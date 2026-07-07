Сръбският президент Александър Вучич цитира думите на DARA за пътищата в западната ни съседка

Сръбският президент Александър Вучич похвали колко хубави са пътищата в западната ни съседка, като цитира думи на българската певица DARA, пише hotarena.net.
„Видяхте онова момиче от България, DARA, която спечели „Евровизия“, да хвали пътищата в Сърбия. Тя каза: „Когато вляза в Сърбия, съм спасена“. Когато влизате в страната ни от държавите от Европейския съюз, влизате в по много по-добри пътища. Както от посока Хърватия, така и от посока България. Разликата в качеството на магистралите е несравнима“, заяви Вучич, правейки проверка на строителните дейности по високоскоростния път IV Бачки брег – Сръбска Църня.
Вучич посочи, че всяка година държавата отделя значителни средства, за да поддържа магистралите в добро състояние. „Ние ги поддържаме. Харчим около 500 милиона евро годишно за поддръжка. Знаете ли колко пари са това? Карах по участък от магистралата и той буквално приличаше на писта“, допълни сръбският президент.
Победителката в последното издание на „Евровизия“ напоследък има засилено присъствие в обществения живот в Сърбия. Появи се видео, на което жена от западната ни съседка пее и танцува на хита „Бангаранга“.
Сръбският създател на съдържание Желко Маленович, който може да се похвали с хиляди последователи в социалните мрежи, е заснел клипа. Той засне баба си, а DARA с радост коментира случващото се, пише "България Днес'.
„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля те“, обръща се певицата към бабата.
А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
09:46 07.07.2026
2 МПС
Коментиран от #6
09:47 07.07.2026
3 Последния Софиянец
09:48 07.07.2026
4 така така
Коментиран от #22, #25
09:48 07.07.2026
5 честен ционист
Коментиран от #12
09:49 07.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "МПС":Щото Вучич е диктатор.Диктува им.хи хи хи
09:49 07.07.2026
7 Тома
09:52 07.07.2026
8 Ако таз безДара
09:52 07.07.2026
9 Дгйкл
Коментиран от #10, #16
09:53 07.07.2026
10 Евроджендър
До коментар #9 от "Дгйкл":Тук няма какво да таксуваш, защото пътища няма
09:55 07.07.2026
11 Гастарбайтеро
09:56 07.07.2026
12 Има човек, има проблем
До коментар #5 от "честен ционист":Накрая Русия ще дойде при този, който не иска да емигрира там
09:57 07.07.2026
13 Леле - леле ! 🤔
10:01 07.07.2026
14 смях в залата
Коментиран от #17, #19, #23
10:03 07.07.2026
15 Пилотът Гошу
10:04 07.07.2026
16 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "Дгйкл":Е какво се жалваш? У нас таксите са не само за магистрали, а в момента на излизане от населено място ти трябва винетка. Само че там таксите очевадно се наливат в инфраструктура, а нашите никой не знае къде отиват… Ааа някакви икони за милиони бяха купили, с тях борят войната по пътищата….
Не си криви душата, сърбите след война и бомбардировки преди 25 години вършат по-читаво доста от нещата, отколкото ние след 35 години демокраДция… Даже едни и същи фирми тук и там вършат една и съща дейност с коренно различни резултати….
10:09 07.07.2026
17 Българин
До коментар #14 от "смях в залата":В Австрия винетката е 174 евро, а само безплатните тунели са с по-голяма дължина от магистралите в България. За качеството им, няма да говорим.
10:11 07.07.2026
18 Браво на сърбите
10:20 07.07.2026
19 Сърбия не е член на ЕС
До коментар #14 от "смях в залата":В България бяха налети десетки милиарди, ако не стотитци милиард евра от присъединителните фондове на ЕС точно за цялостен ремонт на пътната мрежа.
Виж какви са пътищата в Унгария и Полша благодарение на тези фондове.
Трябва да се направи пълно разследване в годините и да се види къде точно отидоха тези пари.
Коментиран от #21
10:22 07.07.2026
20 ми да
10:24 07.07.2026
21 То е ясно
До коментар #19 от "Сърбия не е член на ЕС":🐷🐷🐷🐷🐷🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃
10:24 07.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бог
До коментар #14 от "смях в залата":ще те накаже за хлевоустие и слугинаж на дявола......!
10:27 07.07.2026
24 Лопата Орешник
10:28 07.07.2026
25 урсулешки изтривалки
До коментар #4 от "така така":Пък хич ни не требат
10:28 07.07.2026
26 Ейййй
Голям смях, голям, голям смях!!
10:33 07.07.2026
27 Горан
1. В Сърбия НЯМА винетки. Можеш да ползваш безплатно цялата пътна мрежа без една магистрала (Ниш - Белград) и нейните разклонения.
2. Магистралата Ниш - Белград струва 10 евро. Но тази магистрала има алтернатива - безплатни пътища с добро качество.
3. В Сърбия също има много ПТП с жертви, въпреки добрите пътища, но това е свързано с темперамента на нашите западни съседи. Не с пътищата.
10:37 07.07.2026
28 Така требе
И нашите пътища пада оправят.
Коментиран от #30
10:39 07.07.2026
29 В " бедна" Швейцария
Цена за
1. един ден 4.09 евро х 365 дни =1493 евро
2. една седмица 7. 67 евро х 52 седм. = 399евро
3. един месец 15.34евро х 12 м =184 евро
4. за тримес. 27.61х 4 евро = 110 евро
5. едногодишна 49.60 евро.
Не става ли пределно ясно защо е тази разбивка на ценните на винетките по разбитите пътища на България. И не се сърдете на момичето, че е било откровено и е казало, че когато влезе в Сърбия се чувства спасено.
10:49 07.07.2026
30 Не!
До коментар #28 от "Така требе":Требе да се веете по стълбовете!
10:50 07.07.2026