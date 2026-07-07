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Сръбският президент Александър Вучич цитира думите на DARA за пътищата в западната ни съседка

Сръбският президент Александър Вучич цитира думите на DARA за пътищата в западната ни съседка

7 Юли, 2026 09:44 1 948 30

  • dara-
  • дара-
  • александър вучич-
  • сърбия-
  • пътища

„Видяхте онова момиче от България, DARA, която спечели „Евровизия“, да хвали пътищата в Сърбия. Тя каза: „Когато вляза в Сърбия, съм спасена."

Сръбският президент Александър Вучич цитира думите на DARA за пътищата в западната ни съседка - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич похвали колко хубави са пътищата в западната ни съседка, като цитира думи на българската певица DARA, пише hotarena.net.

„Видяхте онова момиче от България, DARA, която спечели „Евровизия“, да хвали пътищата в Сърбия. Тя каза: „Когато вляза в Сърбия, съм спасена“. Когато влизате в страната ни от държавите от Европейския съюз, влизате в по много по-добри пътища. Както от посока Хърватия, така и от посока България. Разликата в качеството на магистралите е несравнима“, заяви Вучич, правейки проверка на строителните дейности по високоскоростния път IV Бачки брег – Сръбска Църня.

Вучич посочи, че всяка година държавата отделя значителни средства, за да поддържа магистралите в добро състояние. „Ние ги поддържаме. Харчим около 500 милиона евро годишно за поддръжка. Знаете ли колко пари са това? Карах по участък от магистралата и той буквално приличаше на писта“, допълни сръбският президент.

Победителката в последното издание на „Евровизия“ напоследък има засилено присъствие в обществения живот в Сърбия. Появи се видео, на което жена от западната ни съседка пее и танцува на хита „Бангаранга“.

Сръбският създател на съдържание Желко Маленович, който може да се похвали с хиляди последователи в социалните мрежи, е заснел клипа. Той засне баба си, а DARA с радост коментира случващото се, пише "България Днес'.

„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля те“, обръща се певицата към бабата.

А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    15 4 Отговор
    Сега Сашо трябва да плати на Дарето пари за безплатната реклама.

    09:46 07.07.2026

  • 2 МПС

    27 1 Отговор
    Магастрилата след Калотина е строена от Трейс и няма нищо общо като качество с пътищата построени от нея в България, как става така?

    Коментиран от #6

    09:47 07.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    31 1 Отговор
    Е как така имат хубави пътища без европейски програми?

    09:48 07.07.2026

  • 4 така така

    1 24 Отговор
    Да си я прибира там! Сръбски подметки не ни трябват тук.

    Коментиран от #22, #25

    09:48 07.07.2026

  • 5 честен ционист

    12 7 Отговор
    Дара накрая ще имигрира в Русия като всеки нормален човек.

    Коментиран от #12

    09:49 07.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "МПС":

    Щото Вучич е диктатор.Диктува им.хи хи хи

    09:49 07.07.2026

  • 7 Тома

    24 0 Отговор
    Ами ще ги хвали след като сърбите вложиха пари в магистралите.Те нямаха чекмедже

    09:52 07.07.2026

  • 8 Ако таз безДара

    3 11 Отговор
    Е мерилката за ценности, да плюем на всичко!

    09:52 07.07.2026

  • 9 Дгйкл

    2 10 Отговор
    Какви са таксите за пътища тук и там?

    Коментиран от #10, #16

    09:53 07.07.2026

  • 10 Евроджендър

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дгйкл":

    Тук няма какво да таксуваш, защото пътища няма

    09:55 07.07.2026

  • 11 Гастарбайтеро

    0 1 Отговор
    Я я, затова се реди 6 часа на граници, да бъде спасен мерджана

    09:56 07.07.2026

  • 12 Има човек, има проблем

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Накрая Русия ще дойде при този, който не иска да емигрира там

    09:57 07.07.2026

  • 13 Леле - леле ! 🤔

    8 1 Отговор
    Сърбия била спасението . Ако е България опитате да пътувате извън магистралите , по междуселските ни пътища , никой не може да ви спаси .

    10:01 07.07.2026

  • 14 смях в залата

    3 16 Отговор
    Тук е с винетка 4,13евро за месец. Там магистралите са платени и е много по скъпо. Ако тук сложат същите такси ще пропищите. С такси е в Гърция ,Турция. За ниска цена няма как да имаш качество

    Коментиран от #17, #19, #23

    10:03 07.07.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    14 0 Отговор
    Е да благодари на китайците. Но в интерес на истината има и строени от същите, които строят у нас, но там явно не им крадат от бюджета 80%…

    10:04 07.07.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дгйкл":

    Е какво се жалваш? У нас таксите са не само за магистрали, а в момента на излизане от населено място ти трябва винетка. Само че там таксите очевадно се наливат в инфраструктура, а нашите никой не знае къде отиват… Ааа някакви икони за милиони бяха купили, с тях борят войната по пътищата….
    Не си криви душата, сърбите след война и бомбардировки преди 25 години вършат по-читаво доста от нещата, отколкото ние след 35 години демокраДция… Даже едни и същи фирми тук и там вършат една и съща дейност с коренно различни резултати….

    10:09 07.07.2026

  • 17 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    В Австрия винетката е 174 евро, а само безплатните тунели са с по-голяма дължина от магистралите в България. За качеството им, няма да говорим.

    10:11 07.07.2026

  • 18 Браво на сърбите

    6 3 Отговор
    Живеят си чудесно без тъпите урсуляци да им налагат правила и директиви.Изобщо не им трябва г.....ейсъюз!

    10:20 07.07.2026

  • 19 Сърбия не е член на ЕС

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    В България бяха налети десетки милиарди, ако не стотитци милиард евра от присъединителните фондове на ЕС точно за цялостен ремонт на пътната мрежа.
    Виж какви са пътищата в Унгария и Полша благодарение на тези фондове.
    Трябва да се направи пълно разследване в годините и да се види къде точно отидоха тези пари.

    Коментиран от #21

    10:22 07.07.2026

  • 20 ми да

    1 8 Отговор
    Дара блеснала с клишета, дрънкани от всеки втори сельо. Дори тези които не са били в Сърбия.

    10:24 07.07.2026

  • 21 То е ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сърбия не е член на ЕС":

    🐷🐷🐷🐷🐷🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃

    10:24 07.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бог

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    ще те накаже за хлевоустие и слугинаж на дявола......!

    10:27 07.07.2026

  • 24 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Няма спор, че при сърбите таксите са солени! Удовлетворението идва от това , че виждат за какво си плащат!! Може да се абсолютно сигурни, че и най скъпите такси в света да сложим у нас , освен да натъпчем още чекмеджето, друг ефект няма да има! Освен това, логиката повелява да създадеш услугата качествено и тогава да искаш високата цена за нея, а не да брулиш всички за вълнообразната магистрала и хората да чакат след това да се оправят нещата!

    10:28 07.07.2026

  • 25 урсулешки изтривалки

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "така така":

    Пък хич ни не требат

    10:28 07.07.2026

  • 26 Ейййй

    2 2 Отговор
    Дара вече я цитират президентите, днес Вучич, утре Тръмп!

    Голям смях, голям, голям смях!!

    10:33 07.07.2026

  • 27 Горан

    4 1 Отговор
    Заблуждение е, че таксите при сърбите са високи. Нека да видим:
    1. В Сърбия НЯМА винетки. Можеш да ползваш безплатно цялата пътна мрежа без една магистрала (Ниш - Белград) и нейните разклонения.
    2. Магистралата Ниш - Белград струва 10 евро. Но тази магистрала има алтернатива - безплатни пътища с добро качество.
    3. В Сърбия също има много ПТП с жертви, въпреки добрите пътища, но това е свързано с темперамента на нашите западни съседи. Не с пътищата.

    10:37 07.07.2026

  • 28 Така требе

    0 3 Отговор
    Частни пътища в БГ с високи такси
    И нашите пътища пада оправят.

    Коментиран от #30

    10:39 07.07.2026

  • 29 В " бедна" Швейцария

    0 0 Отговор
    със " зле " поддържани пътища се предлагат само едногодишни винетки срещу 40 шв.фр./ 42 евро / , срещу 49.60 евро в България за същия период.За сметка на това в България има " улеснение" като се прави разбивка на периодите както следва:
    Цена за
    1. един ден 4.09 евро х 365 дни =1493 евро
    2. една седмица 7. 67 евро х 52 седм. = 399евро
    3. един месец 15.34евро х 12 м =184 евро
    4. за тримес. 27.61х 4 евро = 110 евро
    5. едногодишна 49.60 евро.

    Не става ли пределно ясно защо е тази разбивка на ценните на винетките по разбитите пътища на България. И не се сърдете на момичето, че е било откровено и е казало, че когато влезе в Сърбия се чувства спасено.

    10:49 07.07.2026

  • 30 Не!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Така требе":

    Требе да се веете по стълбовете!

    10:50 07.07.2026