 - 23.07) В центъра на вниманието ще бъдат теми, свързани със сигурността и личния комфорт. Ще успявате по-лесно да намирате точните думи и да изграждате разбирателство с околните. Полезно е да се вслушвате в интуитивните си усещания, особено при важни решения. Вечерта носи повече оптимизъм и увереност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Интересът към нова информация ще бъде особено силен и ще Ви насочи към полезни контакти. Стар въпрос може да получи отговор именно чрез неочакван разговор или среща. Бъдете внимателни към детайлите, но не позволявайте на дреболии да Ви разсейват. Вечерните часове са благоприятни за общуване и приятни новини.

Телец (21.04 - 21.05) Усещането за стабилност ще Ви помогне да подхождате спокойно към всяка ситуация. Възможно е да намерите практично решение на тема, която напоследък е пораждала колебания. Не подценявайте значението на един откровен разговор с близък човек. Към края на деня ще се почувствате по-уверени в бъдещите си планове.