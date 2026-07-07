Ерос Рамацоти омъжи дъщеря си с пищна тридневна сватба и частен концерт (СНИМКИ)

Дъщерята на Ерос Рамацоти Аурора Рамацоти и дългогодишният ѝ партньор Гофредо Черца сключиха брак в Сицилия, превръщайки церемонията в едно от най-обсъжданите звездни събития на италианското лято. Основната сватбена церемония се състоя на 4 юли 2026 г. в Castello Xirumi Serravalle край Лентини, в провинция Сиракуза, след като ден по-рано двойката подписа граждански брак в Милитело ин Вал ди Катания.

Избраното място не беше случайно. Castello Xirumi Serravalle е историческа резиденция от XVI век, свързвана с благородническата фамилия Грималди ди Серавале, разположена сред цитрусови градини и средиземноморски пейзаж. Италиански медии описаха сватбата като строго охранявано събитие с ограничен достъп, организирано като тридневен празник за около 200 гости.

Празненствата започнаха още на 3 юли, когато Аурора и Гофредо пристигнаха в Милитело ин Вал ди Катания за гражданската част от брака. До младоженците бяха майките им Мишел Хунцикер и Франческа Романа Малато, а малкото сицилианско градче посрещна семейството с видим интерес. Според Sky TG24 след формалната церемония двойката и гостите се отправят към Castello Xirumi Serravalle, където продължава сватбеният уикенд.

Големият сватбен ден беше на 4 юли. По информация на Vanity Fair Италия гостите са били посрещнати с welcome drink в замъка около 18:00 ч., след което е последвала церемонията. Вечерята е била планирана за 20:30 ч., а късното парти е започнало около 23:00 ч. и е продължило до след полунощ.

Един от най-очакваните моменти беше участието на Ерос Рамацоти. Италианската преса още преди сватбата съобщи, че певецът ще изнесе частен концерт за дъщеря си и гостите. Особено символично място в очакванията на публиката имаше баладата „L’Aurora“, която Ерос посвещава на дъщеря си през 1996 г. и която остава една от най-личните песни в репертоара му.

Аурора Рамацоти и Гофредо Черца са заедно от години и имат син, Чезаре Аугусто, роден през 2023 г. Именно това превърна церемонията не само в светско събитие, но и в публично отбелязване на връзка, която италианските медии следят отдавна, още от първите им появи като двойка.

Аурора, която е добре позната в Италия като телевизионна личност, инфлуенсър и дъщеря на две от най-разпознаваемите лица в европейския шоубизнес, до голяма степен израсна пред очите на публиката. Майка ѝ Мишел Хунцикер е сред най-популярните телевизионни водещи в Италия, Германия и Швейцария, а Ерос Рамацоти остава един от най-успешните италиански изпълнители в международен план.

Именно заради този семеен контекст сватбата предизвика сериозен медиен интерес. Италианските издания проследиха както организацията и мястото на церемонията, така и модните избори на булката, списъка с гости и участието на родителите ѝ. Io Donna отбеляза, че булчинската визия на Аурора е била сред най-коментираните елементи на сватбата, а Ерос Рамацоти е имал специална роля в церемонията.

Въпреки звездния мащаб, събитието беше организирано с акцент върху поверителността. Медиите съобщават за засилена охрана, ограничен достъп до локацията и контрол върху външното присъствие около замъка. Това не попречи на част от кадрите и детайлите да достигнат до публиката чрез социалните мрежи и италианските издания, които проследиха тридневната програма почти в реално време.