Ирен Кривошиева навършва 70 години днес. Актрисата, родена на 8 юли 1956 г. в София, е известна от българското кино от 80-те години и е артист с биография, преминала през театъра, екрана, емиграцията и лични истории, превърнали я в често обсъждана публична фигура.

Кривошиева завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“ през 1982 г. След дипломирането си започва работа в Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен, където остава до 1985 г., а по-късно е свързана и със столичния театър „Сълза и смях“.

Широката публика я помни най-вече с ролите ѝ в българското кино. През годините тя участва в десетки филмови и телевизионни продукции, като се налага с характерно екранно присъствие, естественост и силна женска харизма. Името ѝ често се свързва с поколението актриси, които оформят облика на българския екран през последните десетилетия на XX век.

След 1992 г. Ирен Кривошиева живее продължително в САЩ. Там продължава да се занимава с актьорство и преподаване, а завръщанията ѝ в България обикновено предизвикват интерес заради професионалния ѝ път и личната ѝ история. Според биографични публикации тя има участия и в американски продукции, сред които сериалът „13 часа“.

В общественото пространство името на Ирен Кривошиева често е свързвано и със Стефан Данаилов. Тя е майка на Владимир Данаилов — синът, когото големият български актьор признава за свое дете. Самата Кривошиева неведнъж е говорила за този период от живота си, но през годините подчертава, че биографията ѝ не се изчерпва с личната ѝ връзка с Ламбо.

Актрисата е автор и на книги, сред които „Моят грях“ и „Заключена в другия“. В тях тя засяга лични теми, преживявания и спомени, а в интервюта през последните години е говорила и за идеята да превърне част от живота си в сценичен разказ.

През последните години Ирен Кривошиева отново влезе в новините покрай събития, свързани с паметта за Стефан Данаилов. През 2023 г. беше съобщено, че тя и Владимир Данаилов организират търг с вещи, снимки, медали, костюми и други предмети от личната колекция на актьора. През 2025 г. БНТ също я представи като гост по повод изложба в памет на Данаилов, шест години след смъртта му.

На 70 години Ирен Кривошиева остава актриса с богата и неспокойна съдба — лице от българското кино, което публиката помни не само с ролите, но и с личната сила да преминава през трудни житейски обрати. Нейният юбилей е повод да бъде припомнена не само като част от историята около Стефан Данаилов, а и като артист с над четири десетилетия присъствие в културния живот.