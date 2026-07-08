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Ирен Кривошиева навършва 70 години

Ирен Кривошиева навършва 70 години

8 Юли, 2026 11:16 906 4

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  • рожден ден

Актриса от златните години на българското кино

Ирен Кривошиева навършва 70 години - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ирен Кривошиева навършва 70 години днес. Актрисата, родена на 8 юли 1956 г. в София, е известна от българското кино от 80-те години и е артист с биография, преминала през театъра, екрана, емиграцията и лични истории, превърнали я в често обсъждана публична фигура.

Кривошиева завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“ през 1982 г. След дипломирането си започва работа в Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен, където остава до 1985 г., а по-късно е свързана и със столичния театър „Сълза и смях“.

Широката публика я помни най-вече с ролите ѝ в българското кино. През годините тя участва в десетки филмови и телевизионни продукции, като се налага с характерно екранно присъствие, естественост и силна женска харизма. Името ѝ често се свързва с поколението актриси, които оформят облика на българския екран през последните десетилетия на XX век.

След 1992 г. Ирен Кривошиева живее продължително в САЩ. Там продължава да се занимава с актьорство и преподаване, а завръщанията ѝ в България обикновено предизвикват интерес заради професионалния ѝ път и личната ѝ история. Според биографични публикации тя има участия и в американски продукции, сред които сериалът „13 часа“.

В общественото пространство името на Ирен Кривошиева често е свързвано и със Стефан Данаилов. Тя е майка на Владимир Данаилов — синът, когото големият български актьор признава за свое дете. Самата Кривошиева неведнъж е говорила за този период от живота си, но през годините подчертава, че биографията ѝ не се изчерпва с личната ѝ връзка с Ламбо.

Актрисата е автор и на книги, сред които „Моят грях“ и „Заключена в другия“. В тях тя засяга лични теми, преживявания и спомени, а в интервюта през последните години е говорила и за идеята да превърне част от живота си в сценичен разказ.

През последните години Ирен Кривошиева отново влезе в новините покрай събития, свързани с паметта за Стефан Данаилов. През 2023 г. беше съобщено, че тя и Владимир Данаилов организират търг с вещи, снимки, медали, костюми и други предмети от личната колекция на актьора. През 2025 г. БНТ също я представи като гост по повод изложба в памет на Данаилов, шест години след смъртта му.

На 70 години Ирен Кривошиева остава актриса с богата и неспокойна съдба — лице от българското кино, което публиката помни не само с ролите, но и с личната сила да преминава през трудни житейски обрати. Нейният юбилей е повод да бъде припомнена не само като част от историята около Стефан Данаилов, а и като артист с над четири десетилетия присъствие в културния живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    10 2 Отговор
    Не си спомням нещо с нея да съм гледал, общо взето ставаше за някои персонажи, ама ще ме изтрият ако конкретизирам за кои по точно.

    Коментиран от #2, #3

    11:22 08.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    колкото тая , толкоз и оная на клипА

    11:32 08.07.2026

  • 3 Не си ли гледал

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    "Романтична история" с нея и Иван Иванов в главните роли?

    12:40 08.07.2026

  • 4 Сийка

    1 0 Отговор
    Само 70!! Значи има време да се омъжи още 4-5 пъти....

    12:41 08.07.2026